Кого выбрали в послы ЧМ-2018? Спортсмены, дирижер, шоумены, а также казачий хор
Миссия послов любого крупного мероприятия: рассказать о нем, показывать страну-хозяйку, помочь открыть ее заново для соотечественников.
Миссия послов любого крупного мероприятия: рассказать о нем, показывать страну-хозяйку, помочь открыть ее заново для соотечественников и иностранных гостей. В применении к чемпионату мира по футболу послы должны еще вдохновлять всех любовью кигре №1 и неутомимо повышать имидж турнира.
Послов чемпионата мира-2018, который пройдет в России летом, ровно 75. Но здесь нельзя писать 75 человек, поскольку послами являются, к примеру, братья Кристовские (от Нижнего Новгорода) и Кубанский казачий хор (федеральный).
Все послы делятся на федеральных (их 15) и тех, кто представляет города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Меньше всех – у Калининграда (всего 2), далее в порядке возрастания идут: Москва (3), Волгоград (4), Сочи (5), Ростов-на-Дону, Саранск и Нижний Новгород (по 6), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Казань (по 7).
Кто-то из них известен всему миру. К таковым можно отнести дирижера Валерия Гергиева, пианиста Дениса Мацуева, хоккеистов Александра Овечкина и Павла Дацюка, олимпийских чемпионов Елену Исинбаеву, Алексея Немова, Елену Веснину, Марию Киселеву, Наталью Ищенко, Антона Шипулина… Представители шоу-бизнеса, артисты и рок-музыканты, в основном, популярны в нашей стране. Особняком стоят космонавты Герои России Олег Кононенко и Сергей Крикалев. Последний также имеет Золотую звезду Героя Советского Союза.
Есть в списке послов ЧМ-2018 и действующие футболисты, которые имеют все шансы выступить на этом самом ЧМ-2018. Наиболее верояные шансы у Игоря Акинфеева и Дениса Глушакова. Возможно, попадут в окончательную заявку Эльмир Набиуллин и Денис Черышев.
ВСЕ ПОСЛЫ ЧМ-2018 (75)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОРТСМЕНЫ (14)
Александр АНЮКОВ (Самара). Футбол, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ-2008.
Игорь АКИНФЕЕВ (федеральный). Футбол, неоднократный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер ЧЕ-2008.
Елена ВЕСНИНА (Сочи). Теннис, чемпионка Олимпиады-2016.
Денис ГЛУШАКОВ (Ростов-на-Дону). Футбол, чемпион России.
Павел ДАЦЮК (Екатеринбург). Хоккей, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2002.
Сергей КАРЯКИН (Екатеринбург). Квадроциклист, победитель ралли-рейда Дакар-2017.
Эльмир НАБИУЛЛИН (Казань). Футбол, лучший молодой футболист России 2014 года.
Александр ОВЕЧКИН (федеральный). Хоккей, трехкратный чемпион мира.
Кирилл ПАНЧЕНКО (Саранск). Футбол, чемпион России.
Николь РОДОМАКИНА (Самара). Легкая атлетика. Чемпионка Паралимпиады-2012.
Сергей РЫЖИКОВ (Казань). Футбол, двукратный чемпион России.
Денис ЧЕРЫШЕВ (Нижний Новгород). Футбол, выступает в чемпионате Испании.
Олег ШАТОВ (Екатеринбург). Футбол, чемпион и обладатель Кубка России.
Антон ШИПУЛИН (Екатеринбург). Биатлон, чемпион Олимпиады-2014.
БЫВШИЕ СПОРТСМЕНЫ (28)
Илья АВЕРБУХ (Сочи). Фигурное катание, чемпион мира, вице-чемпион Олимпиады-2002.
Дмитрий БУЛЫКИН (Нижний Новгород). Футбол, чемпион Голландии, вице-чемпион России
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ (Волгоград). Футбол, двукратный вице-чемпион России
Олеся ВЛАДЫКИНА (Москва). Плавание, двукратная чемпионка Паралимпиад.
Ирина ЗИЛЬБЕР (Екатеринбург). Художественная гимнастика, чемпионка Олимпиады-2000.
Ирек ЗИННУРОВ (Казань). Водное поло, двукратный призер Олимпиад.
