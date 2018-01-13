База «Зенита» под красным небом

Сине-бело-голубые начали медосмотр в четверг, а продолжили только в субботу. Не очень понятно, почему возникла пауза в пятницу, но у клуба дел в этот день хватало. Во-первых, официально подтвердили переход 22-летнего Максима Карпова в «СКА-Хабаровск» на правах аренды до конца сезона. В ноябре защитник дебютировал за главную команду в домашнем матче Лиги Европы против «Вардара», а в основном он играет за «Зенит-2». Правда, в этом сезоне провел всего восемь игр в ФНЛ.

Во-вторых, занятие на базе провела первая группа игроков, прошедших медосмотр. Олег Шатов и Егор Бабурин весело чеканили мяч в тренажерном зале с Анатолием Тимощуком. В-третьих, в Удельном парке включили систему обогрева полей. Это была бы незаметная новость, если бы небо в этом районе Петербурга не окрасилось в красный цвет. Наблюдательные жители заметили такое редкое явление, немного испугались, но клуб успокоил.

– Если вы живете в ближайших районах и заметили ночью странное свечение неба, не пугайтесь: это мы, – сообщили сине-бело-голубые в своем официальном телеграм-канале.

«Больше лечился, чем отдыхал»

Главные герои зимнего трансферного окна со стороны «Зенита» пока остаются на месте. Олег Шатов и Артем Дзюба прошли медосмотр в Петербурге, но в разных группах. Полузащитник приходил в четверг и отказался общаться с журналистами. Дзюба проходил осмотр в субботу и пришел раньше всех – в 7:50 утра. Наверняка он и освободился один из первых: пришедшие журналисты его так и не увидели.

Зато встретили здорового Андрея Лунева. Он вышел из медцентра вместе с Александром Анюковым, которого слухи также отправляют в другую команду. Некогда капитан «Зенита» – традиционно неразговорчивый человек, а Лунев был готов к общению, несмотря на морозную погоду в Петербурге. Последние годы все интервью на медосмотре сине-бело-голубых проходят на улице, и в этом плане петербургский клуб, как и в таблице чемпионата, проигрывает «Локомотиву», который недавно запускал журналистов внутрь клиники.

– Была новость, что вы перенесли операцию на мениске, – вопрос Луневу.

– Да, были старые проблемы. Сейчас все отлично, ничего не беспокоит – все залечил. Готов творить (улыбается).

– Сотрясение мозга больше не беспокоит?

– Не должно.

– Значит, больше в отпуске лечились?

– По сути да.

– Вы летали на Мальдивы. Там тоже мало отдыхали?

– Да, больше лечения было. Еще и сгорел!

– На сборах будете полноценно работать?

– Да, буду работать по полной. Ничего не беспокоит, а это плюс 20 ко всему. Буду творить.

– «Селтик» – соперник в плей-офф Лиги Европы. Что о нем скажете?

– Хороший соперник. Что натренируем, то и покажем. Ни разу не играл в Шотландии и Англии. Мне как раз Саша Анюков сказал: «Посмотришь, как они болеют».

После Лунева из основных игроков удалось встретить только Дмитрия Полоза, но он вежливо отказался от интервью и ушел, что-то разглядывая в телефоне. Дальше из клиники выходили совсем незнакомые лица, которыми оказались люди из службы безопасности и игроки молодежного состава.

Оставшуюся группу основного состава ждут в воскресенье. На медосмотре еще не было первого зимнего новичка Антона Заболотного и всей легионерской банды, состоящей из пяти аргентинцев, Доменико Кришито, Михи Мевли и Бранислава Ивановича. Также не вернулись в Петербург Юрий Лодыгин, Александр Кокорин и Кристиан Нобоа. Последний в пятницу вечером выкладывал в свои инстаграм-истории фотографию из медицинского центра в Эквадоре. Может быть, для него «Зенит» (или возможный новый клуб, ведь эквадорца тоже называют кандидатом на смену команды) сделал исключение.