Из известных «Советскому спорту» браков этот в его биографии – третий. Сильно торжество не пиарилось, но спустя несколько дней после свадебной вечеринки сам Тарасов выставил фотографию в своем инстраграме.

💏 #тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Избраннией Тарасова стала модель, вице-мисс России образца 2014 года, девушка Анастасия Костенко. До этого футболист публиковал свои совместные с Настей фотографии с отдыха на Мальдивах:

Дмитрий Тарасов попадал не раз в громкие и шумные истории. После успешного старта в юношеской сборной он на некоторое время пропала из поля зрения болельщиков, отмечаясь только на шумных вечеринках. Имя Ольги Бузовой всплыло в 2011 году, когда вместе с ней он прыгал с борта теплохода на Москве-реке. Так он отмечал свой день рождения. Тогдашний президент «Локомотива» Ольга Смородская депремировала его за этот проступок, так как в тот момент от по существующей легенде, вообще восстанавливался от травмы.

С 2012 по 2016 годы Тарасов жил в официальном браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара рассталась чуть больше года назад не без скандалов и громких взаимных упреков.

Расставание с первой женой тоже было громким. Оксана Дмитриева развелась с любвеобильным футболистом в июне 2011 года именно из-за Бузовой. Оксана тяжело пережила развод, на момент которого их с Дмитрием дочке Анне-Ангелине было всего два года.

Тот развод оказался для Тарасова весьма затратным: футболист перечислил Оксане 1,8 млн рублей отступных. Кроме того, Тарасов платит жене алименты и регулярно видится с дочкой. Анне-Ангелине сейчас семь лет.