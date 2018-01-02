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«ТЫ ВСПОМНИШЬ ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА»

В первый день 2018 года «Ливерпуль» играл на выезде с «Бернли». Встреча для подопечных Юргена Клоппа получилась очень тяжелой, но все же на четвертой компенсированной минуте матча им удалось дожать неуступчивого соперника (2:1).

Гостям в этом матче очень не хватало мастера последнего паса Филиппе Коутиньо в средней линии и гуру последнего касания Мохаммеда Салаха на острие. Но если египтянин после травмы паха уже вернется в строй уже к матчу Кубка Англии против «Эвертона» (5 января), то бразильского полузащитника, восстанавливающегося после травмы бедра, мерсисайдские болельщики рискуют в игре больше не увидеть – зарубежные СМИ разве что не повенчали его с «Барселоной».

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Алекс Фергюсон: Честно говоря, меня расстроила история Коутиньо

Каталонский суперклуб летом потерял Неймара и потерпел, возможно, крупнейшую имиджевую неудачу в XXI веке и теперь всеми силами пытается показать, что и сам в состоянии всеми правдами и неправдами забирать лучших игроков в сильнейших командах мира, невзирая на ценник и сопутствующие риски.

Еще до Нового года Mundo Deportivo рассказывало о том, что 25-летний футболист дал своим представителям распоряжение подыскать ему жилье в столице Каталонии, а его соотечественник Паулиньо, летом примеривший сине-гранатовые цвета, признавался в интервью изданию:

– Пытаюсь предоставить ему основную информацию о здешней жизни, самую важную для него и его семьи. Он знает, что Барселона — очень хороший город, который может предложить ему и его семье все. Думаю, что Коутиньо не пожалеет, если перейдет в «Барселону».

Другие действующие футболисты «Барсы» также в открытую призывали Коутиньо к переходу. Андрес Иньеста уже рассуждает в прессе о том, что видит в бразильце не «конкурента, а возможность для клуба сделать шаг вперед», а Луис Суарес даже прислал своему бывшему одноклубнику на Рождество бутылку водки.

«Знаю, что ты вспомнишь хорошие времена, которые были у нас», – намекнул уругвайский форвард.

«ГОТОВ ЗАЖИГАТЬ НА «КАМП НОУ»

Вероятность трансфера столь высока, что одна из британских букмекерских компаний Betway перестала принимать на это событие ставки. А уж после того, как на сайте технического спонсора «Барселоны» Nike появилась реклама футбольной формы с подписью «Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» сезона-2017/18 с именем волшебника» на разных языках, сомнения практически отпали.

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«Барселона» восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?

Позже записи были удалены, поэтому нельзя исключать, что это была предновогодняя шутка хакеров, но социальные сети взорвались, поскольку многие решили, что причиной преждевременной публикации послужила банальная ошибка кого-то из сотрудников компании, поспешившего оповестить мир о том, что переход уже состоялся. И стоит признать, что эта версия звучит вполне правдоподобно.

«Ливерпуль» до последнего бьется за своего лидера – клуб готов предложить бразильцу новый контракт на улучшенных условиях, а Клопп согласен передать ему капитанскую повязку.

Сам Коутиньо, отметившийся хет-триком в ворота московского «Спартака» (7:0) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в разговоре с журналистами утверждает, что счастлив в Ливерпуле, но при этом практически не скрывает своего желания переехать в «Барселону».

– Я в «Ливерпуле», и всегда делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, уважая футболку этого клуба и его болельщиков. Я не знаю, что случится в будущем. Что произойдет в январе, мы узнаем в январе. Не знаю, будет ли предложение. Летом поступало предложение, которое интересовало меня. Я остался и с тех пор играл с желанием и страстью, – приводит слова полузащитника AS.

Очевидно, что предложение от «Барселоны», если оно до сих пор официально не сделано (во что верится с трудом), – дело времени. Так что мерсисайдское дерби в Кубке Англии, к которому, по словам Клоппа, должен восстановиться бразильский хавбек, может стать для него финальным аккордом пятилетнего пребывания на родине «Битлз».

Отметим, что стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет € 65 млн, а «Барселона», по разным данным, готова раскошелиться на €120-150 млн. При том, что в 2013 году «Ливерпуль» заплатил «Интеру» за трансфер молодого бразильца в 10 раз меньше – € 13 млн.

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