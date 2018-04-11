В иностранной прессе продолжает муссироваться тема футбольного насилия. С особым трепетом в Европе ждут надвигающегося чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

Особенно усердствуют английские журналисты, которые до сих пор остаются под впечатлением от происходившего в Марселе накануне матча Евро-2016 между Россией и Англией. Такое впечатление, что они каждый день утром, почистив зубы и выпив апельсинового соку, принимаются пересматривать знаменитые видео в YouTube, на которых запечатлено как несколько десятков крепких российских фанатов обращают в бегство сотни англичан.

Говорите, у страха глаза велики? Это же как должны были перепугаться британские журналисты, чтобы придумать тайное соглашение между российскими и аргентинскими фанатами с целью искупать англичан на ЧМ-2018 в крови? Вы оцените эти выражения: «аргентинские и российские фанаты проводили онлайн-встречи», «склонная к рукоприкладству полиция», «альянс насилия», «до сих пор помнят российских качков»… Обычных англичан так застращают, что они приедут в Россию не на праздник футбола, а на войну и будут шарахаться от каждого проходящего мимо школьника.

Больше всего позабавил момент, в котором англичане рассказывали о катастрофически низком количестве фанатов, отправляющихся из Англии в Россию на ЧМ-2018. Якобы вместо 20-ти тысяч теперь в Россию отправится не более 10-ти тысяч человек. В качестве подтверждений приводятся слова «российских источников в дипломатических кругах» о том, что Великобритания подала менее 10 тысяч заявлений на визу. Занавес…

Видимо английские журналисты от страха совсем позабыли, что болельщикам с билетами на футбол на время ЧМ-2018 гарантирован безвизовый въезд в нашу страну. Какие заявления на визу, коллеги? Вы серьезно? После этих слов материал можно не дочитывать…

Тем не менее, история с «альянсами насилия» в составе России и Аргентины напомнила нам, что конфликты на ЧМ-2018 могут происходить не только между российскими и иностранными фанатами. На нашей территории могут схлестнутся так называемые «третьи лица» - представители двух иностранных государств, как это было во Франции, когда в Марселе дрались русские и англичане.

Мы решили собрать такие дуэли, которые могут омрачить российский чемпионат мира.

Англия vs. Аргентина (оранжевый уровень опасности)

Начать предлагаем с уже упомянутых аргентинцев и англичан. Их конфликт зиждется на так называемой Фолклендской войне. В Аргентине ее называют Мальвинской. Речь идет о военном конфликте, который произошел в 1982 году и продлился 74 дня. Аргентина с Великобританией сражались за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. С тех пор напряженность сопровождает каждое пересечение Англии и Аргентины на спортивной арене. Не исключено, что англичане, если в подвыпившем состоянии увидят в России аргентинцев, начнут распевать песни о своей славной победе в Фолклендской войне. Нет никакой гарантии, что горячие южноамериканцы не захотят ответить на это не песней, а кулаками. В общем, ситуация может возникнуть взрывоопасная.

Болельщик сборной Англии, намеревающийся приехать в Россию, Шон А. считает, что политические конфликты не будут провоцировать столкновения на чемпионате мира. «Я сравниваю с предыдущими чемпионатам, в частности, чемпионат Европы в Польше и Украине. Все в основном построено на футбольном хулиганизме. Для нормальных людей это так. Лично меня политика не интересует вообще».

Испания vs. Англия (зеленый уровень опасности)

Конфликт между Испанией и Англией похож на тот, который вспыхнул между Англией и Аргентиной, но произошел он намного раньше – в 1704 году, когда Англия захватила Гибралтар, принадлежавший ранее Испании. Позже все это было закреплено в мирном соглашении. Однако Испания не перестает предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в этом регионе. Гибралтар уже успел стать независимым и обзавестись собственной сборной, которую признают в ФИФА и УЕФА, а фанаты продолжают биться за этот клочок земли площадью 7 квадратных километров. Так, например, в апреле 2017 года английские фанаты «Лестера» едва не разгромили Мадрид с криками: «Вы, испанские ублюдки, Гибралтар наш!» Тогда несколько человек даже получили вполне реальные сроки заключения в испанской тюрьме. Нет никакой гарантии, что то же самое не произойдет в России, если испанцы пересекутся с толпой пьяных англичан.

Болельщик сборной Англии Джо Р.: «Я не езжу за сборную, только за клуб. Но из-за Евро- 2016 многие считают, что стычки могут быть с кем угодно, с русскими в том числе. Я лично думаю, что будет здорово, если никто не умрет. Но вообще англичане приедут в большом количестве, чтобы хорошо провести время, попить местного пива».

Сербия vs. Хорватия (красный уровень опасности)

Еще одна потенциально взрывоопасная пара – Сербия и Хорватия. Два народа, проживающие в географическом соседстве, а некогда и вовсе делившие друг с другом одну страну, просто ненавидят друг друга. Объяснить все различиями в вероисповедании было бы просто, но неправильно. Сербы припоминают хорватам еще и военные конфликты, геноцид, сотрудничество с нацистами. На клубном уровне между фанатами ведется настоящая война. Даже, если в Россию не приедут настоящие футбольные хулиганы из Сербии и Хорватии, во что верится с трудом, столкновения могут произойти на обычном бытовом уровне.

