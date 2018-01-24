Дела «Зенита»

«Зенит» вернулся к варианту с Николасом Гайтаном. Аргентинские журналисты рассказали много подробностей: главное желание «Атлетико» – вернуть часть потраченных на игрока 25 млн евро. Сейчас 29-летний полузащитник столько уже не стоит, но отыграть хотя бы часть средств в Мадриде были бы рады. По информации коллег, вопрос с переходом близок к решению. Однако речь может идти не о полном выкупе, а о приобретении доли прав на Гайтана – например, половины. Почему «Атлетико» заинтересован именно в таком варианте, пока неясно.

Доменико Кришито думает над серьезным предложением «Зенита» о продлении контракта. По словам агента игрока, переговоры и сами новые условия Кришито и руководство «Зенита» обсуждали только что на сборе в Дубае. Ситуация для петербургского клуба сложная: действующий контракт капитана команды истекает летом, поэтому сейчас он может законно вести переговоры со всеми интересующимися. Агент утверждает, что интересующиеся есть. Однако условия «Зенита», судя по его цитате, могут склонить Кришито к тому, чтобы остаться в Петербурге. «Зениту» очень нужно закрыть вопрос в ближайшее время.

Мохамед Эльюнусси – новое имя в списке потенциальных новичков «Зенита». Об интересе к нему сообщило петербургское издание «Невские новости». У них есть детали: Манчини заметил футболиста еще летом прошлого года, а сейчас убедился в его потенциальной полезности. Эльюнусси выступает за «Базель», ему 23 года, он играет в полузащите ближе к атаке и стоит в районе 12 млн евро.

Дела «Спартака»

Никола Максимович в ближайшие дни пройдет медосмотр для «Спартака», утверждает источник ТАССа. Врачи оценят его в Италии, и если все пройдет успешно – сразу можно будет подписать арендный контракт на полгода. А разговор про выкуп, судя по всему, начнется с нуля летом – когда «Спартак» оценит его вблизи, а сборная Сербии выступит на чемпионате мира.

Рикардо Альварес в «Спартак» не перейдет – агент игрока «Сампдории» опроверг такой вариант в весьма конкретной форме. Которая не оставляет шансов на то, что это уловка для маскировки готовящейся сделки.

Лазар Маркович из «Ливерпуля», которого забраковал Юрий Семин, может оказаться в «Спартаке». По информации ливерпульских журналистов, клуб Юргена Клоппа поддерживает идею отпустить Марковича, который совсем не играет за основной состав. Удивительно, что Карреру, если он одобряет такой переход, это не смущает. Семин отказался брать атакующего игрока в «Локомотив» как раз по этой причине.

Алжирец Софиан Ханни пропустил матч за «Андерлехт» из-за готовящегося перехода в «Спартак», если верить бельгийской прессе. Это 27-летний полузащитник, у которого семь мячей и шесть голевых передач за 30 игр в «Андерлехте». Если сделка состоится, речь пойдет о сумме около 7 млн евро.

Эдуард Левин из «Нюрнберга» перейдет в «Спартак», только если клубу поступит сумасшедшее предложение. Именно так выразился представитель футболиста. Левин уже отказывался от переезда в Россию, он явно видит свое развитие в Германии, и помешать этому плану может лишь вариант с грандиозными условиями для всех сторон. Который вряд ли возможен, потому что звездных условий Левин пока все же не заслужил. Наверняка на основании похожих рассуждений и было сделано заявление: оно нужно не для вытягивания из «Спартака» денег, а для гашения интереса.

Кроме того:

Максим Григорьев перешел в калининградскую «Балтику». Полузащитник, который три с небольшим года назад выходил в ключевом матче отбора на Евро-2016 против Швеции за сборную России, впервые в карьере опускается в ФНЛ. В команду, которая борется за стыковые матчи.

Яркий форвард «Ахмата» Идрис Умаев, разочарованный отсутствием шансов играть за основной состав, думает над предложениями из Европы. Турецкие СМИ утверждают, что конкретное предложение Умаеву уже сделал «Антальяспор», а конкуренты – «Хоффенхайм» и австрийский «Ред Булл». Интерес к 19-летнему Умаеву можно объяснить, он уже два сезона зажигает в молодежном первенстве: за 30 матчей прошлого сезона он забил 16 мячей, в 19 играх нынешнего у него 16 голов. Удивительно, что при такой результативности форвард ни разу даже не попадал в заявку главной команды. Если Идрис, нападающий юношеской сборной России, действительно уйдет, потеря для нашего чемпионата будет весьма нелепой и глупой.