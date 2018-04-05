В этом плей-офф Лиги чемпионов с крупным счетом пока заканчиваются рекордные 30 процентов матчей (6 из 20)!

ДЕФИЦИТ ИНТРИГИ

Текущий сезон – 15-й с тех пор, как Лига чемпионов проводит плей-офф с четырьмя кубковыми стадиями, включая финал. Так вот, за эти 15 лет было только три случая, когда крупные счета (с разностью в три мяча и более) фиксировались чаще, чем в плей-офф-2018.

По 8 разгромов было в 2017 и 2012 годах, 7 – в 2013-м. А сейчас уже 6! Хотя сыграны только первые матчи в четвертьфинальных парах. Впереди – ответные поединки. А потом полуфиналы и финал в Киеве. Напомним, в прошлом году решающая игра Лиги чемпионов принесла крупный счет. «Реал» не оставил шансов «Ювентусу» – 4:1…

У «Ювентуса» нет шансов против «Реала» и сейчас. После домашних 0:3 с невероятными «ножницами» от Криштиану Роналду ловить туринцам на «Сантьяго Бернабеу» нечего. А у кого, собственно, эти шансы в нынешних четвертьфиналах остались?

У «Ромы» после 1:4 на «Ноу Камп» с двумя собственными автоголами? У «Севильи» после домашних 1:2 от «Баварии»? Или, может, у «Ман Сити», который пропустил три безответных мяча на «Энфилде»?..

Да, дефицит турнирной интриги в Лиге чемпионов – беспрецедентный. Зато нет недостатка в эмоциях. Ведь зачастую разгромы получаются сверхнеожиданными. Ну, кто мог предположить такое фиаско «Юве», потерпевшего за всю историю выступлений в Кубке/Лиге чемпионов лишь второе крупное домашнее поражение? А кто ждал столь оглушительного провала от Хосепа Гвардиолы в Ливерпуле?..

ПРОБИТЫЙ ПЕП

После матча на «Энфилде» главный тренер «Ман Сити» сослался на то, что его команда была хуже соперника только в 10-15 минут первого тайма. Но разве это оправдание? Увы, с того рокового дня, когда Жозе Моуринью с «Интером» сенсационно разбил Пепа и его «Барсу» в полуфинале ЛЧ-2012, каталонец превратился в тренера для внутреннего пользования. Гвардиола словно «пробитый» боксер. Никак не может забыть о нокауте 2012-го. И каждую весну продолжает пропускать в Европе новые и новые удары.

Да, сегодняшний «Ман Сити» невероятно привлекателен. Да, такой отрыв от преследователей в АПЛ – это космос. Но злости, воли, терпения, без которых невозможно преуспеть в лигочемпионском плей-офф, как не хватало командам «постбарселонского» Гвардиолы, так и не хватает.

Вспомните прошлогодний конфуз «горожан» в 1/8 финала с «Монако» (1:3 во Франции после домашних 5:3). Вспомните три подряд полуфинальных поражения «Баварии». Мюнхенцы ведь тоже восхищали. И не только в бундеслиге. В ЛЧ побед с астрономическими счетами у них хватало. До того момента, когда требовалось не громить, не восхищать, а преодолевать. Не столько соперника, сколько самих себя.

Вот команды Юргена Клоппа этим качеством обладают. Возможно, поэтому счет личных встреч немца с Гвардиолой стал 7:5. Клопп умел завести «Боруссию» на превосходящую в классе «Баварию», когда специалисты соперничали в Германии. Теперь он обыгрывает Гвардиолу на британской земле в трех матчах из трех (в рамках АПЛ «Ливерпуль» побеждал «Сити» 1:0 и 4:3).

«Красные» в среду действительно были лучше «горожан» минут 15, не более. Но кто мешал «Сити» в остальные 75 забить хотя бы один гол? Или нанести хотя бы один удар в створ ворот?.. Для того же «Ливерпуля» в финале-2005 против «Милана» 0:3 после первого тайма приговором не стали…

Посмотрим, как свой «второй тайм» в Манчестере через неделю проведет Гвардиола. А вдруг мы увидим еще один разгром, только наоборот? Если чудеса на этой стадии Лиги чемпионов и будут, то только в британской паре.

