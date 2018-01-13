По оценкам авторитетного немецкого издания Kicker, лучшим игроком бундеслиги на данный момент является 20-летний универсал «Байера» Леон Бэйли. Его средняя оценка – 2,17. К примеру, оценка Арьера Роббена – 2,85. Высшим баллом в Германии является 1, а низшим – 5.

Вы только вдумайтесь: 20-летний юноша очаровывает бундеслигу, да еще и является универсалом! Если не видеть его игру, то в это сложно поверить.

ЧТО ОН ДАЕТ «БАЙЕРУ»?

На данный момент Бэйли – второй по результативности игрок «Байера» в бундеслиге: в его активе шесть голов и четыре голевые передачи. Результативнее него у «аспириновых» только центральный нападающий Кевин Фолланд: десять голов и один пас.

Но одно дело отмечаться результативными действиями на острие, другое – играя в глубине. Из 11 матчей, которые Бэйли начал в стартовом составе, в пяти он играл на позиции левого латераля, в четырех действовал справа в атаке, в двух – слева. Еще четыре раза ямаец вышел на замену. На всех позициях легионер отмечался результативными действиями, а выйдя со скамейки забил три гола.

По всем ключевым атакующим показателям Бэйли в «Байере» – лучший. Это удары (2,6 за матч), ключевые передачи (1,9), удачные обводки (1,9). Еще раз: он умудряется быть лучшим в этих компонентах, часто играя левого латераля!

Для Бэйли неважно, с кем играет его команда – он одинаково хорош против любого соперника. В пятницу «Байер» принимал «Баварию» (1:3). В этой встрече Леон совершил четыре удачные обводки, трижды вывел партнеров на удар, два раза пробил сам, а один из его ударов пришелся в перекладину. Во много благодаря ему «Байер» сохранял шансы на ничью вплоть до 91-й минуты, когда точку в матче поставил Хамес Родригес.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫ?

Бэйли невероятно скоростной футболист. Впрочем, стоит ли удивляться тому, что спортсмен из Ямайки, родины Усейна Болта, является резвым? Интересно, что Бэйли и Болт знакомы. Вот что однажды сказал футболист: «Я очень хорошо знаю Усейна. Он мой близкий друг и вообще классный парень. Он очень много путешествует по Германии». В Германии у Леона есть прозвище «бундеслиговский Болт».

Несколько лет назад Бэйли проходил просмотр в системе «Аякса». Контракт в итоге подписан не был – европейский закон запрещает клубам подписывать игроков до 18 лет, которые не является членами ЕС. Но тренироваться этот закон не запрещает. Наставником «Аякса» в то время был Франк Де Бур. И он был впечатлен скоростью спортсмена: «В скорости и ловкости он превосходил многих игроков первой команды! Он ненормально быстр!».

Но часто скоростным ребятам недостает техники. В России мы видели очень скоростных Мусу и Маазу, но их техника скорости заметно уступала. У Бэйли не так. Де Бур подтверждает: «Его скорость в сочетании с его техникой – редкое явление. Исключительное».

Есть ли у Бэйли слабые места? Де Бур их не увидел: «Мы тестировали его в разных областях. У него нет изъянов».

КАК ПОПАЛ В ЕВРОПУ?

За возможность лицезреть Бэйли мы должны благодарить Крэйга Батлера – его приемного отца. В 2011 году он вывез Леона и еще одного своего сына, Кайла, в Европу, чтобы подыскать для мальчуганов клуб. Леону было всего 13 лет. Его первым клубом стал австрийский «Лиферинг», а сам Батлер устроился в этот клуб скаутом.

Из Австрии Бэйли перебрался в словацкий «Тренчин». А как только ему исполнилось 18, договорился о переходе в «Генк». Бельгийцы заплатили словакам 1,24 миллиона долларов. Бэйли тут же заявил о себе – в первый бельгийский сезон его признали лучшим молодым футболистом Бельгии. Оно и неудивительно: в 25 сыгранных матчах полузащитник забил четыре гола и семь раз ассистировал партнерам.

После второго сезона в «Генке» Бэйли начали интересоваться более серьезные клубы. В том числе «Аякс», проспавший два года назад отличную возможность купить парня у «Тренчина». Предложение в 10 миллионов фунтов от амстердамцев бельгийцы отклонили. Не пожелал платить больше и «ПСЖ», который может купить любого готового игрока. А вот «Байер» согласился раскошелиться на 12, 4 миллиона фунтов. «Этого парня хотели многие, тем приятнее, что мы победили в этой борьбе», – сказал генеральный директор «аспириновых» Майкл Шейд.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Бэйли интересен топ-клубам. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». По информации зарубежных изданий, в декабре «Челси» предлагал «Байеру» 22 миллиона фунтов, но получил отказ. Вероятно, лондонцы увеличат сумму. Но есть смысл поторопиться – могут опередить. Почему бы «Ливерпулю» не усилиться Бэйли? Он и в атаке феерит, и в обороне пашет! Спортивный директор «Байера» Руди Феллер это качество в нем ценит: «Он невероятно техничен. Но посмотрите, как он работает в обороне!». Контракт игрока с «Байером» действует до лета 2022 года. Суммы отступных нет, поэтому с «Байером» потенциальным покупателям придется договариваться.

Сам игрок мечтает об английской карьере. «Я всегда хотел играть в Англии. Если буду усердно работать, то уверен: получу шанс», – сказал он в интервью Bild. Бэйли признался, что есть у него и клуб-мечта, но раскрывать секрет не стал. Видимо, английский.

ЗА КАКУЮ СБОРНУЮ БУДЕТ ИГРАТЬ?

Пока остается открытым вопрос со сборной, за которую Бэйли будет играть. На данный момент он сыграл один матч за сборную Ямайки, но за молодежную. Вызовы во взрослую сборную Ямайки он пока отклоняет. Ему есть над чем подумать, ведь свои предложения уже сделали Бельгия и Германия – страна в которой он играл, и страна, в которой выступает сейчас.

Почему он отказывается играть за сборную Ямайки? Одна из версий – игрок боится не получить разрешения на работу в Англии, где мечтает оказаться. Но Крэг Батлер, ныне являющийся агентом игрока, отметает этот вариант: «Мы любим свою страну. Главный вопрос в том, будет ли у Ямайки в ближайшее время соответствующая футбольная культура, когда бы игроки работали единообразно и систематически? У Леона не должно быть проблем, чтобы получить работу в любом месте».

Если игрок выберет Германию или Бельгию, то у него есть шанс регулярно сражаться на чемпионатах мира. Сборная Ямайки в финальном розыгрыше этого турнира выступала пока лишь один раз – в 1998 году, когда Бэйли не исполнилось еще и года. Тогда она еще проиграла Аргентине 0:5. Поэтому футболисту предстоит выбрать между патриотизмом и амбициями.