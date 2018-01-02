«ТЫ ВСПОМНИШЬ ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА»

В первый день 2018 года «Ливерпуль» играл на выезде с «Бернли». Встреча для подопечных Юргена Клоппа получилась очень тяжелой, но все же на четвертой компенсированной минуте матча им удалось дожать неуступчивого соперника (2:1).

Гостям в этом матче очень не хватало мастера последнего паса Филиппе Коутиньо в средней линии и гуру последнего касания Мохаммеда Салаха на острие. Но если египтянин после травмы паха уже вернется в строй уже к матчу Кубка Англии против «Эвертона» (5 января), то бразильского полузащитника, восстанавливающегося после травмы бедра, мерсисайдские болельщики рискуют в игре больше не увидеть – зарубежные СМИ разве что не повенчали его с «Барселоной».

Каталонский суперклуб летом потерял Неймара и потерпел, возможно, крупнейшую имиджевую неудачу в XXI веке и теперь всеми силами пытается показать, что и сам в состоянии всеми правдами и неправдами забирать лучших игроков в сильнейших командах мира, невзирая на ценник и сопутствующие риски.

Еще до Нового года Mundo Deportivo рассказывало о том, что 25-летний футболист дал своим представителям распоряжение подыскать ему жилье в столице Каталонии, а его соотечественник Паулиньо, летом примеривший сине-гранатовые цвета, признавался в интервью изданию:

– Пытаюсь предоставить ему основную информацию о здешней жизни, самую важную для него и его семьи. Он знает, что Барселона — очень хороший город, который может предложить ему и его семье все. Думаю, что Коутиньо не пожалеет, если перейдет в «Барселону».

Другие действующие футболисты «Барсы» также в открытую призывали Коутиньо к переходу. Андрес Иньеста уже рассуждает в прессе о том, что видит в бразильце не «конкурента, а возможность для клуба сделать шаг вперед», а Луис Суарес даже прислал своему бывшему одноклубнику на Рождество бутылку водки.

«Знаю, что ты вспомнишь хорошие времена, которые были у нас», – намекнул уругвайский форвард.

«ГОТОВ ЗАЖИГАТЬ НА «КАМП НОУ»

Вероятность трансфера столь высока, что одна из британских букмекерских компаний Betway перестала принимать на это событие ставки. А уж после того, как на сайте технического спонсора «Барселоны» Nike появилась реклама футбольной формы с подписью «Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» сезона-2017/18 с именем волшебника» на разных языках, сомнения практически отпали.

Позже записи были удалены, поэтому нельзя исключать, что это была предновогодняя шутка хакеров, но социальные сети взорвались, поскольку многие решили, что причиной преждевременной публикации послужила банальная ошибка кого-то из сотрудников компании, поспешившего оповестить мир о том, что переход уже состоялся. И стоит признать, что эта версия звучит вполне правдоподобно.

«Ливерпуль» до последнего бьется за своего лидера – клуб готов предложить бразильцу новый контракт на улучшенных условиях, а Клопп согласен передать ему капитанскую повязку.

Сам Коутиньо, отметившийся хет-триком в ворота московского «Спартака» (7:0) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в разговоре с журналистами утверждает, что счастлив в Ливерпуле, но при этом практически не скрывает своего желания переехать в «Барселону».

– Я в «Ливерпуле», и всегда делаю все, что в моих силах, когда выхожу на поле, уважая футболку этого клуба и его болельщиков. Я не знаю, что случится в будущем. Что произойдет в январе, мы узнаем в январе. Не знаю, будет ли предложение. Летом поступало предложение, которое интересовало меня. Я остался и с тех пор играл с желанием и страстью, – приводит слова полузащитника AS.

Очевидно, что предложение от «Барселоны», если оно до сих пор официально не сделано (во что верится с трудом), – дело времени. Так что мерсисайдское дерби в Кубке Англии, к которому, по словам Клоппа, должен восстановиться бразильский хавбек, может стать для него финальным аккордом пятилетнего пребывания на родине «Битлз».

Отметим, что стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет € 65 млн, а «Барселона», по разным данным, готова раскошелиться на €120-150 млн. При том, что в 2013 году «Ливерпуль» заплатил «Интеру» за трансфер молодого бразильца в 10 раз меньше – € 13 млн.