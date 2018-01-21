Если вы не знали, что у Уэйна Руни есть брат, который тоже является профессиональным футболистом, то вам сюда. А если знали, то вам все равно сюда - ведь про грустную историю братьев Снейдеров вы не в курсе. «Советский спорт» – о братьях-футболистах.

Братья Снейдеры

Родни Снейдер. 26 лет. Полузащитник. Клуб: «DHSC» (любительский клуб, Нидерланды).

Карьера: «Аякс», «Утрехт», «Валвейк», «Альмере Сити», «Данди Юнайтед», «Йонг Утрехт», «DHSC».

Самый младший из братьев. Выступал за сборную Нидерландов на детском и юношеском уровне. В 2008 году, когда Родни было всего 17, его хотел приобрести мадридский «Реал». Но выступавший на тот момент за королевский клуб Уэсли Снейдер запретил брату переезжать в Мадрид, пока тот не пробьется в первую команду «Аякса». Увы, повторить путь Уэсли парню было не суждено. В основе «Аякса» он не заиграл, а переход в «Реал» так и остался мечтой всей его жизни. Суровой реальностью был переезд в Шотландию. В 2015-м Родни покинул «Данди Юнайтед» из-за проблем со здоровьем и вернулся на родину. В сезоне 16/17 он выступал за резервную команду «Утрехта», а с августа прошлого года за любительский клуб «DHSC», в котором ассистентом главного тренера работает самый старший из братьев Снейдеров – Джеффри.

Джеффри Снейдер. 35 лет. Вингер. Завершил карьеру. Ассистент главного тренера «DHSC».

Карьера: «Йонг Аякс», «Телстар», «Аякс А2», «Йонг Валвейк», «Ден Босх», «Элинквийк».

Начало карьеры Джеффри было многообещающим. В составе резервной команды «Аякса» («Йонг Аякс») он играл вместе Мартеном Стекеленбургом и Рафаэлем Ван дер Вартом, пока в 2001 году не перешел в «Телстар». В 2004-м Джеффри повредил мениск и взял паузу в карьере на полгода. Вернувшись, сначала поддерживал форму в составе молодежных команд, а на закате карьеры выступал в низших лигах. С недавних пор работает ассистентом главного тренера в любительском клубе.

Уэсли Снейдер. 33 года. Клуб: «Аль Гарафа» (Катар).

Карьера: «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ницца», «Аль Гарафа».

В отличие от своих братьев, Уэсли в лишних представлениях не нуждается.

Братья Уче

Калу Уче. 35 лет. Нападающий. Клуб: «Дели Дайнамос» (Индия).

Карьера: «Эньимба», «Ивуаньянву Нэйшнл», «Эспаньол», «Висла», «Бордо», «Альмерия», «Ксамакс», «Касымпаша», «Аль Джаиш», «Аль Райян», «Леванте», «Пуна Сити», «Дели Дайнамос».

Где только не играл старший из братьев Уче. В 5 европейских чемпионатах – польском, испанском, французском, швейцарском и турецком – нигериец наколотил 88 голов. С таким послужным списком он не мог не вызываться в сборную Нигерии. В ее составе он выступил на ЧМ-2010, где отличился 2 мячами. Но нигерийцы тогда из группы не вышли. Сейчас Калу Уче получает удовольствие от футбола и зарабатывает большие деньги в Индии, где защищает цвета последней команды Суперлиги «Дели Дайнамос».

Икечукву Уче. 34 года. Нападающий. Клуб: «Химнастик» (Испания).

Карьера: «Ивуаньянву Нэйшнл», «Расинг Феррол», «Рекреативо», «Хетафе», «Сарагоса», «Вильярреал», «Гранада», «Тигрес», «Малага», «Химнастик».

Как и старший брат, Икечукву раскрыл свой талант на Пиренейском полуострове. В матчах Ла Лиги они с Калу частенько играли друг против друга. Самый важный гол в своей жизни Икечукву забил в 2008 году на «Сантьяго Бернабеу» в ворота Икера Касильяса. В том матче его клуб «Хетафе» был сильнее «Реала» (1:0). В составе сборной Икечукву выиграл Кубок африканских наций в 2013 году. Ну а в данный момент 34-летний форвард является одним из лучших бомбардиров «Химнастика», середняка Сегунды.

Братья Игуаины

Гонсало Игуаин. 30 лет. Нападающий. Клуб: «Ювентус» (Италия).

Карьера: «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус».

Родился в семье аргентинского футболиста Хорхе Игуаина. Неудивительно, что Гонсало вместе с братом Федерико пошли по стопам отца.

Федерико Игуаин. 33 года. Атакующий полузащитник. Клуб: «Коламбус Крю» (МЛС).

Карьера: «Ривер Плейт», «Нуэва Чикаго», «Бешикташ», «Америка», «Индепендьенте», «Годой Крус», «Колон», Коламбус Крю».

Воспитанник «Ривер Плейта», старший брат Гонсало Игуаина Федерико, не претендует на статус лучшего футболиста в семье. В Европе он толком не играл. Сезон, проведенный в «Бешикташе», он сейчас вряд ли вспоминает. По-настоящему комфортно Федерико почувствовал себя в Штатах. Будучи атакующим полузащитником, он забил 50 мячей в 154 матчах за «Коламбус Крю». А в своем первом сезоне в МЛС Игуаин удостоился награды «Открытие года-2012» .

Братья Лейте

Кака. 35 лет. Полузащитник. Завершил карьеру.

Карьера: «Сан-Паулу», «Милан», «Реал», «Орландо Сити».

Не все знают, но свое прозвище («Кака»), позже прогремевшее на весь мир, Рикардо получил благодаря младшему брату. В детстве у Дигао не получалось выговаривать Рикардо, поэтому он называл будущую звезду просто «Кака».

Дигао. 32 года. Защитник. Завершил карьеру.

Карьера: «Милан», «Римини», «Стандард», «Лечче», «Кротоне», «Пенафиэл», «Нью-Йорк Ред Буллс».

За 6 лет, что Дигао принадлежал «Милану», в его составе он выходил на поле считанное количество раз. Скитаясь по арендам, одаренный защитник так и не раскрыл свой потенциал. Главной причиной его неудач были травмы.

Братья Руни

Уэйн Руни. 32 года. Нападающий. Клуб: «Эвертон».

Карьера: «Эвертон», «Манчестер Юнайтед».

Символ целого поколения английских игроков. Одним своим присутствием сделал рекламу младшему брату Джону.

Джон Руни. 27 лет. Полузащитник. Клуб: «Гайзли» (Англия).

Карьера: «Маклсфилд Таун», «Нью-Йорк Ред Буллс», «Орландо Сити», «Барнсли», «Бери», «Честер», «Рексем», «Гайзли».

Свою карьеру Джон начинал там же где и Уэйн, в родном «Эвертоне». Но во взрослый футбол переходил игроком «Маклсфилд Тауна». Не получив предложения по продлению контракта, в 2010 году он отправился за океан. В клубе «Нью-Йорк Ред Буллс» уже в дебютном матче ему удалось забить. Спустя всего год Джон стал игроком «Орландо Сити», но ненадолго. Пора было возвращаться домой. В настоящий момент Джон играет за клуб 5-го английского дивизиона, так и оставшись в тени своего старшего брата.