Миссия послов любого крупного мероприятия: рассказать о нем, показывать страну-хозяйку, помочь открыть ее заново для соотечественников.

Миссия послов любого крупного мероприятия: рассказать о нем, показывать страну-хозяйку, помочь открыть ее заново для соотечественников и иностранных гостей. В применении к чемпионату мира по футболу послы должны еще вдохновлять всех любовью кигре №1 и неутомимо повышать имидж турнира.

Послов чемпионата мира-2018, который пройдет в России летом, ровно 75. Но здесь нельзя писать 75 человек, поскольку послами являются, к примеру, братья Кристовские (от Нижнего Новгорода) и Кубанский казачий хор (федеральный).

Все послы делятся на федеральных (их 15) и тех, кто представляет города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Меньше всех – у Калининграда (всего 2), далее в порядке возрастания идут: Москва (3), Волгоград (4), Сочи (5), Ростов-на-Дону, Саранск и Нижний Новгород (по 6), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Казань (по 7).

Кто-то из них известен всему миру. К таковым можно отнести дирижера Валерия Гергиева, пианиста Дениса Мацуева, хоккеистов Александра Овечкина и Павла Дацюка, олимпийских чемпионов Елену Исинбаеву, Алексея Немова, Елену Веснину, Марию Киселеву, Наталью Ищенко, Антона Шипулина… Представители шоу-бизнеса, артисты и рок-музыканты, в основном, популярны в нашей стране. Особняком стоят космонавты Герои России Олег Кононенко и Сергей Крикалев. Последний также имеет Золотую звезду Героя Советского Союза.

Есть в списке послов ЧМ-2018 и действующие футболисты, которые имеют все шансы выступить на этом самом ЧМ-2018. Наиболее верояные шансы у Игоря Акинфеева и Дениса Глушакова. Возможно, попадут в окончательную заявку Эльмир Набиуллин и Денис Черышев.

ВСЕ ПОСЛЫ ЧМ-2018 (75)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОРТСМЕНЫ (14)

Александр АНЮКОВ (Самара). Футбол, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ-2008.

Игорь АКИНФЕЕВ (федеральный). Футбол, неоднократный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ-2008.

Елена ВЕСНИНА (Сочи). Теннис, чемпионка Олимпиады-2016.

Денис ГЛУШАКОВ (Ростов-на-Дону). Футбол, чемпион России.

Павел ДАЦЮК (Екатеринбург). Хоккей, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2002.

Сергей КАРЯКИН (Екатеринбург). Квадроциклист, победитель ралли-рейда Дакар-2017.

Эльмир НАБИУЛЛИН (Казань). Футбол, лучший молодой футболист России 2014 года.

Александр ОВЕЧКИН (федеральный). Хоккей, трехкратный чемпион мира.

Кирилл ПАНЧЕНКО (Саранск). Футбол, чемпион России.

Николь РОДОМАКИНА (Самара). Легкая атлетика. Чемпионка Паралимпиады-2012.

Сергей РЫЖИКОВ (Казань). Футбол, двукратный чемпион России.

Денис ЧЕРЫШЕВ (Нижний Новгород). Футбол, выступает в чемпионате Испании.

Олег ШАТОВ (Екатеринбург). Футбол, чемпион и обладатель Кубка России.

Антон ШИПУЛИН (Екатеринбург). Биатлон, чемпион Олимпиады-2014.

БЫВШИЕ СПОРТСМЕНЫ (28)

Илья АВЕРБУХ (Сочи). Фигурное катание, чемпион мира, вице-чемпион Олимпиады-2002.

Дмитрий БУЛЫКИН (Нижний Новгород). Футбол, чемпион Голландии, вице-чемпион России

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ (Волгоград). Футбол, двукратный вице-чемпион России

Олеся ВЛАДЫКИНА (Москва). Плавание, двукратная чемпионка Паралимпиад.

Ирина ЗИЛЬБЕР (Екатеринбург). Художественная гимнастика, чемпионка Олимпиады-2000.

Ирек ЗИННУРОВ (Казань). Водное поло, двукратный призер Олимпиад.

