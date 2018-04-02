«ШАЛИМОВ БЫЛ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ОСЕНИ»

– Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил Шалимова. Удивились?

– Немного. Все-таки до конца чемпионата всего шесть туров… С другой стороны, об отставке Шалимова говорили давно. Думаю, в клубе потирали руки в ожидании осечки. Свершилось то, чего многие ждали. Но, конечно, можно было так не торопиться. Дать тренеру хотя бы доработать сезон.

– Решение Галицкого – эмоции после упущенной домашней победы над «Анжи»?

– Да нет. Шалимов работал под давлением с осени. Галицкий был сильно недоволен, уже когда команда не отобралась в групповой турнир Лиги Европы. Пока удавалось держаться близко к лидерам, Шалимова терпели. Но он же не первый тренер, которого Галицкий уволил. Вспомните Олега Кононова. Тому доверяли больше, но и его это не спасло.

«А ЧТО СЕМАК?»

– Почему ни у кого из звездной спартаковской плеяды 90-х не получается добиться существенных успехов на тренерском поприще? Ни у Шалимова, ни у Валерия Карпина, ни у Станислава Черчесова, ни у Дмитрия Аленичева. Список можно продолжать. Вы видите взаимосвязь?

– Да почему не получается? Они что – ушли из профессии, закончили тренировать? Шалимова сейчас уволили, а завтра он примет другую команду – и, не исключено, выстрелит.

Да и что вы подразумеваете под успехом? У нас что, есть молодые тренеры, которые чего-то добились? Вот недавно совсем кричали: «Семак, Семак – наша тренерская надежда». Я слушал и думал, какой еще Семак? Что изменилось в «Уфе» с его приходом? Как болталась команда на 7-9-м месте, так и останется там. Есть 5-6 других команд, которые всегда будут выше.

Про Карпина тоже кричали, что при нем «Спартак» второе место брал. И я тоже тогда говорил, что поставь вместо него человек 20 – «Спартак» тоже будет вторым.

– Но, скажем, у Аленичева не получилось в «Спартаке», а Массимо Каррера после него взял золото.

– Не вижу закономерности. Карреру до прихода в «Спартак» вообще никто не знал, кто это такой и как он выглядит. Это футбол. Здесь часто достаточно просто оказаться в нужный момент в нужном месте.

«НА УСЛОВИЯ ГАЛИЦКОГО НАПЕРЕГОНКИ ПОБЕГУТ»

– Вы сами могли бы тренировать?

– Мне постоянно задают этот вопрос. Я отвечаю: конечно, мог бы. Вы перечислили несколько фамилий. Если они тренируют, почему я не могу?

– И почему же вас никуда не приглашают? Или вы отказываетесь?

– Ну, у меня этой бумажки, лицензии, нет, которая дает право работать главным тренером. Но на самом деле, что она дает? Вот Шалимова брали с лицензией – и что? Наличие такой бумажки не говорит, что ты хороший тренер. У игроков же лицензии не требуют. Забил гол – и забил. Не надо ничего показывать. А с тренерами устраивают этот цирк.

Шалимов лет десять до этого толком нигде не работал, а потом раз – и главный тренер «Краснодара». А вот меня никуда не зовут. Судьба такая: кому-то везет, а кому-то нет.

– Кто заменит Шалимова?

– Понятие не имею. Они кого угодно могут пригласить, хоть русского, хоть иностранца. На такие условия, которые созданы в «Краснодаре», любой пойдет. Причем не пойдет, а побежит! Наперегонки будут бежать и ставить подножки при этом друг другу.

Ничего удивительного нет, у нас это так. Это к вопросу, кстати, почему сюда не зовут, туда не зовут. Просто один везде пролезает, а другой нигде пролезть не может.