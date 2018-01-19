Партнеры по «Спартаку», представители других клубов и читатели Sovsport.ru с ободряющими фразами и мотивирующими примерами.

Дмитрий Комбаров, защитник «Спартака»:

– Джи, держись! Мы с тобой!

Денис Глушаков, полузащитник «Спартака»:

– Выздоравливай!

Денис Давыдов, полузащитник «Спартака»:

– Выздоравливай, брат!!!

Педро Роша, форвард «Спартака»:

– Он является важной частью нашей команды. Во второй половине сезона мы будем выкладываться на поле в том числе и за него. Надеюсь, он вернется на поле как можно быстрее, он очень хороший футболист и партнер по команде. (ТАСС)

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»:

– Держись! Все будет хорошо.

Сальваторе Бокетти, защитник «Спартака»:

– Брат держись, мы все с тобой!

Александр Селихов, вратарь «Спартака»:

– Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо, держись! Все будет хорошо!

Наиль Измайлов, вице-президент «Спартака»:

– Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков. Я очень сильно расстроен. Георгий – душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту. (ТАСС)

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Дарко Бодул, форвард «Амкара»:

– Мы все знаем, какой ты боец. И мы все хотим, чтобы ты вернулся и стал еще сильнее

Владислав Игнатьев, полузащитник «Локомотива»:

– Здоровья, братик.

Дмитрий Тарасов, полузащитник «Локомотива»:

– Здоровья, брат. Любая помощь.

Артем Дзюба, форвард «Зенита»:

– Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!

ФИФА, официальный аккаунт:

– Желаем защитнику сборной России и «Спартака» Георгию Джикии скорейшего выздоровления!

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:​

– Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Дмитрий Тарасов и Роман Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее - и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй. (Р-Спорт)

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Георгий Черданцев, комментатор «Матч ТВ»:

– Тезка, Георгий! В феврале 2006 года Франческо Тотти сломал ногу. Врачи сказали, что срок восстановления – полгода. В июле 2006 года Тотти стал чемпионом мира... Ждем 14 июня на поле «Лужников»!

Lexx-Mos, читатель Sovsport.ru:

– Что-то в «Спартаке» становится традицией получать подобные травмы на ровном месте… Зобнин, Джикия… многовато. Скорейшего выздоровления парню.

Mitya-lev, читатель Sovsport.ru:

– Не уберегли лучшего нашего защитника, офигеть! Удачи и скорейшего выздоровления тебе, Жора!

Скорый, читатель Sovsport.ru:

– Травма Джикии – это просто катастрофа.

grroznyi85, читатель Sovsport.ru:

– И так сборной качественных центральных защитников не хватает…