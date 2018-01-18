Возвращение в ЦСКА Ахмеда Мусы – стандартная история для трансферного окна. Нигериец явно страдает от недостатка игровой практики, идти в аренду в чемпионшип вряд ли хочет, да и некомфортно там будет легкому и быстрому игроку атаки. А обратный переход в знакомый ЦСКА – отличный шанс разыграться накануне чемпионата мира. Именно с этой стороны пришло пока не официальное, но весьма авторитетное подтверждение: главный тренер сборной Нигерии заявил, что трансфер Мусы в ЦСКА – уже решенный вопрос. В московском клубе наверняка тоже были бы рады такому развитию событий, но инсайдеры настаивают, что как минимум на стадии обсуждения конкретный формат перехода: возможна и аренда, и прямой выкуп. Даже если речь пойдет о денежном транше, «Лестеру» точно придется просить с ЦСКА меньшую сумму, чем тогда чемпион Англии. 20 млн евро Муса сейчас не стоит, трансфер наверняка будет в несколько раз выгоднее для армейцев.

«Ростов» Валерия Карпина корректирует состав и рассматривает сейчас два варианта усиления. Во-первых, исландца Рагнара Сигурдссона, принадлежавшего «Фулхэму», но переезжающего в Ростов из Казани, подписали официально. Во-вторых, Карпин просматривает защитника «Волгаря» Константина Плиева, он уже даже отыграл тайм в товарищеском матче против «Политехники»: вышел на замену вместо Евгения Макеева.

У Федора Смолова появились новые варианты для перехода – неанглийские, но тоже привлекательные. Mundo Deportivo сообщает об интересе к Смолову со стороны «Севильи» – это выглядит более реально, чем трансфер в мадридский «Реал». А Kicker чуть позже рассказал, что вариант со Смоловым рассматривает дортмундская «Боруссия», о которой сам Федор и мечтает. Немцы готовятся к уходу Обамеянга и ищут замену в атаку. Удивительная деталь: по слухам, и для «Севильи», и для «Боруссии» один из вариантов, кроме Смолова – Миши Батшуайи из «Челси».

«Спартаку», видимо, стоит активизировать работу по приобретению центрального защитника. Травма Георгия Джикии может стать катализатором принятия решений. А так как переговоры с «Сантосом» по поводу Вериссимо идут странно и, возможно, уже раздражают и представителей москвичей, главным для «Спартака» становится вариант с Николой Максимовичем. Общение с «Наполи» по поводу аренды с дальнейшим выкупом, насколько известно, идут гораздо приятнее. Представитель «Сантоса» рассказал, что спартаковская сторона отложила финальное решение по Вериссимо, которое должна была озвучить сегодня, из-за экстренных обстоятельств – вероятно, речь как раз о травме Джикии. И одновременно падают шансы на другой трансфер: наверняка Массимо Каррера, если подтвердятся худшие подозрения по поводу Джикии, не одобрит уход Сердара Таски в «Вердер» или «Кельн».