Лариса ИЛЬЧЕНКО (Волгоград). Плавание, чемпионка Олимпиады-2008

Елена ИСИНБАЕВА (Волгоград). Легкая атлетика, двукратная олимпийская чемпионка

Наталья ИЩЕНКО (Калининград). Синхронное плавание, пятикратная олимпийская чемпионка

Мария КИСЕЛЕВА (Москва). Синхронное плавание, трехкратная олимпийская чемпионка

Дмитрий КИРИЧЕНКО (Ростов-на-Дону). Футбол, чемпион России

Александр КЕРЖАКОВ (Санкт-Петербург). Футбол, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА

Евгений ЛОВЧЕВ (Сочи). Футбол, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-1972

Вячеслав МАЛАФЕЕВ (Санкт-Петербург). Футбол, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА

Алексей МОРОЗОВ (Казань). Хоккей, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-1998

Анастасия МЫСКИНА (Самара). Теннис, победительница открытого чемпионата Франции-2004, двукратная победительница Кубка Федераций.

Алексей НЕМОВ (Саранск). Спортивная гимнастика, четырехкратный олимпийский чемпион

Александр НИКИТИН (Волгоград). Футбол, экс-капитан «Ротора», призер чемпионата России

Евгений САВИН (Самара). Футбол

Сергей СЕМАК (Федеральный). Футбол, бронзовый призер ЧЕ-2008

Алексей СМЕРТИН (Федеральный). Футбол, чемпион Англии в составе «Челси»

Никита СИМОНЯН (Федеральный). Футбол, чемпион Олимпиады-1956

Вартерес САМУРГАШЕВ (Ростов-на-Дону). Греко-римская борьба, чемпион Олимпиады-2000.

Евгений ПЛЮЩЕНКО (Сочи). Фигурное катание, двукратный олимпийский чемпион

Ляйсан УТЯШЕВА (Федеральный). Художественная гимнастика, чемпионка мира

Тагир ХАЙБУЛАЕВ (Самара). Дзюдо, чемпион Олимпиады-2012.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ (Нижний Новгород). Футбол, призер чемпионатов России

Дарья ШКУРИХИНА (Нижний Новгород). Художественная гимнастика, чемпионка Олимпиады-2008.

АРТИСТЫ (4)

Михаил БОЯРСКИЙ (Санкт-Петербург)

Станислав ДУЖНИКОВ (Саранск)

Данила КОЗЛОВСКИЙ (Федеральный)

Сергей СВЕТЛАКОВ (Федеральный)

ПЕВЦЫ, МУЗЫКАНТЫ (13)

БАСТА (Василий ВАКУЛЕНКО) (Ростов-на-Дону)

Игорь БУТМАН (Саранск)

Вячеслав БУТУСОВ (Екатеринбург)

Сергей ВОЙТЕНКО (Самара)

Валерий ГЕРГИЕВ (Федеральный)

Василий ГЕРЕЛЛО (Санкт-Петербург)

ЗАРА (Зарифа МГОЯН) (Федеральный)

Денис МАЦУЕВ (Федеральный)

Эльмира КАЛИМУЛЛИНА (Казань)

Сергей и Владимир КРИСТОВСКИЕ (Нижний Новгород)

КУБАНСКИЙ казачий хор (Федеральный)

НЮША (Анна ШУРОЧКИНА) (Казань)

Александр ПАНТЫКИН (Екатеринбург)

ТЕЛЕ-, РАДИОВЕДУЩИЕ (10)

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ (Федеральный)

Татьяна ГОРДЕЕВА (Саранск)

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ (Москва)

Дмитрий ДИБРОВ (Ростов-на-Дону)

Николай ДРОЗДОВ (Федеральный)

Павел ЗАНОЗИН (Нижний Новгород)

Илья КАЗАКОВ (Саранск)

Виктория ЛОПЫРЕВА (Ростов-на-Дону)

Геннадий ОРЛОВ (Санкт-Петербург)

Яна ЧУРИКОВА (Федеральный)

ШОУ-БИЗНЕС (2)

Александр РЕВВА (Калининград)

Екатерина СКУЛКИНА (Казань)

КОСМОНАВТЫ (2)

Олег КОНОНЕНКО (Самара). Герой России

Сергей КРИКАЛЕВ (Санкт-Петербург). Герой Советского Союза и России

БИЗНЕС (1)

Анатолий ТУРЧАК (Санкт-Петербург)

ЧИНОВНИК (1)

Сергей МЕТРЕВЕЛИ (Сочи)

САМЫЕ-САМЫЕ

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ

Наталья ИЩЕНКО, пятикратная олимпийская чемпионка

САМЫЙ МОЛОДОЙ

Эльмир Набиуллин (22 года)

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ

Никита Симонян (91 год)

САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ

Кубанский казачий хор. В концертах участвуют до 125 человек.

САМЫЙ-САМЫЙ

Сергей Крикалев, Герой СССР и России.