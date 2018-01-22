Во вторник 23 января выйдет новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его анонс.

Петербуржский обозреватель «ССФ» рассказывает, по каким причинам «Зенит» из главного фаворита сезона превратился в команду, не способную реализовать свой потенциал.

Вячеслав Колосков: Одну инициативу Федуна я поддерживаю

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков уверен: этим летом главный футбольный турнир планеты пройдет идеально. Чиновник-ветеран вспомнил, как в 1982 году в Испании пел песни вместе с Владимиром Винокуром, а также оценил реформы, которые предлагает владелец «Спартака» Леонид Федун.

Футбол будущего

«ССФ» проанализировал состояние дел в сфере потребления мирового футбола и подготовил прогноз: куда мы все катимся. Вот восемь главных трендов 2018-го.

Килиан Мбаппе: Вообще-то я лентяй

За последний год он добился феноменального прогресса. Но, как признается Килиан в интервью France Football, в душе он все еще пацан.

ЧМ-1934. «Если они готовы умереть за Италию…»

«ССФ» рассказывает об истории чемпионатов мира. Второй турнир, прошедший в 1934 году в Италии, – это победа хозяев, одержанная на Национальном стадионе фашистской партии, Граф Римский, три предателя.

Он жил и дышал футболом…

75 лет назад родился известный игрок и тренер Владимир Федотов, достойный продолжатель дела отца – острого, забивного форварда ЦДКА 30–40-х годов. Впрочем, сын, пожалуй, даже превзошел Григория Ивановича – он не только был отменным нападающим, но стал незаурядным тренером.

Также в номере:

- Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов читает стихи

- Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев хвалит Дениса Черышева, а также советует вернуть в сборную Игоря Денисова и братьев Березуцких.

- Формат нового турнира сборных – Лиги наций УЕФА, жеребьевка которого – 24 января

- Кадзуеси Миура – самый возрастной проф. футболист в мире, в феврале ему - 51 год. Но его нынешний клуб «Иокогама», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Японии, поспешил продлить с ним контракт.