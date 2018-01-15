ОСЕНЬ-ЗИМА: ХОХЛОВ РАБОТАЛ НА РЕЗУЛЬТАТ

«Динамо» образца первой части чемпионата - контратакующая команда. Взять очки, как и потерять их, бело-голубые могли с любым соперником. В послужном списке коллектива ничьи с грандами: «Спартаком» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Зенитом» (0:0).

Первые 12 туров командой руководил Юрий Калитвинцев. При нем «Динамо» забило всего лишь девять голов. И почти не отличалось в позиционном наступлении. Показательна победа над «Амкаром» (3:0) - два гола были забиты в контратаках, еще один после удачного прессинга. При Калитвинцеве «Динамо» одержало всего две победы - также был обыгран «Анжи» (3:1). Два гола из трех в этой встрече москвичи тоже родили в контратаках.

Именно атакующая слабость погубила Калитвинцева: его уволили после серии из пяти матчей, в которых «Динамо» не могло забить. Хотя в рамках это серии были добыты ничьи с «Зенитом» и ЦСКА.

Сменщиком Калитвинцева стал Дмитрий Хохлов. Несмотря на всего восемь проведенных матчей под его руководством, «Динамо» с ним и побед одержало больше - три, и мячей забило больше - десять. Правда, силой команды по-прежнему были контратаки. Перед зимней паузой бело-голубые обыграли «Ростов» (2:0) и «Анжи» (2:0). Три мяча из четырех в этих матчах были забиты в ответных выпадах.

Хохлов пытался перестроить «Динамо» на более комбинационную игру - в первых матчах под его руководством команда играла по схеме 4-2-3-1. Но последние встречи провела по модулю 4-4-2. Вот что сказал тренер после победы над побед на «Ростовом» и «Анжи»: «Мы пытались играть более комбинационно, но не было результата. Поэтому упростили игру, сыграв в двух нападающих. И добились двух побед».

«Динамо» может добиваться результата в контратакующем футболе, так как у команды есть соответствующие исполнители. В первую очередь это разрушитель Самба Соу в середине поля. Он является лучшим хавбеком чемпионата России по отборам - 3,6 - и перехватам - 2,4. Его переход из «Кайсериспора» в статусе свободного агента уже полностью оправдался. В основе классной игры Соу лежит чтение ситуаций на поле: малиец в доли секунды оценивает обстановку и неизменно оказывается в идеальной позиции.

В атаке ключевую роль у «Динамо» исполнял Фатос Бечирай - через него бело-голубые выходили в атаку: он хорошо принимал как длинные передачи, так и открывался между линиями. В победном матче с «Анжи» перед зимней паузой черногорец организовал оба гола своей команды. Хотя в одном случае даже голевой передачей не отметился - лишь предголевой. Поэтому только по результативности его роль в команде оценивать ошибочно. Статистика у него очень скромная: два гола и два результативных паса.

ЗИМА-ВЕСНА: НАЙТИ ЗАМЕНУ БЕЧИРАЮ

Очень важно, что из ключевых игроков «Динамо» покинул пока только Бечирай - на месте Соу и крайний полузащитник Александр Ташаев, ставший лидером при Дмитрии Хохлове. Этот факт должен облегчить тренеру задачу по постановке своего футбола. Что до Бечирая, то он отправился в бельгийский «Мехелен».

Что будет представлять «Динамо» в позиционной атаке, пока неизвестно. После ухода Бечирая неизвестно и то, как «Динамо» будет контратаковать. Кто заменит Бечирая в роли приемника передач из глубины? Евгений Луценко? Или может Евгений Марков? Говорят, форвард «Тосно» одной ногой в «Динамо». Интересно, что в «Тосно» при выходе из обороны в атаку он первым адресатом для передач не был - им являлся Антон Заболотный, тогда как Марков подстраивался под его скидки.

КТО УДИВИЛ

Александр ТАШАЕВ

С приходом на пост главного тренера Хохлова Александр Ташаев стал ключевым игроком - он провел все восемь матчей в стартовом составе из восьми. В них полузащитник забил три гола и сделал три результативных паса. При Калитвинцеве он сыграл девять матчей (шесть в старте) из 12 и забил лишь один гол.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Кали ТЬЯМ

Полузащитник Кали Тьям был арендован у «Газиантепспора». Он провел на поле шесть матчей, а в стартовом составе вышел четыре раза. В отличие от Самбы Соу, Тьям ничем себя не проявил.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

20-й тур. 9.12.2017. «Анжи» (Д) - 2:0.

«Динамо» играло вничью с командой первой пятерки - «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но ни один из этих матчей не был для бело-голубых идеальным - с красно-белыми не хватало надежности в обороне, с красно-синими и сине-бело-голубыми - фантазии в атаке. Все в порядке и с тем и другим было в игре с «Анжи» перед зимним перерывом: «Динамо» выиграло 2:0, нанеся 16 ударов по воротам и допустив лишь три по своим.

ХУДШИЙ МАТЧ

12-й тур. 1.10.2017. «Локомотив» (Г) - 0:3.

Самое крупное поражение «Динамо» потерпело в дерби с «Локомотивом». Ключевой эпизод игры произошел на 15-й минуте: из-за травмы поле покинул динамовский опорник Самба Соу. Еще в первом тайме железнодорожники забили два мяча. Травмой основного футболиста в составе соперника они воспользовались умеючи: сразу после ухода с поля Соу игравший до этого справа в полузащите Алексей Миранчук переместился на позицию атакующего полузащитника, поменявшись позициями с братом.

РАБОТА ТРЕНЕРОВ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Когда Калитвинцев был уволен из «Динамо», команда находилась на 15-м месте, лишь на одно очко опережая аутсайдера турнира - тогда им бы «Анжи».

Дмитрий ХОХЛОВ: ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

С Хохловым «Динамо» не только покинуло зону вылета, но и забралось выше зоны стыковых матчей.

Скриншоты: «Матч Наш Футбол».