Сегодня рубрика «Пока вы спали» претерпит небольшие изменения. Вместо главных событий российского футбола за вчерашний вечер мы расскажем о том, что вы могли пропустить за новогодние праздники. В общем, сегодня выйдет текст из рубрики «Пока вы отмечали»…

Московский «Спартак» находит мало кому известного бразильца, долго ведет переговоры о его покупке и в итоге… Ничего не напоминает?

Хоть итогов пока нет, но возможная сделка по Вериссимо из «Сантоса» очень уж напоминает покупку Педро Роши у «Гремио». Разница лишь в том, что на Вериссимо красно-белые вышли сразу, а Рошей заинтересовались после того, как не срослось с покупкой Луана. Еще год назад о таком игроке, как Вериссимо практически никто ничего не знал. Этот год он провел во взрослом составе «Сантоса», подняв свою стоимость почти с нуля до 3,5 млн евро. Но этими деньгами дело не ограничится, ведь за бразильца клуб собирается получить никак не меньше того, что в свое время было уплачено за Рошу – 12 млн евро. Вроде сейчас торги идут на уровне 6-8 млн евро.

«Спартак» возвращает чемпионский элемент, много раздает и наконец-то купит

Естественно, мы заинтересовались малоизвестным футболистом. Но даже в бразильских СМИ о Вериссмо практически ничего нет: мало общается, много работает, любит сидеть дома, смотреть телевизор и иногда рыбачить. Жаль в «Спартаке» уже нет Олега Романцева – с ним футболист точно нашел бы общий язык.

Вериссимо: неприкасаемый и фанат рыбалки. Что за игрока хочет купить «Спартак»

Есть у Вериссмо и еще одна особенность – права на него принадлежат сразу пяти сторонам. Причем, одной из пяти сторон является сам игрок. Разделение прав на футболиста – стандартная история для Бразилии, с которой ФИФА вроде как пытается бороться. Но пять собственников – это уже перебор. И ведь «Спартаку» надо как-то договариваться со всеми. А тут еще не до конца понятно, заиграет футболист, или нет, ведь на высоком уровне он провел лишь сезон.

Вот в чем суть проблем «Спартака» с первой покупкой: это любопытная история

Но этой зимой красно-белые могут не только покупать, но и продавать. И речь сейчас не о пресловутом трансфере Промеса в «Ливерпуль», и даже не о сказочном предложении в 20 млн евро за Зе Луиша из Англии. Итальянским СМИ стало известно о том, что «Удинезе» якобы готово заплатить 9 млн евро за Ивелина Попова. Если так, то красно-белым стоит согласиться на сделку. Лучший футболист Болгарии все чаще сидит в запасе, а деньги «Спартаку» вряд ли помешают. Вполне возможно, что это – последний шанс получить хоть что-то за 30-летнего болгарина.

У «Спартака» появился лучший вариант для трансфера. Надо соглашаться

В общем, чтобы не утомлять вас рассказами о каждом трансфере в отдельности, мы собрали самые ожидаемые переходы этой зимы в российском футболе в одном материале – наслаждайтесь.

Смолов в «Спартаке», а Дзюба в «Локомотиве»? 5 самых ожидаемых трансферов зимы

Уже после выхода материала, о котором написано выше, стали известны новые подробности о ситуации вокруг трансфера Федора Смолова. На первые роли неожиданно вышел «Зенит». Но, если с отъездом в Европу все понятно, то зачем нападающему сборной России менять шило на мыло и устраивать чехарду внутри страны?

Смолов перейдет в «Зенит»? Стали известны новые контуры сделки

На фоне не самой благоприятной финансовой ситуации в российском футболе во уже на протяжении пары-тройки лет российский чемпионат больше отдает, нежели приобретает. Это трансферное окно вряд ли станет исключением. Россию могут покинуть многие классные игроки. Кто? Мы собрали фамилии для вас.

Промес на выход? 7 футболистов, которых Россия может лишиться уже зимой

Возможные трансферы – одно, но состоявшиеся переходы – это совсем другое. В самом начале года в шок всех поверг Владимир Габулов. Голкипер сборной России на четвертом десятке лет взял, да и уехал играть в Европу. Услуги вратаря неожиданно пригодились в бельгийском «Брюгге».

Этот трансфер вынес мозг. Игрок сборной в Европе – странно и круто одновременно

Не успел страж ворот отправиться покорять Европу, как тут же поползли слухи о том, что его фамилия значится в списке российских игроков, который подозревают в употреблении допинга.

Габулов попался на допинге? Вот так новость для бельгийцев!

Допинг – вообще тема больная. Многие российские футболисты рискуют пропустить домашний чемпионат мира, как целый ряд отечественных спортсменов пропустит зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Большие проблемы могут возникнуть у игроков московского ЦСКА.

Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА!

Кстати, об армейском клубе – уже наступил 2018 год, а он все еще не сменил владельца. Евгений Гинер продолжает оставаться президентом, а имя реального хозяина красно-синих продолжает скрываться так, что даже эксперты финансового рынка не могут с уверенностью сказать, кому он принадлежит.

Гинер (не)продает команду. Владелец ЦСКА напустил туману