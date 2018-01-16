БЕЗ СИЛЬВЫ ХУДО

В чемпионате Англии «горожане» без Сильвы зимой проиграли «Ливерпулю» (3:4) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а в кубке английской лиги не смогли в основное время одолеть «Лестер» (1:1), победив лишь в серии пенальти.

Интересна статистика по всему сезону: «Манчестер Сити» не выиграл всего шесть поединков. Также это встречи с «Эвертоном» (1:1) национальном чемпионате, «Вулверхэмптоном» в кубке лиги (0:0, тут «горожане» тоже победили по пенальти) и «Шахтером» (1:2) в Лиге чемпионов. Сильва играл лишь с «Эвертоном». Это было самое начало сезона - 2-й тур чемпионата.

Получается, с Сильвой в этом сезоне «Манчестер Сити» оступился лишь один раз, тогда как без него сразу пять! Даже если вынести за скобки кубок лиги, где Гвардиола тасует состав, получится, что с Давидом «горожане» оступились лишь раз, тогда как без него сразу трижды.

А ведь Сильвы не играет очень редко: в Лиге чемпионов он пропустил две игры, в чемпионате Англии - четыре, в кубке лиги - четыре. И сразу пять из них «Сити» не выиграл - половину. О чем это говорит, как не о важности испанца? В «Манчестер Сити» он незаменим.

«СИЛЬВУ В АНГЛИИ НЕДООЦЕНИВАЮТ»

«Он очень недооценен в Англии. Это безумие, что люди мало говорят о нем. А я у него учился. Смотрел на Сильву и восхищался тем, как он сохраняет мяч!» - сказал в ноябре в интервью Daily Mail Кевин Де Брюйне. Из его уст эти слова звучит органично: его хвалят чаще, чем испанца.

Если Де Брюйне восхищается Сильвой, то у более приземленных игроков просто нет шансов этого не делать. «Когда я получал мяч и поднимал голову, то всегда видел свободного Давида Сильву. Это невероятно! Отдайте ему мяч, и он сохранит его для вашей команды. И не просто сохранит, а доставит его в привлекательную для атаки зону», - это слова Гарета Барри, который провел вместе с Сильвой в «Манчестер Сити» три сезона.

Хосеп Гвардиола тоже считает Сильву выдающимся игроком. Весной он поставил его в один ряд с соотечественниками Хави и Иньестой: «Мне повезло: я работал с Хави, Иньестой и Сильвой. Все трое являются выдающимися игроками».

Что Сильва прекрасен, Гвардиола узнал давно, еще во времена работы в «Барселоне». Вот что он рассказал в интервью The Telegraph: «В свой первый или второй сезон я разговорился с Унаи Эмери. Он тогда тренировал «Валенсию», в которой выступал Сильва. И Эмери мне говорит: «Давид Сильва - это же игрок для тебя, для «Барсы». Поверь мне, он подходит». Эмери был прав. Но Сильва стоил дорого, очень дорого…».

«ГВАРДИОЛА НЕНАВИДИТ ВЛАДЕНИЕ БЕЗ ПРОДВИЖЕНИЯ»

В интервью Daily Mail Де Брюйне не только поделился восхищением Сильвой, но и рассказал о философии Хосепа Гвардиолы: «Наш тренер ненавидит слово «владение». Ему не нравится, когда игроки просто так разыгрывают мяч рядом с вратарем. Владение мячом в футболе Гвардиолы нужно для создания позиций в атаке. Пока защитники разыгрывают мяч, мы с Сильвой должны найти свободные позиции. А общая цель - продвижение мяча вперед».

У Гвардиолы Сильва и Бе Брюйне играют на позиции «восьмерок». При этом диапазон их действий очень широк: по вертикали это пространство между опорником и лицевой линией чужих ворот, по горизонтали - между двумя боковыми линиями. «Гвардиола предоставляет мне свободу в атаке», - сказал Сильва еще в прошлом сезоне. Нынче ситуация не изменилась.

По среднему количеству передач за игру в чемпионате Англии Сильва является третьим футболистом (84), уступая лишь Николасу Отаменди (92) и Фернандинью (86). При этом у Сильвы выдающаяся для атакующего игрока точность передач - 88,5%. Из регулярно выходящих на поле в этом сезоне игроков, действующих выше опорной зоны, таким показателем не может похвастаться никто. В «Манчестер Сити» Сильва - главный конструктор атак: где он находится, там плетутся кружева. При этом он сделал уже восемь голевых передач - второй результат в «Манчестер Сити» после Де Брюйне (девять) и четвертый во всей лиге.

