К зиме 45 тысяч на Крестовском острове никого не удивляют. Вот как в Петербурге за 2017-й этого добились. Это одно из основных достижений во всем нашем футболе за год.

22 апреля: «Зенит» – «Урал»

Слякоть и первый матч на новом стадионе

Обстоятельства вряд ли могли быть хуже и выгоднее одновременно: во второй половине осени петербуржцы впервые шли на новый стадион на футбол по лужам и под снегодождем. На контрасте внутри ощущался потрясающий комфорт. По сравнению со стадионом «Петровский», к которому привыкли, на котором никто, кроме вип-болельщиков, не мог спрятаться ни от капли.

Эффект новизны, скандальный матч с кучей удалений – все сложилось в очень запоминающийся визит. Второй поход, на «Терек», вообще стал чемпионским для «Спартака» – тоже незабываемо. И, конечно, любопытно было смотреть на легендарные проблемы своими глазами: снимать протекающие крышу и потолки, искать недоштукатуренные стены и отвалившуюся плитку. Уже к Кубку конфедераций нефутбольных поводов стало гораздо меньше, к дебюту на новой арене сборной России все стало чище.

6 августа: «Зенит» – «Спартак»

Промах с крышей и первое приглашение прийти пораньше

За несколько часов до игры со «Спартаком», одного из лучших матчей «Зенита» в сезоне, плохой петербургской погоды побоялись и закрыли крышу. Ближе к началу игры ее снова развели – и очень ошиблись, потому что от дикого града убегали даже футболисты. Однако приятный знак болельщикам подали: крыша работает, и если быть внимательнее с погодой, смотреть футбол станет гораздо комфортнее всем.

На новом стадионе впервые активно болели за два клуба одновременно: арена в три раза вместительнее – и гостевая квота пропорционально выше. Фанаты «Спартака» пошумели в чаше, побуянили с брандспойтами под трибунами, а стадион в целом справился.

В дни первых матчей и во время Кубка конфедераций выяснили главную проблему и основное неудобство: очереди на входе, из-за мегатщательного досмотра люди стояли в очередях по часу и пропускали часть матча. На «Спартак» петербуржцев пригласили прийти заранее – пообещали бонусы и устроили прощание с игровой карьерой Александра Кержакова. И акцентировали на будущее: идешь заранее – попадешь быстрее. Народ стал постепенно привыкать – приятнее получилось для всех.

21 сентября: «Динамо СПб» – «Зенит»

Домашний выезд и первый тематический вечер

«Зенит» устроил перед матчем рэп-баттл, потом на ту же сцену пригласил группу «Пилот» – трудносочетаемые направления музыки для охвата совершенно разной аудитории. За два часа до начала на «Фан-променаде» стали красить людям волосы в тематическом барбершопе, спонсоры клубы принялись монетизировать партнерство своими акциями, а болельщики все активнее стали приходить не к началу игры, а к старту развлекательной программы.

Формально выездную игру 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПб», один из самых жестких провалов «Зенита» осенью, петербуржцы запомнят не только поэтому, а еще и из-за классной ретро-атмосферы. В хоккее ретро-матчи – уже фишка, «Зенит» удачно вернул элементы советской эпохи, когда дерби ленинградских команд случались почаще.

19 ноября: «Зенит» – «Тосно»

Полудерби и первое событие, которое интереснее матча

Пиковый пример события, ради которого болельщики пришли на стадион, кроме самого матча: через неделю после самой даты на ближайшей домашней игре «Зенит» устроил празднование 10-летия первого российского чемпионства.

И главное – привез главных героев той команды: у сцены в большом фойе, где с болельщиками общались Андрей Аршавин и Павел Погребняк, выстроилась громадная толпа. И это при том, что параллельно еще в двух секторах был доступ к другим заметным футболистам чемпионского состава. Ради такого очень многие петербуржцы пришли бы на стадион, даже если бы после не играл в полудерби с «Тосно» из Ленобласти нынешний «Зенит».

2 декабря, «Зенит» – «Урал»

Бесплатные билеты и первое шоу для детей

Разговор про бесплатные билеты, которые якобы раздает «Зенит» ради высокой посещаемости, и которые якобы на деньги основного спонсора покупают муниципалитеты, а затем раздают жителям в подарок, начался еще осенью. Программа лояльности у клуба действительно существует: есть билеты для детей из спортшкол, для малообеспеченных семей, для партнеров и спонсоров. Они были и раньше, только из 18 тысяч хозяйских мест на «Петровском» те же 5-10 процентов – это что-то около тысячи билетов, а при 50 тысячной арене – уже до более заметных пяти тысяч.

Важнее всего, что люди, получающие бесплатные билеты, действительно идут по ним на стадион. Статистика ведь учитывает не розданные, а просканированные на входе билеты. Поиск проблемы в этой программе «Зенит» – обман. Лучше понять, почему многие другие стадионы страны не заполняются даже тогда, когда объявляют бесплатным вход для всех и при этом безвозмездно наливают чай и выдают еду.

С едой – как раз одно из самых мощных мероприятий «Зенита». Клубу снова не повезло с результатом, в тот день команда проиграла 0:3 «Локомотиву». До и после матча на арене проводили ресторанный фестиваль – традиционное популярное городское событие, которое просто перенесли на стадион. Оказалось, что люди готовы при выборе из 50 точек питания за разумные деньги покупать еду, и это работает гораздо лучше, чем бесплатная гречневая каша с полевой кухни.

А лучший ход с бесплатными билетами – последний домашний матч «Зенита» в 2017-м: на игру с «Уралом» 2 декабря бесплатно пришли 6000 детей до 12 лет, за вход платили только родители. Для юных устроили утренники, как раз игра начиналась рано, в 14:00, а развлечения стартовали в 11:00. После удачного эксперимента «Зенит» запланировал создание комнат с аниматорами, которые смогут развлекать детей, если им сложно посмотреть футбол от начала до конца – эта забота о юных болельщиках точно скажется на лояльности петербуржцев к «Зениту» через 10-15 лет.