Они плохо говорят по-русски, из-за чего А. Григорян смотрелся средь них Цицероном с мозгами Аристотеля, но это ничего, что они плохо говорят по-русски, нет нужды, они другим берут.

Каждый из них похож на персонаж М. Горького из «Мамаши Кемских»: «Зашел в трактир, спросил бутылку пива и, глядя в окно, задумался: что проклинать, что благословлять?».

А сами при этом как раз выглядят точь-в-точь как означенный персонаж, про которого выразительно сказано: «Он выглядел так, будто проиграл пари парикмахеру, портному и Богу».

Третьего дня они «проклинали» Роналду, который не забивает с мезозойской эры или со дня кончины Розы Люксембург.

Они бы так и сказали, будь у них чувство юмора.

Они могли бы сказать, что «Роналду впал в блаженный квиетизм», умей они говорить красиво.

Договорились они до того, что Роналду разучился играть и ему пора заняться коллекционированием засушенных жуков, что он беспомощен, как Навальный без спонсоров.

Мол, прежде он без особенных усилий устраивал супостатам Нагасаки, а теперь с метра в ворота не попадает (и правда, толковище происходило до матча с «Сельтой», и там – накаркали! – подобный конфуз случился).

Генич, Черышев-старший, Мостовой, четвертого не запомнил, Шнякин – направлял.

Черышева-старшего я костерить не могу, чай, не юноша, но однажды я видел, как он брал у сына своего высокоодаренного интервью и выкручивал тому руки, принуждая хвалить СЕБЯ.

Смотреть на это сначала было неловко, потому что делалось это топором, без намека на юмор и иронию, а после того папа спросил сына: «Скажи, ты бы состоялся без меня?», я не выдержал и разразился тирадой, ключевыми словами в которой были «... твою мать!».

Но сын выдержал, ответствовал, что, конечно, не состоялся бы, никаких сомнений.

«У генетики выходной», – подумал я тогда.

Мостового я раскусил жизнь назад, когда мы отдыхали на ДР у одного скупердяйского бандюгана. Мостовой – замечательный, он хихикает, отвечая на любой вопрос, он подыгрывает любому ведущему, не гость, а подарок небес.

Генич, хоть и заслуженно не симпатичен многим, далеко не прост, у него на одном плече сидит ангел, а на другом черт, он играл в футбол, это не диванная история.

И вот эти замечательные парни, не боясь впасть в грех осуждения, сидят и упражняются в остроумии в адрес португальца, при этом – и правда! – во втором тайме игры с «Сельтой» КР перемещался по полю с выражением «в детстве грустно, но дальше будет только хуже».

Я не филистер, люди вольны ругать кого угодно, даже меня, но кто бы этим первостатейным парням сказал, что со стороны это смотрится, как если бы Ольга Бузова говорила про Тину Тернер, что та «уже не та», впала в ничтожество и несуразна, как критика из уст тренера, который чуть не добил футбольный Саранск и строит предложения из клише каменной эры.

Впрочем, «простим нахальство – разве Это

Сокрытый двигатель Его?».