Президент «Сантоса» переобулся и теперь заявляет, что вообще не собирается продавать ключевого защитника: трансфер Лукаса Вериссимо в «Спартак» перестал выглядеть близким к реализации. «У нас нет желания отпускать его, он входит в планы главного тренера, мы будем вкладывать средства в развитие такого талантливого игрока, потому что знаем: его будущее – в сборной Бразилии», – очень похоже, что руководство «Сантоса» рассчитывает срубить значительно больше денег, чем 7-8 миллионов евро. Вероятно, такие слова президента – элемент шантажа. «Спартака» и других интересующихся.

Еще один легионер «Рубина», похоже, нашел вариант для ухода: испанец Рубен Рочина близок к договоренности с «Бетисом». Команда из Севильи уже пыталась купить Рочину летом, теперь ситуация гораздо больше располагает к продаже.

Английские журналисты снова вернули тему про переход Федора Смолова в АПЛ, причем источник – вполне уважаемый Sky Sports, не какой-нибудь таблоид. По их сведениям, наш форвард сам предпочел бы переход в «Вест Хэм» другим вариантам продолжения карьеры. Кроме того, возможный трансфер связан с продажей нападающего Диафра Сако: если состоится она, освободится место. И добавится свободных денег – хотя с ними у клуба АПЛ наверняка и так нет проблем.

Переговоры по поводу Смолова ведет и «Зенит», в то же время петербуржцы, как рассказал Нобель Арустамян, интересуется двумя игроками центральной зоны, которые выступают в чемпионате России. «Зениту» нужны защитник Максим Беляев из «Арсенала» и Антон Швец из «Ахмата».

Алексей Миранчук ничего не слышал об интересе «Спартака» – он сказал об этом сам. Сейчас было бы странно, если бы лидер фаворита чемпионской гонки хоть что-то говорил про возможный уход. Даже если Алексей таким образом просто скинул тему, он точно прав.

ЦСКА поступил максимально честно и сам первым рассказал об игроке, который приехал к ним на сбор просматриваться: 21-летний француз Сесе-Франк Пепе уже тренируется с ЦСКА в Испании. Его нашли в украинской «Зирке», это защитник, прошедший школу «ПСЖ» и игравший за молодежку «Марселя». 17-летний защитник Данила Янов уже официально перешел в ЦСКА, но он все-таки усилит в первую очередь молодежку армейцев.

Мегатрансфер официально подтвердился в ФНЛ. Он, конечно, так и останется в тени, но лучший бомбардир российского сезона Андрей Козлов перешел из «Енисея» в «Оренбург». Пока неизвестно, что именно его привлекло: шансы выйти в премьер-лигу пока кажутся более весомыми у его теперь уже бывшего клуба. В обращении к болельщикам Козлов намекнул на то, что в Оренбурге более стабильный клуб: «Каждый футболист – это в первую очередь человек. Всем людям хочется чувствовать уверенность в своем будущем, футболисты – не исключение». Известных или видимых обстоятельств в подтверждение разницы по этому параметру нет.

А форвард Константин Базелюк, который пока так и не смог толком заиграть и начать забивать в премьер-лиге, уехал во вторую за карьеру заграничную аренду: он уехал в чешский «Брно». Пример успешного развития карьеры в Чехии есть: Вячеслав Караваев превратился там в одного из лучших игроков России на своей позиции.