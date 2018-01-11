Не только «Манчестер Сити», «ПСЖ» и мадридский «Реал» ведут борьбу за Алексиса Санчеса.

Как сообщает The Guardian, рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть чилийского игрока на "Олд Траффорд". Португальца не интересует тот факт, что нападающий "пушкарей" согласовал контракт с "Манчестер Сити" и будет получать 250 тысяч фунтов в неделю. Да, те самые, которые отказался платить "Арсенал".

Сейчас все зависит от "пушкарей" – источник уверяет, что клуб получил предложение от "горожан" в размере 20 млн фунтов, и решил взять паузу, чтобы все тщательно обдумать.

А что тут думать? У игрока заканчивается летом контракт. Если не сейчас, то потом бесплатно. Но, как оказалось, есть над чем подумать. Все тот же "Манчестер Юнайтед" предлагает на 5 млн больше, и, если опираться на здравый смысл, то "Арсенал", конечно же, отпустит Санчеса на "Олд Траффорд". Другое дело – хочет ли сам игрок?

Похоже, боссы "Юнайтед" настроены серьезно. Помимо того, что клуб выполнит требования "Арсенала", руководство обещает форварду "канониров" более выгодный контракт, чем "Манчестер Сити". Сам Моуринью уверен, что при таком раскладе Санчес выберет "красных дьяволов", а давняя дружба с Хосепом Гвардиолой не поможет последнему заполучить чилийского бомбардира.



Алексис Санчес и Хосеп Гвардиола

ФОТО: Gettyimages

Все бы ничего, но при чем тут Генрих Мхитарян?

Все просто – Моуринью больше не доверяет армянскому хавбеку и предложил "Арсеналу" обмен. Неизвестно, какой позиции придерживается Арсен Венгер, хотя, сложно сказать, участвует ли специалист в переговорах. Сегодня, например, сообщили о договоренности "Арсенала" с Карло Анчелотти. Ждем окончания сезона...

Возвращаясь к Мхитаряну, источник уверяет, что сорваться его переход может по одной причине – высокая зарплата. Сложно поверить. Когда это клубы АПЛ жаловались на финансовые трудности?

И последнее – Венгер, как пишет The Guardian, больше склоняется к приглашению 20-летнего вундеркинда из лиги 1.

"Арсенал" ведет переговоры о трансфере Малкома. За этого парня "Бордо" требует 50 млн евро. И не зря. Вот, например, один из его великолепных голов:

Reports in Italy claim Arsenal are set for talks with Bordeaux's Malcom... and you can see why! 🚀🔥 #AFChttps://t.co/FA806UNFXV pic.twitter.com/3faSMmFRxN — Goal (@goal) 10 января 2018 г.

И еще один:

Manchester United target Malcom shows his skills with two stunning goals for Bordeaux. pic.twitter.com/pHnf3hSBAX — Goal (@goal) 26 декабря 2017 г.

Интересно, что по сообщениям СМИ, Моуринью и тут успел – "МЮ" по его инициативе ведет переговоры с агентом игрока и предлагает подписать контракт, но сезон доиграть во Франции.