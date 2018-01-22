В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях выходных в российском футболе.

Во всю идут товарищеские матчи российских клубов на зимних сборах. Пока результаты – не ахти, но в таких играх ведь главное – не победа. ЦСКА, например, не может одолеть «Волеренгу», играя с достаточно посредственным клубом вничью 0:0. Зато мы получаем возможность убедиться, что с подписаниями молодых футболистов клуб как минимум не ошибся.

А Бистрович-то ничего! ЦСКА почти молодежным составом не проиграл «Волеренге»

С тем же самым счетом закончился матч казанского «Рубина» с «Локомотивом», только не из Москвы, а из солнечного Ташкента. Курбан Бердыев все еще пытается найти баланс между высокооплачиваемыми иностранцами, которых в клубе остается немало, и «своими» футболистами.

«Рубин» снова не забил. Все о первом матче казанцев

Екатеринбургский «Урал» выводит зимние товарищеские матчи на новый уровень. Пока все остальные российские команды играют со иностранными клубами, подопечные Александра Тарханова встречаются со сборной Литвы, хоть и молодежной, и, кстати, выигрывают.

«Урал» в товарищеском матче обыграл молодежную сборную Литвы

Если большинство российских футболистов принимают участие пока лишь в товарищеских играх, то Денис Черышев продолжает удивлять в матчах чемпионата Испании. Игрок, вроде оправившись от травмы, в очередной раз вышел в составе «Вильярреала» и снова помог команде. До этого он уже забивал победный гол в Кубке Испании и создавал гол в ворота мадридского «Реала». Теперь на свой счет он записал победный мяч клуба в ворота «Леванте». Если так и дальше пойдет, то у Станислава Черчесвоа появится новый кандидат на место левого атакующего полузащитника.

Гол Черышева принес «Вильярреалу» победу над «Леванте»

Теперь к трансферам. Начинаем, естественно, со «Спартака», которому кровь из носу необходимо покупать центрального защитника на замену выбывшему почти до конца сезона Георгию Джикии. В этом материале мы вспомнили всех центральных защитников, которыми красно-белые интересовались этой зимой.

Максимович, Вериссимо, Рабельо – кто заменит Джикию в «Спартаке»?

Удивительно, но «Спартак» ищет защитника не только в центр, но и налево, на позицию Дмитрия Комбарова, туда где может играть еще один порвавший «кресты» Георгий – Тигиев. Чемпион рассматривает кандидатуру Эльмира Набиуллина. Правда, за защитника «Рубина» красно-белым придется бороться не с кем-нибудь, а с «Зенитом».

«Зенит» и «Спартак» интересуются Набиуллиным

Продолжает искать пути укреплении состава ко второй части чемпионата и лидер турнирной таблицы «Локомотив». В клуб может вернуться центральный полузащитник, пока защищающий цвета казанского «Рубина» - Магомед Оздоев. Интересно, что летом Магомед уже мог уехать в Москву – в «Спартак», но футболист сам отказался переходить.

«Локомотив» интересуется Оздоевым

До этого мы говорили о том, что может произойти. Настало время рассказать о том, что уже произошло. Изрядно потрепав всем нервы и заставив подождать несколько дней, московское «Динамо» все же объявило о переходе в свой стан игрока сборной России Константина Рауша из немецкого «Кельна».

«Динамо» объявило о подписании Рауша

Интересный переход может состояться в «Зените». Российский клуб может отдать в аренду… тренера. Сборная Австралии ищет себе наставника на время чемпионата мира. Австралийцы активно интересуются Роберто Манчини, но выкупать его у «Зенита» за 8 миллионов евро отступных вряд ли станут. Сейчас поговаривают о варианте, когда итальянец будет работать в клубе только на время чемпионата мира. Выходит, Австралия собирает взять тренера в аренду.

Манчини может поработать на чемпионате мира, но остаться в «Зените». Как так?

О том, что происходит в казанском «Рубине» мы пообщались с бывшим игроком казанского клуба Игорем Лебеденко.

Игорь Лебеденко: Даже интересно, как «Рубин» покупал Сонга

Самое приятное интервью последнего времени у нас получилось с послом чемпионата мира, обворожительной Викторией Лопыревой.

Виктория Лопырева: Могла бы стать генменеджером клуба

Мы уже писали о самых знаменитых футбольных семьях, когда на поле могут выйти не два, а сразу три брата. Теперь – материал о футбольных братьях настоящих мировых звезд, о которых вы скорее всего даже не знали.

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