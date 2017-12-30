Юрий Семин – настоящий волшебник-2017. Болельщики «Локомотива» словно вернулись в прошлое десятилетие, даже можно сказать, в начало века. Их паровоз вперед летит!

Я все чаще вспоминаю летний вечер 2016-го, когда Юрий Семин стал гостем программы «Hard day’s night» на телеканале «Дождь». Кажется, в тот день он влюбил в себя всю редакцию. Приехал на «мерседесе» сам, был очень прост в общении. Про его возможное назначение в «Локомотив» тогда уже шептались, он озорно стрельнул глазами, и сказал: «Да все будет хорошо!».

Действительно, все хорошо! Настолько, что трудно поверить.

Наверное неправильно будет проводить аналогию до конца, и говорить, что Семин явился президенту «Локомотива» Илье Геркусу, как Вольке ибн Алешеньке. Хоттабыч-то появился на свет из бутылки, и не очень понимал, куда, собственно, попал. Семин все понимает отлично. Он в очередной раз вернулся в свой дом. Возможно, чтобы сделать его снова по-настоящему счастливым – но это уже покажет следующий, 2018 год.

Но и сейчас чудес от Семина хватает. В концовке прошлого сезона ему удалось завоевать Кубок России, и многие сразу заговорили, что это и есть предел амбиций сегодняшнего «Локомотива» – ну как ему конкурировать с имеющим безграничные возможности «Зенитом», поднимающимся из руин «Спартаком», ставшим фактически вечной ценностью ЦСКА?...

Семин пришел, и стал делать. «Больше дела – меньше слов» вообще фактически его девиз. Доказывать он уже никому ничего не собирается, все давно доказано. Он пришел делать то, что умеет, так, как умеет, и, кажется, желает только одного – чтобы ему не мешали.

Надо отдать должное, Геркус довольно осторожен в проявлениях своих эмоций. Хотя «тихо и мирно» бывает только в сказках, президент и главный тренер «Локомотива», бывает, и расходятся во мнениях – но каждый делает так, чтобы общему курсу это не вредило.

Все-таки очень жаль, что Олег Романцев тренером больше работать не хочет. Как и Валерий Газзаев, сконцентрировавшийся на депутатской работе, какое соперничество мы могли бы увидеть.

Вообще способность Семина меняться и оставаться молодым душой – поразительна, при том, что ему уже за 70. Но никогда, разговаривая с ним – о возрасте не задумываешься. О его, о своем-то как раз можно. Я знаю его 25 лет, и уже неоднократно удивлялся, как он умудряется в последнюю секунду сделать шаг в поезд под названием «Актуальность», и не остаться на платформе «Уходящее время». Тянет этот поезд вперед, конечно же, «Локомотив».

Нынешняя команда Семина просто набита чудесами, ее даже не хочется отпускать на зимний перерыв, настолько завораживающе она выглядит. Не знаю, какие сюрпризы «Локомотив» приготовит к весне (с одним все ясно – это Ведран Чорлука, фактически не игравший осенью из-за травмы), но уже увиденного более, чем достаточно для временного переименования Палыча в Хоттабыча.

1. Игорь Денисов. Что бы кто ни говорил – а душевную гармонию «Гарик» нашел в «Локо». Он больше не будоражит общественность своим поведением и дискуссиями. Пусть не так быстр и резок, как прежде – исправно «разгружает вагон» за спинами Миранчуков и Фернандеша. И вопрос его актуальности для сборной скоро снова будет обсуждаться.

2. Мануэл Фернандеш. Складывается такое впечатление, что до Семина на португальца никто не обращал серьезного внимания. Ну бегает там, и пусть бегает. Или сидит на трибуне. КПД одного из лучших игроков текущего чемпионата раскрыл Семин – таких футболистов в командную игру он встраивал почти всегда, и в каждом из них можно было увидеть «немножко Лоськова».

3. Джефферсон Фарфан. Когда «Локомотив» подписал контракт с перуанцем, успевшим поиграть на Ближнем Востоке, многие воротили нос, и считали, что Фарфан приехал просто зарабатывать деньги. Очевидно, так не думал Эрик Стоффелсхаус, спортивный директор «Локомотива», знавший игрока по «Шальке». Семин нашел подход к Фарфану, и тот стал главным мотором «Локо» этой осени.

4. Антон Миранчук, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов. Начинал сезон «Локомотив» с задачей, формулирующейся предельно просто – наигрывать молодежь, и быть в пятерке. То, что она перевыполняется, стало ясно после фантастической игры с «Спартаком», когда, уступая 0:2, лидер чемпионата сменил счет на 4:3. Молодые игроки ни разу Семину не мешали, скорее, наоборот. Интересно, сохранится ли «тренд» во второй части сезона.

5. Эдер. Наверное, в полной мере возможности автора победного гола в финале Евро-2016 «Локомотив» еще не раскрыл. Но Эдер уже принес много пользы, а его гол в ворота «Ростова» на третьей добавленной к матчу минуте – вполне возможно, еще назовут «золотым».

6. Правый защитник. После отказа от трансфера Александра Караваева, кого только Семин не пробовал на этой позиции. Появлялся там и Пейчинович, и Рыбус, и даже Фарфан. Но основная нагрузка выпала на Владислава Игнатьева, прежде в обороне игравшего редко. Теперь Игнатьев вызывается в сборную, и выходит (пусть на замену) против Испании на этой позиции.

7. Тарас Михалик. Про украинского универсала, с которым Семин пересекался еще в киевском «Динамо», и которого однажды Валерий Газзаев охарактеризовал как «воин, и этим все сказано, периодически начинают забывать и специалисты и болельщики. Как правило, Михалик тут же в авральном режиме закрывает брешь в составе. Определенно, без него «Локомотиву» было бы сложнее.