Отметим, что этой зимой состав "красных" пополнил голландский защитник Вирджил ван Дейк. "Ливерпуль" выиграл борьбу за игрока у "Челси" и "Манчестер Сити", выложив за его трансфер "Саутгемптону" 78 млн евро.

"Если ван Дейк добьется прогресса в "Ливерпуле", то он станет лидером защитной линии и выведет команду на новый уровень. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа смогут конкурировать с "Манчестер Сити". Учитывая сумасшедшую атаку и проблемы в обороне, трансфер ван Дейка, на мой взгляд, лучшее решение для команды", – считает Рэднапп.

Еще одна проблема "красных" – позиция вратаря. Ранее ворота защищал Симон Миньоле, но после ряда неудачных матчей, бельгиец угодил в запас. Немецкий вратарь Лорис Кариус также не пользуется доверием тренерского штаба. Реднапп уверен, что грядущим летом "Ливерпуль" пригласит нового голкипера.

"Здесь все намного сложнее. Думаю, мы должны дождаться окончания сезона. Конечно, Миньоле и Кариус – хорошие вратари, но посмотрите на Эдерсона, и вы поймете, какую роль должен играть голкипер для своей команды.

Клаудио Браво, защищая ворота "Сити", дрожал и нервничал. Но Эдерсон, несмотря на глупую ошибку в матче с "Ливерпулем", продолжает внушать уверенность.

Думаю, поиск нового вратаря – главная проблема для руководства. Проще найти полевого игрока, чем надежного голкипера.

С другой стороны, проблемы любой команды не всегда связаны с ошибками вратаря и защитной линии. В данном случае речь идет о "Ливерпуле", а его проблемы напрямую связаны со стилем игры. Вспомните матч против "Сити". При счете 4:1 команда Юргена Клоппа почему-то стала оказывать ненужное давление на соперника, оставляя много свободных зон.

Но такой подход позволяет команде демонстрировать яркую игру, и я предпочел бы наблюдать за "Ливерпулем", чем за командами, которые закрываются в обороне и ждут ошибки соперника", – приводит слова Реднаппа Sky Sports.