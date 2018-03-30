Чемпионат Англии. 32 тур

Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси» без Кейна?

Сдавший чемпионский полномочия «Челси» всерьез рискует остаться осенью без Лиги чемпионов – отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет уже пять очков. Если учесть, что «шпоры» выиграли пять из шести последних матчей чемпионата Англии, шансов у подопечных Антонио Конте не очень много.

Тем более, что в 37-м туре синим предстоит сразиться с другим прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов – «Ливерпулем». Лилейно-белым также предстоит большой матч (с «Манчестер Сити»), но «горожане» к 34 туру с 90-процентной вероятностью уже оформят чемпионский титул, так что команде Маурисио Почеттино должно быть немного полегче.

Поражение в очном противостоянии может серьезно ослабить позиции каждой из команд. Для «Челси» оно и вовсе будет означать, что сезон завершен – отставание от зоны ЛЧ достигнет восьми очков, а идущий шестым «Арсенал» слишком нестабилен, чтобы всерьез навязать кому-то борьбу. «Тоттенхэму» же нельзя проигрывать, потому что в оставшихся матчах у команды почти не будет права на ошибку, что в условиях АПЛ может привести к самым печальным последствиям.

В матче не сможет принять участие главный бомбардир «шпор» Гарри Кейн, восстанавливающийся от травмы голеностопа. Об этом рассказал Почеттино, отметивший опережающие сроки восстановления форварда.

А вот критикуемый со всех сторон нападающий синих Альваро Мората, по словам Конте, не только физически готов на 100%, но и вообще находится в отличной форме. Он не был вызван в сборную Испании, поэтому получил двухнедельную паузу, в ходе которой, по мнению наставника, смог привести себя в порядок. Так ли это – узнаем уже в воскресенье.

«Челси» – «Тоттенхэм», 1 апреля – 18.00 (мск)

Чемпионат Испании. 30 тур

«Барселона» мыслями в Лиге чемпионов

Главной персоной новостей во время паузы на матчи сборных стал полузащитник мадридского «Реала» Иско, признавшийся в том, что не знает, как пробиться в основу «сливочных». Сразу после этого активизировался «Манчестер Сити», а его тренер Хосеп Гвадиола, по утверждениям СМИ, даже имел разговор с 25-летним полузащитником. Не отстают и другие клубы. Так, «Атлетико» стал заманивать игрока через своего футболиста – Коке. Тот уже намекнул партнеру по сборной, что на «Ванда Метрополитано» Иско будет иметь куда больше игрового времени, чем на «Сантьяго Бернабеу».

Виртуальная борьба за футболиста только обострилась после его хет-трика в ворота Аргентины (6:1) в недавнем матче сборных. Главная звезда аргентинцев Лео Месси из-за травмы эту встречу пропускал и за позором «альбиселесты» наблюдал с трибун (правда, до финального свистка не досидел).

Не исключено, что и матч против «Севильи» он пропустит, тем более, что убиваться каталонцам незачем – отрыв от идущего вторым «Атлетико» за девять туров до конца сезона составляет 11 очков. Куда важнее сконцентрироваться на восстановлении и подойти в хорошей форме к домашнему четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Ромы», который состоится 4 апреля.

А «Севилью» поражение может откинуть за пределы еврокубков – всего в двух очках от подопечных Винченцо Монтеллы идут «Жирона» и «Бетис». В этой встрече не сможет принять участия защитник гостей Лука Динь, получивший травму бедра в матче Франция – Колумбия (2:3).

«Севилья» - «Барселона», 31 марта – 21.45 (мск)

Чемпионат Италии. 30 тур

«Милан» продлевает контракт Гаттузо, «Интер» ищет покупателей

Туринцы продолжают ожесточенное сражение с «Наполи» за скудетто. В прошлом туре «старая синьора» сенсационно потеряла очки в матче со СПАЛом (0:0) и позволила «Наполи» сократить отставание до двух очков. Впрочем, чемпионский опыт «Юве» настолько велик, что вторую осечку подряд команда вряд ли допустит.

С другой стороны «Милан», совершенно неожиданно вырвавшийся под руководством Дженнаро Гаттузо из оков депрессии. В принципе, ничего выдающегося экс-хавбек «россонери» не делает, но пока команде достаточно и его мотивирующих речей – «Милан» выиграл пять последних матчей серии А и сократил отставание от идущих четвертыми соседей из «Интера» до пяти очков. Руководство красно-черных уже пообещало продлить контракт с 40-летним наставником.

«Милану» очень надо догнать «нерадзурри» и попасть в Лигу чемпионов, поскольку под будущие финансовые успехи клуб перед началом сезона набрал массу кредитов. Но несмотря на это китайские владельцы красно-черных смотрят в будущее с оптимизмом, чего нельзя сказать о хозяевах «Интера» из китайской компании Suning Group, которым принадлежат более 68% клуба. Как отмечает местная пресса, они готовы продать свою долю акций за 600 млн евро. Связано это желание с проблемами с финансовым фэйр-плей, которые стали результатом неучастия «Интера» в еврокубках. Пока никто из потенциальных покупателей желания приобрести клуб не выразил.

«Ювентус» - «Милан», 31 марта – 21.45 (мск)

Чемпионат Германии. 28 тур

«Бавария» заманивает Тухеля, «Боруссия» чтит традиции

Несколько лет назад это противостояние стало бы одним из ключевых для обоих клубов в сезоне, но те времена ушли – сейчас у «Баварии» конкурентов в чемпионате Германии нет и в ближайшее время не предвидится. Оттого и матч первой и третьей команд бундеслиги уже не вызывает трепет, а мюнхенцы по ходу великолепного сезона спокойно ищут на лето тренера. Им с большой долей вероятности станет покинувший в 2017-м «Боруссию» Томас Тухель.

А вот договориться о новом контракте с полузащитником Арьеном Роббеном клуб не спешит, вызывая таким образом раздражение у голландца, начинающего терять терпение, о чем он не стесняется говорить в интервью. Роббен очень многое сделал для клуба, но, видимо, его время прошло. Сам он горит желанием продолжить карьеру в Мюнхене, чего нельзя сказать о его работодателях.

«Боруссия», пользуясь паузой на матчи сборных, продлила трудовой договор со спортивным директором Михаэлем Цорком, который не покидает клуб вот уже на протяжении 40 (!!!) лет. В 1978 году он пришел в юношескую команду черно-желтых и провел в клубе всю карьеру (выиграл Лигу чемпионов в 1997 году), после чего занял должность в руководстве.

«Бавария» - «Боруссия» Д, 31 марта – 19.30 (мск)

Чемпионат Греции. 26 тур

Саввиди не увидит ПАОК вживую три года

Чемпионат Греции взял паузу после матча лидеров сезона ПАОК – АЕК (0:0), который завершился грандиозным скандалом на весь мир. Напомним, тогда президент ПАОКа, известный в России бизнесмен Иван Саввиди, будучи недовольным решением арбитра, оказался на поле в сопровождении охраны. И прихватил с собой пистолет, которым, по утверждениям представителей АЕКа, угрожал арбитру и руководству соперников.

В субботу, 31 марта, сезон в Греции возобновится. ПАОК сыграет на выезде с идущим четвертым «Атромитосом», но Саввиди сможет посмотреть эту игру только по телевизору – Греческая федерация футбола запретила ему посещение матчей в течение ближайших трех лет. В понедельник, 2 апреля, клуб собирается подать апелляцию на это решение.

«Атромитос» - ПАОК, 31 марта – 17.15 (мск)