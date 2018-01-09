На ком теперь женился Тарасов?
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в очередной раз женился.
Из известных «Советскому спорту» браков этот в его биографии – третий. Сильно торжество не пиарилось, но спустя несколько дней после свадебной вечеринки сам Тарасов выставил фотографию в своем инстраграме.
Избраннией Тарасова стала модель, вице-мисс России образца 2014 года, девушка Анастасия Костенко. До этого футболист публиковал свои совместные с Настей фотографии с отдыха на Мальдивах:
Дмитрий Тарасов попадал не раз в громкие и шумные истории. После успешного старта в юношеской сборной он на некоторое время пропала из поля зрения болельщиков, отмечаясь только на шумных вечеринках. Имя Ольги Бузовой всплыло в 2011 году, когда вместе с ней он прыгал с борта теплохода на Москве-реке. Так он отмечал свой день рождения. Тогдашний президент «Локомотива» Ольга Смородская депремировала его за этот проступок, так как в тот момент от по существующей легенде, вообще восстанавливался от травмы.
С 2012 по 2016 годы Тарасов жил в официальном браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара рассталась чуть больше года назад не без скандалов и громких взаимных упреков.
Расставание с первой женой тоже было громким. Оксана Дмитриева развелась с любвеобильным футболистом в июне 2011 года именно из-за Бузовой. Оксана тяжело пережила развод, на момент которого их с Дмитрием дочке Анне-Ангелине было всего два года.
"Самый богатый тот, чьи радости требуют меньше всего денег." (Генри Давид). Для нас главная радость - быть вместе❤❤❤. P.s. Сидим в ресторане, вкусно покушали. Дочка смотрит на моё всё еще эстетичное постновогоднее пузико (хотелось бы в это верить) и восклицает: "Мама, да у тебя там наверно целая столовая!". Потом переводит взгляд на свой подтянутый живот с кубиками и продолжает: "А у меня маленький французский ресторанчик"😂😂😂. Жаль в этот момент под рукой не оказалось Cognac Grand Champagne Henri IV и Фуа-гра😂, пришлось сопроводить услышанную информацию рюмочкой Царской и сельдью с отварным картофелем🙈. Тут вам не Париж, мадам😂.
Тот развод оказался для Тарасова весьма затратным: футболист перечислил Оксане 1,8 млн рублей отступных. Кроме того, Тарасов платит жене алименты и регулярно видится с дочкой. Анне-Ангелине сейчас семь лет.