ПРОЦЕНТ КРУПНЫХ ПОБЕД ОТ ЧИСЛА МАТЧЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

% Разгромы Сезон Матчи 30,0 6** 2017/18 Базель – Ман Сити – 0:4, Порту – Ливерпуль – 0:5, Бавария – Бешикташ – 5:0 (1/8), Барселона – Рома – 4:1, Ювентус – Реал – 0:3, Ливерпуль – Ман Сити – 3:0 27,6 8 2011/12 Бавария – Базель – 7:0, Реал – ЦСКА – 4:1, Челси – Наполи – 4:1, Милан – Арсенал – 4:0, Арсенал – Милан – 3:0, Барселона – Байер – 7:1 (1/8), АПОЭЛ – Реал – 0:3, Реал – АПОЭЛ – 5:2 (1/4) 27,6 8 2016/17 Боруссия Д – Бенфика – 4:0, ПСЖ – Барселона – 4:0, Барселона – ПСЖ – 6:1, Бавария – Арсенал – 5:1, Арсенал – Бавария – 1:5 (1/8), Ювентус – Барселона – 3:0 (1/4), Реал – Атлетико – 3:0 (1/2), Ювентус – Реал – 1:4 (финал) 24,1 7 2012/13 Боруссия Д – Шахетр – 3:0, Селтик – Ювентус – 0:3, Барселона – Милан – 4:0 (1/8), Реал – Галатасарай – 3:0 (1/4), Боруссия Д – Реал – 4:1, Бавария – Барселона – 4:0, Барселона – Бавария – 0:3 (1/2) 24,1 7 2013/14 Шальке – Реал – 1:6, МЮ – Олимпиакос – 3:0, Атлетико – Милан – 4:1, Байер – ПСЖ – 0:4 (1/8), Реал – Боруссия Д – 3:0 (1/4), Бавария – Реал – 0:4 (1/2), Реал – Атлетико – 4:1 (финал) 20,7 6 2010/11 Реал – Лион – 3:0, Шахтер – Рома – 3:0 (1/8), Реал – Тоттенхэм – 4:0, Барселона – Шахтер – 5:1, Интер – Шальке – 2:5 (1/4), МЮ – Шальке – 4:1 (1/2) 20,7 6 2008/09 Барселона – Лион – 5:2, Спортинг – Бавария – 0:5, Бавария – Спортинг – 7:1, Ливерпуль – Реал – 4:0 (1/8), Барселона – Бавария – 4:0, Арсенал – Вильярреал – 3:0 (1/4) 17,2 5 2009/10 МЮ – Милан – 4:0, Арсенал – Порту – 5:0, Барселона – Штутгарт – 4:0 (1/8), Барселона – Арсенал – 4:1 (1/2), Бавария – Лион – 3:0 (1/2) 17,2 5 2014/15 Боруссия Д – Ювентус – 0:3, Порту – Базель – 4:0, Бавария – Шахтер – 7:0 (1/8), Бавария – Порту – 6:1 (1/4), Барселона – Бавария – 3:0 (1/2) 13,8 4 2003/04 Спарта – Милан – 1:4 (1/8), Милан – Депортиво - 4:1, Депортиво – Милан - 0:4 (1/4), Монако – Порту – 0:3 (финал) 10,3 3 2006/07 МЮ – Рома – 7:1, ПСВ – Ливерпуль – 0:3 (1/4), Милан – МЮ – 3:0 (1/2) 10,3 3 2004/05 Вердер – Лион – 0:3, Лион – Вердер - 7:2 (1/8), Интер – Милан – 3:0 (1/4) 6,9 2 2005/06 Лион – ПСВ – 4:0, Милан – Бавария – 4:1 (1/8) 3,4 1 2007/08 Челси – Олимпиакос (1/8) 3,4 1 2015/16 Реал – Вольфсбург – 3:0 (1/4)

* С сезона-2004/05, когда был принят нынешний формат плей-офф, начинающийся со стадии 1/8 финала.

** Осталось провести еще 9 матчей.