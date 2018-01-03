Из РФПЛ в европейскую лигу уехал не Смолов, не Кокорин и не Головин, а 34-летний вратарь Владимир Габулов: он теперь игрок «Брюгге».

Габулов в 34 года в «Брюгге» ­– как это вообще получилось?

Вратарь, которого Станислав Черчесов стабильно вызывает третьим номером в сборную России, скорее всего станет одним из немногих легионеров в составе национальной команды на чемпионате мира. Владимир Габулов подписал контракт с бельгийским «Брюгге» на полтора года: соглашение действует до конца текущего сезона и весь следующий.

По информации телеграм-канала «Ненобель», трансферу поспособствовал бывший тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич. Он работал в Петербурге в прошлом сезоне при Мирче Луческу, а теперь в той же должности помогает соотечественнику – хорвату Ивану Леко в «Брюгге». Рогич начал работу в Бельгии меньше месяца назад, 6 декабря. Он и порекомендовал приобрести Габулова, основываясь на своих впечатлениях.

Что сейчас происходит с «Брюгге»? Это сильный клуб?

По бельгийским меркам – очень. Команда идет на первом месте в чемпионате с 11-очковым отрывом от «Шарлеруа» и 13-очковым от действующего чемпиона «Андерлехта». В прошлом сезоне «Брюгге» стал вторым, в позапрошлом выиграл чемпионат. За эти три сезона клуб доказал, что успешно пережил десятилетний спад, когда взял только один Кубок Бельгии (2006/07) и одно серебро чемпионата (2011/12).

«Брюгге» максимально быстро вылетел из еврокубков: после 3:3 и 0:2 с турецким «Истанбулом» в квалификации Лиги чемпионов бельгийцы сразу же покинули и Лигу Европы, потому что в раунде плей-офф пропустили греческий АЕК (0:0 и 0:3).

В Бельгии очень любопытная система проведения турнира: первые шесть команд разыгрывают титул в чемпионском плей-офф. После 30 туров топ-шестерка проводит мини-круговой турнир, в котором учитывается половина очков первой части чемпионата. Чемпион Бельгии попадает в группу Лиги чемпионов напрямую, вторая команда стартует в третьем квалификационном раунде. За девять туров до конца основного раунда «Брюгге» уже гарантировал себе участие в чемпионском плей-офф.

Первый матч после трехнедельной зимней паузы «Брюгге» проведет 16 января в Кубке против «Шарлеруа», который идет вторым в чемпионате.

Кто будет конкурентом Габулова в «Брюгге»?

Томислав Рогич, видимо, оказался недоволен тремя вратарями, которые есть в команде. В первой половине сезона за «Брюгге» играли трое: 22-летний американец Итан Хорват (12 матчей), 34-летний француз Людовик Бютель (5 матчей) и бельгиец Гийом Юбер (4 матча), которому 23.

Лидер чемпионата пропускает мало: всего 19 голов за 21 встречу, однако однозначного основного голкипера в команде нет. Контракт опытного Бютеля истекает в конце сезона, молодым вратарям доверяют не настолько.

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.

Кого из новых партнеров Габулова мы знаем?

Как минимум пару человек. Во-первых, капитана «Брюгге» Тимми Симмонса – ему уже 41 год, лучший отрезок карьеры он провел в ПСВ и «Нюрнберге», а за сборную Бельгии играл еще в 2002-м на чемпионате мира в ключевом матче против сборной России.

Во-вторых, голландца Йорди Класси, который звездил в «Фейеноорде», за 13 миллионов уехал в АПЛ, а теперь отправился из «Саутгемптона» в аренду в «Брюгге» после двух не самых внятных английских сезонов. В чемпионате Бельгии у него пока тоже не все в порядке: всего один полный матч, ноль голов и одна голевая передача.

Зачем этот переход самому Габулову?

Самый интересный абзац из подробного комментария Владимира для собственного официального сайта – про мотивацию и цель перехода из спокойной восьмой команды РФПЛ в незнакомый чемпионат Бельгии.

– Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю всё с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни.

Этот комментарий почему-то был удален с сайта Габулова почти сразу после публикации. Тем не менее ценная мысль вратаря сборной России наверняка в силе.