Суперсерия «Манчестер Сити», прервавшаяся накануне в матче с «Ливерпулем» (3:4), выглядела уникальной только по меркам АПЛ.

ВЕЧНЫЙ РЕКОРД «СТЯУА»

Конечно, 30 матчей без поражений – это очень-очень много. Особенно если выступаешь в чемпионате, который многие считают сильнейшим и самым сложным футбольным турниром мира.

Однако в истории самого популярного вида спорта случались серии намного длиннее. Абсолютный (и, скорее всего, вечный) рекорд был установлен румынским «Стяуа», который в 1986 – 1989 годах не проигрывал во внутреннем первенстве на протяжении 104 матчей!

Кстати, в те времена «Стяуа» принадлежал к европейской элите. В 1986-м клуб из Бухареста выиграл Кубок чемпионов, а в 1989-м уступил в финале этого турнира «Милану». Последний чуть позже установил абсолютный рекорд для топ-лиг: в 1991 – 1993 годах великая команда Фабио Капелло (с Марко ван Бастеном, Франком Райкардом и Рудом Гуллитом) выдала 58-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

Гвардиоле о таком остается только мечтать…

НЕ ДОТЯНУЛИ ДО «БАВАРИИ»

С другой стороны, «Сити» в ходе своей серии выдал рекордный для АПЛ отрезок из 18 побед подряд! Эту серию прервал 31 декабря «Кристал Пэлас» (0:0), причем тогда «горожане» чудом избежали поражения: на последней компенсированной минуте пенальти отразил их бразильский вратарь Эдерсон.

Ну а что нам говорит история? Опять же, 18 побед подряд команды Гвардиолы – хороший, но отнюдь не самый выдающийся показатель. У «Бенфики» с легендарным Эйсебио в сезоне-1971/72 получилось выиграть 29 матчей чемпионата Португалии кряду. Да и ведущих лигах не так давно была более длинная серия: 19 игр у «Баварии»-2013/14.

«БАРСЕЛОНА» ДЫШИТ ПЕПУ В СПИНУ

В настоящий момент сразу в двух европейских лигах остаются команды, до сих пор не потерпевшие в сезоне-2017/18 ни одного поражения. Поздно вечером в воскресенье в компании с «Порту» и «Спортингом» удержалась «Барселона», сумевшая спасти гостевой матч против «Реал Сосьедад» (4:2 после 0:2).

Наверняка каталонцы попробуют замахнуться на серию «Манчестер Сити», чтобы побить «английское» достижение своего бывшего главного тренера. С учетом прошлого сезона не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 26 матчей. А Гвардиола и «Сити», напомним, остановились на 30.