Англия vs. Германия (оранжевый уровень опасности)

Существует фраза «так исторически сложилось». Ее обычно лепят в том случае, когда не знают, с чего все началось. Конфликт между футбольными фанатами Англии и Германии – это как раз тот случай, когда «так исторически сложилось». Никто уже и не помнит отправную точку этого конфликта. Может ее и не было. Но исторически между англичанами и немцами на околофутбольном уровне наблюдались ожесточенные отношения. Их пик пришелся на 1996 год, когда чемпионат Европы проходил в Англии. Местные фанаты разных клубов, враждовавшие внутри страны, пытались даже создать коалицию с целью сдерживания немцев. С тех пор английские фанаты потеряли свои позиции, но ненависть к немецким фанатам все же осталась. Важно понимать, что мы говорим уже не об обычном бытовом уровне, о котором речь шла ранее, а о «профессиональных» футбольных хулиганах.

Комментарий немецкого фаната Манни: «Насколько я знаю, настоящая ненависть пошла с чемпионата Европы 1988 года, который проходил у нас. Англичане тогда проиграли первый же матч ирландцам в Штутгарте. Их было около 8 тысяч, причем где-то 500 были из «хардкора». Англичане как обычно напились и начали громить все вокруг, провоцировали местных «нацистскими салютами» и вешали «Юнион Джеки». Почти сотню из них арестовали. Наши такого хамства дома простить не могли».

Марокко vs. Бельгия (зеленый уровень опасности)

Вражду между Марокко и Бельгией мы вынесли сюда с небольшой натяжкой – выдали фанатам из этих стран аванс. Пока конфликт только зарождается и может превратиться в нечто большое, а может и сойти на нет. Пока история конфликта насчитывает лишь один эпизод, который произошел в ночь, когда сборная Марокко гарантировала себе участие в ЧМ-2018. В этот момент на улицы Брюсселя вышли тысячи представителей обширной марокканской общины. Фанаты радовались, но это не спасло от многочисленных стычек с обычными гражданами и силами правопорядка. На следующий день сотни изданий вышли с заголовками о погроме, который устроили фанаты сборной Марокко в столице Бельгии. Все дело – в зарождающемся национализме со стороны коренных бельгийцев по отношению к «понаехавшим». Главное, чтобы толпы из Марокко не начали мстить бельгийцам за дискриминацию на российской земле.

Польша vs. Россия (красный уровень опасности)

К конфликту между польскими и российскими фанатами тоже лучше всего подойдет фраза «так исторически сложилась». Но мы ее используем не оттого, что не знаем об истоках конфликта, а по той причине, что один только рассказ о вражде между поляками и русскими достоин целой диссертации и корнями своими уходит глубоко за X век. В истории России и Польши слишком часто происходили конфликты, которые в какой-то момент привели к исчезновению Польши с лица земли, когда ее территорию между собой разделили Россия, Пруссия и Австро-Венгрия. к столкновениям между поляками и русскими приводят многие исторически конфликты, разница в вероисповедании и стыки из новой истории, такие, как произошли на Евро-2012 в Варшаве. Речь идет в первую очередь о «профессиональном» футбольном хулиганизме, но не исключены и провокации со стороны обеих сторон на бытовом уровне.

Англия vs. Россия (красный уровень опасности)

До недавних пор английские фанаты на российских особого внимания не обращали – существовали в параллельных вселенных. Все это время российская фанатская субкультура во многом брала пример с английской. В какой-то момент ученик превзошел отца. Россия вышла из-под тени Британии, а фанаты захотели доказать это на деле. Вот и случился Марсель. Теперь в Англии российских хулиганов воспринимают серьезно. Со всей серьезностью к ним будут относиться и настоящие английский футбольные хулиганы, а не «кузьмичи», бегство которых запечатлено на камеры Марселе. Остается надеяться, что на ЧМ-2018 они не приедут, иначе – жди беды. Провокации со стороны пьяных болельщиков могут иметь место и на бытовом уровне.

Возможные пересечения:

Наверняка большинство болельщиков в России будут строить свою географию передвижений через перевалочный пункт в виде Москвы – самый удобный вариант. Поэтому именно в Москве локальные стычки могут встречаться в любое время ЧМ-2018.

Кроме того целые потоки фанатов, враждующих друг с другом, могут пересекаться и в других городах России, где их команды будут проводить свои матчи.

Нижний Новгород

24 июня Англия в Нижнем Новгороде будет играть с Панамой. Буквально за три дня до этого, 21 июня, в Нижнем Новгороде проведут свой матч сборные Аргентины и Нигерии. враждующие английские и аргентинские фанаты могут встретиться между собой, как в Нижнем Новгороде, так и в Москве, которая находится всего в трех часах езды на скоростном поезде.

Калининград

25 июня свой последний матч на групповом этапе проведут Испания и Марокко. Испанцы могут пересечься в самом западном городе России со своими врагами из Англии, которая здесь же будет играть с Бельгией 28 июня. Вы же помните, что могут произойти конфликты не только между англичанами с испанцами, но и между марокканцами и бельгийцами?

Москва

Отдельно в Москве стоит выделить одну дату: 19 июня на стадионе «Спартака» свою игру против Сенегала проведет Польша. Кром е того, что по всей Росси поляки будут сталкиваться с российскими болельщиками, так в Москве их будут ждать еще не уехавшие из столицы после матча-открытия ЧМ фанаты сборной России.