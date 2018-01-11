6 января молодому полузащитнику швейцарского «Базеля» исполнилось 19 лет. 9 января он получил главный подарок на день рождения – билет в Объединенные Арабские Эмираты, куда он отправился на просмотр в стан чемпионов России московского «Спартака». Зовут этого молодого полузащитника Сергей Еременко.

Троицу любит

Это не совпадение. 19-летний парнишка с двойным гражданством, Финляндии и России, действительно является братом Алексея и Романа Еременко, игравших в составе российских клубов. Он – младший сын Алексея Еременко-старшего, известного советского футболиста, в свое время уехавшего в Финляндию на ПМЖ.

Может показаться, что ситуация, когда сразу три брата становятся известными игроками редка, но это не так. сейчас на слуху, например, три брата Погба: Поль, Флорентин и Матиас. Лучший из братьев Погба – младшенький, проданный недавно из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро. Нужен еще пример? Пожалуйста: Яя, Коло и Ибрагим Туре. Двое из них играли в донецком «Шахтере». В этом случае лучшим был средний брат – Яя.

В «Уфе» сейчас играет Денис Тумасян. Он – старший из трех братьев-футболистов. Средний, по имени Сергей, недавно стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с эстонским «Таллинном». Там же до этого года играл и младший брат Александр – футболист сборной Армении.

Другой вопрос – кто окажется лучшим из братьев Еременко. Помните, слова из сказки про Конька-Горбунка? У отца было три сына: старший -умный был детина, средний сын и так и сяк, младший - вовсе был дурак... Мы никого не хотим обидеть, тем более, что «дурак» в итоге оказался самым способным.

Лучший из Еременко?

Вот и в случае с братьями Еременко… Старшему, Алексею, раздавали больше всего авансов, но в России он проявить себя так и не смог. Уж слишком часто его видели в ночных клубах, а потом и вовсе случилась история с дракой в центре Москвы. Средний, Роман, в какой-то момент считался едва ли не лучшим центральным полузащитником чемпионата России, а тренеры сборной рвали на себе волосы, сетуя, что не успели вовремя заметить талант. Все было хорошо, пока в допинг-пробе игрока не обнаружили следы кокаина. В общем, «и так, и сяк»… Что с третьим?

Пока о Сергее Еременко, как о футболисте, известно не так много. Он играет на позиции центрального полузащитника, но обладает качествами настоящего универсала – может прикрыть и опорную зону, и по флангам побегать, и даже в нападении сыграть, если придется. Все это он показал, выступая в составе молодежной команды «Базеля». Воочию оценить его талант мы могли, когда его «Базель» в юношеской Лиге чемпионов расправлялся с московским ЦСКА.

Правда, в чемпионате Швейцарии Сергей часто остается на скамейке запасных. Вряд ли это говорит о том, что в «Спартак» его берут, как готового футболиста. Скорее всего, игрока рассматривают, как укрепление скамейки – универсалы всегда в цене. Добавляет ценности футболисту его двойное гражданство. В отличие от старших братьев, Сергей еще не успел сыграть за взрослую сборную Финляндии, а значит в чемпионате России легионером считаться не будет. В случае с московским «Спартаком», входящим в тройку самых «иностранных» клубов премьер-лиги – это серьезное подспорье.

🍂🍂 Публикация от Sergei Eremenko (@seremenko14) Ноя 12, 2017 at 8:09 PST

Свой человек

Необходимо понимать, что поездка в ОАЭ со «Спартаком» совершенно не означает, что Сергей Еременко будет играть в красно-белом клубе. Во-первых, он может банально не подойти тренерскому штабу Массимо Карреры. Во-вторых, надо договориться еще и с «Базелем», которому принадлежат права на футболиста, а срок действия контракта истекает лишь через полтора года. Сейчас услуги футболиста оцениваются в 200 тысяч евро, но кто знает, сколько за него затребуют швейцарцы. В-третьих, игрок сам может не захотеть присоединяться к «Спартаку», в составе которого постоянно не играет ни один футболист младше 23-х лет за исключением арендованного у «Челси» Марио Пашалича.

Все это, правда, может перечеркнуть один жирный факт. На российском рынке интересы футболиста представляет итальянский агент Марио Трабукки, очень близкий к «Спартаку» и лично к Массимо Каррере. Он же работал со старшими братьями Сергея. В современном футболе мнение агента оказывает едва ли не решающее влияние на будущее футболиста.

Есть еще один интересный вариант, который активно обсуждают болельщики. Что, если подписанием контракта с Сергеем Еременко «Спартак» закидывает удочку в октябрь следующего года, когда истечет срок двухлетней дисквалификации Романа Еременко. к тому моменту бывшему игроку ЦСКА исполнится только 31 год. Для центрального полузащитника – самый сок.

Но это все так – предположения. Пока – посмотрим, как будет проявлять себя игрок на сборах «Спартака». Первый матч на сборах чемпион проведет уже 18 января.