Несмотря на игру на равнозначных позициях Сильва (левый центральный полузащитник) и Де Брюйне (правый центральный хавбек) дают «Сити» разные вещи. Сильва - это конструктор. Об этом говорит его вовлеченность в розыгрыш мяча и точность. По данным WhoScored.com, бельгиец пасует меньше испанца (72 передачи против 84), его точность передач также ниже (83,1% проив 88,5%). По данным Squwka.com, средняя длина паса Сильвы в этом сезоне - 15 метров, тогда как у Де Брюйне - 17.

Зато Кевин чаще выводит партнеров на удар (3 против 2,2) и чаще угрожает воротам сам (2,5 против 1,9). Если Сильва - конструктор атак, то Де Брюйне - бомба для чужих ворот. По системе «гол+пас» он (шесть голов и девять передач) опережает Сильву (пять голов и восемь передач). Если Де Сильва постоянно предлагает себя под передачи, то Де Брюйне может уйти в тень, чтобы выскочить из-за спин полузащитников в пространство между линиями, чтобы провести работу на скорости. Это прекрасно. Но для футбола Гвардиолы Сильва важнее - он его олицетворяет. Как Хави и Иньеста олицетворяли «Барсу». Потому что сильны в контроле мяча и его продвижении - то, ради чего команды Гвардиолы комбинируют.

«СИЛЬВА – ВЕЛИЧАЙШИЙ ИГРОК»

Гвардиола ценит Сильву не только за технические и дирижерские навыки: «В основном говорят о технике Сильвы и его аналитических способностях. А я хочу сказать, что он - зверь. У него зашкаливает желание соперничать. С виду он стильный парень, но на поле превращается в животное». Гвардиола сделал очень меткое замечание: Сильва пашет. Он регулярно пробегает больше 11 километров за игру, входя в число лучших в своей команде. Очень много движения Сильва совершает без мяча - открывается в свободных пространствах. Вспомним слова Барри о том, что Сильва всегда открыт. Это следствие огромной работы.

Возможно, Сильва когда-нибудь станет тренером. И тогда он точно будет продолжателем стиля Гвардиолы. А пока он руководит партнерами на поле, показывая кому и куда открыться, куда сделать передачу. Недавно таким образом Сильва организовал гол в матче с «Уотфордом» (3:1): показа Стерлингу, что нужно сыграть на Де Брюйне. А прежде чем показать Стерлингу направление передачи на Де Брюйне, после паса которого забил Агуэро, испанец увел из зоны бельгийца защитника. Высший класс!

Но пока о тренерской профессии говорить рано - Сильва не наигрался. Осенью он продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2020 года. Если не вмешается форс-мажор, то полузащитник проведет в стане «горожан» десять лет - в клуб испанец перешел в 2010-м. Хавбек не скрывает, что кайфует в системе футбола Гвардиола. Мы знаем, что тренер его ценит. И клуб тоже. «В этом сезоне Сильва вновь показал, что он лучший креативный полузащитник в английском футболе. Он очень важен не только на поле, но и для развития наших молодых игроков», - сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн после продления договора с игроком. Похоже, в будущем Сильва точно должен стать тренером.

А пока им восхищаются. Даже люди, не имеющие отношения к «Сити». Хоть и не так часто, как играющими ближе к чужим воротам футболистами. Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер этой зимой поставил Сильву в ряд великих: «Сильва - лучший игрок в истории «Манчестер Сити». И один из величайших игроков в истории АПЛ. Единственный его недостаток - возраст. Неизвестно, сколько еще он будет играть».

Сейчас Сильве 32 года. Он выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы, но не побеждал в Лиге чемпионов. С Гвардиолой у руля команды его шансы сделать это высоки как никогда.

ЯЗЫКОМ ЦИФР: РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ – В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ИГРЕ

За «Манчестер Сити» Гвардиолы Сильва сыграл 69 матчей. В них он забил 13 голов и сделал 22 голевые передачи. Учитывая, что его главное задачей является конструирование игры, а не голов, это выдающиеся цифры.

А всего за «Манчестер Сити» Сильва провел 330 матчей. И цифры тоже впечатляют: 56 голов и 112 передач.