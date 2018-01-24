Напомним, "красные дьяволы" получили чилийского форварда Алексиса Санчеса. В обратном направлении последовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Согласно ряду английских СМИ, чемпион Англии вел борьбу за Санчеса, но не смог договориться с 29-летним бомбардиром из-за высокой зарплаты.

"Футбол потерпел серьезные изменения, – говорит наставник "синих", чьи слова приводит Goal. – В прошлом сезоне "Челси" выиграл премьер-лигу, дошел до финала Кубка Англии и заработал 50 млн фунтов, но никто не говорит об этом. В прошлом такого не было, поэтому и цены на трансферном рынке изменились.

Не удивительно, что клубы из Манчестера опережают нас в турнирной таблице. У них сумасшедшая финансовая мощь. Но я верю в свою работу, и думаю, что если я останусь главным тренером "Челси", это означает, что руководство верит в меня, и деньги – не самое важное.

Вообще, в футболе можно пойти двумя путями: вкладывать большие деньги в развитие команды, приглашая топ-игроков, а другой – усердно работать при небольших вложениях. Мы занимаем среднюю позицию, и стараемся выиграть конкуренцию на трансфером рынке", – сказал Конте.

Наставник лондонского клуба, который пытался пригласить Санчеса в "Ювентус" и неоднократно восхищался его игрой, опроверг информацию о борьбе за чилийского футболиста.

"Мы никогда не вели борьбу за Санчеса, – сказал итальянский специалист. – Одна из причин – высокие требования по зарплате. В "Челси" прекрасно понимают, что выиграть борьбу за игрока можно только за счет щедрого контракта. Иногда я удивляюсь, потому что не могу понять, почему люди не хотят смотреть реальности в глаза.

Вот, например, Неймар. Если вы хотите пригласить его в команду, будьте готовы платить ему 25 млн евро за сезон. Если вы хотите пригласить Лионеля Месси, Криштиану Роналду или того же Санчеса, будьте готовы к тому, что и ваша зарплата, образно говоря, пойдет в его карман. В этом нет ничего плохого, просто такова реальность. Но я хочу быть честным, поэтому скажу, что если игрок является одним из лучших в мире, то заслуживает такого контракта. Роналду забивает по 50 мячей в год, то же самое касается Месси и Неймара, поэтому они зарабатывают такие деньги.

Возвращаясь к теме Санчеса, я могу сказать, что теперь "Манчестер Юнайтед" стал еще сильнее. Да, есть еще и "Манчестер Сити", который и без этого является лидером, но мы постараемся войти в число лучших за счет усердной работы", – заключил рулевой "Челси".