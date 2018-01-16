Матч «Эшторил» — «Порту» не был доигран, болельщики гостей оказались на поле после того, как обнаружили огромные трещины в стенах трибуны.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Матч «Эшторил» - «Порту» (1:0) был прерван после первого тайма - на трибуне, которую занимали болельщики гостей (3 тысячи человек), обнаружили огромные трещины. Фанатов с нижнего яруса тут же эвакуировали прямо на поле стадиона. Публике с верхнего яруса пришлось покинуть стадион. Проверка конструкций заняла около получаса, но не обнаружила масштабных повреждений. Тем не менее, часть болельщиков пересадили на центральные сектора, а другую вернули на нижний ярус поврежденной трибуны, часть которой все же закрыли. В итоге старт второго тайма был отложен на час. А когда стало ясно, что полиция не готова обеспечить безопасность, из динамиков сообщили: «По соображениям безопасности второй тайм проводиться не будет».

ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ?

«Нас попросили покинуть трибуну, так как ее опоры слишком сильно шумели», - приводит слова одного из болельщиков «Порту» O Jogo. Первыми трещины обнаружили болельщики, которые в перерыве отправились в туалет. Они сообщили об этом полиции, а те, в свою очередь, попросили фанатов эвакуироваться прямо на поле, чтобы не возникло паники и давки.

«Пол в туалете был весь в трещинах, и болельщики стали говорить, что трибуна сейчас развалится», - рассказал изданию Record один из полицейских.

Представитель защиты гражданского населения Педро Араужу рассказал, насколько серьезны были повреждения: «Пострадали опорные конструкции трибуны, поэтому мы эвакуировали людей. Не думаю, что это связано с землетрясением, которое случилось ранее днем. Трибуна была заполнена под завязку. И мы посчитали, что публике не стоит там оставаться. Более тщательное исследование опорных конструкций мы проведем в ближайшее время».

«В перерыве меня позвали полицейские, показали трещины на стенах. И сказали, что срочно нужно эвакуировать трибуну, так как она разрушается. Потом мы услышали шум. Кто-то подумал, что взорвали петарду. Думаю, власти правильно сделали, что перенесли второй тайм. Представьте, «Порту» забивает гол, и все болельщики дружно подпрыгивают на трибуне. Могла бы произойти трагедия», - приводит слова лидера фанатов «Порту» Фернандо Мадурейры Record.

ДОИГРАЮТ ЛИ ВООБЩЕ МАТЧ?

Оба клуба хотели доиграть матч в тот же день. «Порту» остался крайне недоволен решением перенести второй тайм. Дело в том, что у команды очень плотный график, и вторая поездка в Эшторил в него не входит.

As imagens que mostram a falta de condições de segurança no estádio do Estoril. Vê todas as fotos aqui ▶https://t.co/7xuu9mQTbr#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/qypmsnsZJq — FC Porto (@FCPorto) 16 января 2018 г.

Впрочем, клуб может найти другой способ заполучить три очка – «Эшторилу» грозит техническое поражение. Во вторник состоится собрание, на котором решат, в ответе ли принимающий клуб за произошедшее. Если да, то «Эшторил» могут наказать техническим поражением. Ведь по правилам именно принимающая сторона обязана тщательно подготовить стадион к матчу.