Лариса ИЛЬЧЕНКО (Волгоград). Плавание, чемпионка Олимпиады-2008
Елена ИСИНБАЕВА (Волгоград). Легкая атлетика, двукратная олимпийская чемпионка
Наталья ИЩЕНКО (Калининград). Синхронное плавание, пятикратная олимпийская чемпионка
Мария КИСЕЛЕВА (Москва). Синхронное плавание, трехкратная олимпийская чемпионка
Дмитрий КИРИЧЕНКО (Ростов-на-Дону). Футбол, чемпион России
Александр КЕРЖАКОВ (Санкт-Петербург). Футбол, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА
Евгений ЛОВЧЕВ (Сочи). Футбол, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-1972
Вячеслав МАЛАФЕЕВ (Санкт-Петербург). Футбол, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА
Алексей МОРОЗОВ (Казань). Хоккей, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-1998
Анастасия МЫСКИНА (Самара). Теннис, победительница открытого чемпионата Франции-2004, двукратная победительница Кубка Федераций.
Алексей НЕМОВ (Саранск). Спортивная гимнастика, четырехкратный олимпийский чемпион
Александр НИКИТИН (Волгоград). Футбол, экс-капитан «Ротора», призер чемпионата России
Евгений САВИН (Самара). Футбол
Сергей СЕМАК (Федеральный). Футбол, бронзовый призер ЧЕ-2008
Алексей СМЕРТИН (Федеральный). Футбол, чемпион Англии в составе «Челси»
Никита СИМОНЯН (Федеральный). Футбол, чемпион Олимпиады-1956
Вартерес САМУРГАШЕВ (Ростов-на-Дону). Греко-римская борьба, чемпион Олимпиады-2000.
Евгений ПЛЮЩЕНКО (Сочи). Фигурное катание, двукратный олимпийский чемпион
Ляйсан УТЯШЕВА (Федеральный). Художественная гимнастика, чемпионка мира
Тагир ХАЙБУЛАЕВ (Самара). Дзюдо, чемпион Олимпиады-2012.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ (Нижний Новгород). Футбол, призер чемпионатов России
Дарья ШКУРИХИНА (Нижний Новгород). Художественная гимнастика, чемпионка Олимпиады-2008.
АРТИСТЫ (4)
Михаил БОЯРСКИЙ (Санкт-Петербург)
Станислав ДУЖНИКОВ (Саранск)
Данила КОЗЛОВСКИЙ (Федеральный)
Сергей СВЕТЛАКОВ (Федеральный)
ПЕВЦЫ, МУЗЫКАНТЫ (13)
БАСТА (Василий ВАКУЛЕНКО) (Ростов-на-Дону)
Игорь БУТМАН (Саранск)
Вячеслав БУТУСОВ (Екатеринбург)
Сергей ВОЙТЕНКО (Самара)
Валерий ГЕРГИЕВ (Федеральный)
Василий ГЕРЕЛЛО (Санкт-Петербург)
ЗАРА (Зарифа МГОЯН) (Федеральный)
Денис МАЦУЕВ (Федеральный)
Эльмира КАЛИМУЛЛИНА (Казань)
Сергей и Владимир КРИСТОВСКИЕ (Нижний Новгород)
КУБАНСКИЙ казачий хор (Федеральный)
НЮША (Анна ШУРОЧКИНА) (Казань)
Александр ПАНТЫКИН (Екатеринбург)
ТЕЛЕ-, РАДИОВЕДУЩИЕ (10)
Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ (Федеральный)
Татьяна ГОРДЕЕВА (Саранск)
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ (Москва)
Дмитрий ДИБРОВ (Ростов-на-Дону)
Николай ДРОЗДОВ (Федеральный)
Павел ЗАНОЗИН (Нижний Новгород)
Илья КАЗАКОВ (Саранск)
Виктория ЛОПЫРЕВА (Ростов-на-Дону)
Геннадий ОРЛОВ (Санкт-Петербург)
Яна ЧУРИКОВА (Федеральный)
ШОУ-БИЗНЕС (2)
Александр РЕВВА (Калининград)
Екатерина СКУЛКИНА (Казань)
КОСМОНАВТЫ (2)
Олег КОНОНЕНКО (Самара). Герой России
Сергей КРИКАЛЕВ (Санкт-Петербург). Герой Советского Союза и России
БИЗНЕС (1)
Анатолий ТУРЧАК (Санкт-Петербург)
ЧИНОВНИК (1)
Сергей МЕТРЕВЕЛИ (Сочи)
САМЫЕ-САМЫЕ
САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ
Наталья ИЩЕНКО, пятикратная олимпийская чемпионка
САМЫЙ МОЛОДОЙ
Эльмир Набиуллин (22 года)
САМЫЙ ОПЫТНЫЙ
Никита Симонян (91 год)
САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ
Кубанский казачий хор. В концертах участвуют до 125 человек.
САМЫЙ-САМЫЙ
Сергей Крикалев, Герой СССР и России.