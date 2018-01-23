«В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ ИГРАЛИ СОВСЕМ МОЛОДЫЕ ПАРНИ»

«Зенит» начал матч фактически резервным составом, что было необычно для контрольных матчей. Как правило, начинает основа, а во втором тайме выходят резервисты. Но как бы то ни было, резервисты и сделали результат.

Панюков два забил, еще один Заболотный. Но меня поразило, что в центре обороны играли два совсем молодых парня. Но они ничего не дали создать соперникам.

В первом тайме в воротах стоял Лунев, а во втором тайме, как бы в основном составе, играл Лодыгин. И бросилось в глаза, что они пытались играть в стиле Нойера – то есть, не выбивать мяч абы куда, а отдавать пас своему защитнику, начинать атаку. Но оба голкипера «Зенита» пару раз неточно отдавали мяч либо центральному защитнику, либо полузащитнику. Только за это тревожно. «Копенгаген» практически никаких моментов не имел.

«ЗЕНИТ» ОТНЕССЯ К МАТЧУ СЕРЬЕЗНО»

Что касается второго тайма, у «Зенита» забили еще по голу Краневиттер и Кокорин. У него были две возможности для гола, одну из них он использовал.

«Зенит» выиграл довольно спокойно и отнесся к матчу очень серьезно. Видимо, тренеры поставили именно такую задачу на эту игру. Это совершенно противоположно тому, что мы видели в недавних матчах «Спартака». Игроки никаких вольностей себе не позволяли. Поэтому 5:0 с непростым соперником. И теперь у команды хорошее настроение.

Из основных, или условно основных, не играли Смольников и Нобоа – у них небольшие повреждения. Иванович тоже не играл, но у него повреждение посерьезней. Остальные по тайму отыграли. Справа на позиции правого защитника играл во втором тайме Терентьев. Играл надежно, правда, и моментов соперник почти никаких не создал, поэтому в обороне у питерцев все выглядело спокойно.

«Зенит» выиграл на классе. Единственный неприятный момент: видимо, какое-то повреждение минут за 5 до конца получил Паредес. Никто его не трогал. «Зенит» заканчивал вдесятером. Чем опасны такие матчи в начале тренировочных сборов, они чреваты травмами. Потому что опорно-двигательный аппарат еще не готов. Чтобы его укрепить, необходимо набрать некий объем работы.

«Зенит» (Россия) – «Копенгаген» (Дания) – 5:0 (3:0)

Голы: Панюков, 18 (1:0), Заболотный, 27 (2:0), Панюков, 34 (3:0), Краневиттер, 62 (4:0), Кокорин, 87 (5:0).

Первый тайм: Лунёв Андрей • Каккоев Никита • Ерохин Александр • Скроботов Илья • Плетнёв Дмитрий • Полоз Дмитрий • Капленко Кирилл • Жирков Юрий • Богаев Дмитрий • Панюков Андрей • Заболотный Антон

Второй тайм: Лодыгин Юрий, Кришито Доменико • Кокорин Александр • Терентьев Денис •Мевля Миха • Паредес Леандро • Кузяев Далер • Краневиттер Матиас • Дриусси Себастьян •Маммана Эмануэль • Ригони Эмилиано