«ЗАМЕНЫ ТОЛЬКО ОСЛАБИЛИ НАШУ ИГРУ»

- Мы на протяжении 75 минут смотрелись очень-очень хорошо по делу выигрывали. После «Ромы» и «Ювентуса» мы могли совершить камбэк, туринцам не хватило чуть меньше, чем нам. Пытались путем замен взвинтить темп, но он, к сожалению, с каждой минутой только падал.

Тот уровень и та скорость, на которой играет арсенал, это вполне естественно. Я не критикую. Мы провели много игр небольшой обоймой. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, тяжело припомнить такую поддержку. Думаю, они не разочарованы этим еврокубковым сезоном. Большое дело, когда мы разочарованы ничьей с «Арсеналом». Если бы выиграли, у нас было бы другое настроение.

- Чалов теперь будет выходить чаще?

- Он отлично сыграл, особенно учитывая травму Понтуса Вернблума.

- Что с Дзагоевым? Он рано покинул поле.

- Ничего серьезного, к следующей игре будет готов.

- Как оцените еврокубковый сезон для молодых ребят, которых вы использовали вынужденно?

- Есть вещи, которые на виду. А есть незаметные нюансы, которые хорошо футболисты чувствуют изнутри. Если в памяти остается, как соперник компактно играет, как выглядит на стандартах и прочее – это продуктивно для молодого футболиста.

- Как оцените игру Головина? Показалось, что он нервничал.

- Я бы так не сказал. Думаю, он опять проделал большой объем работы. Единственное, чего нам всем не хватало, так это качества газона. В Лондоне поле позволяло обращаться Головину с мячом практически безошибочно. Собственно, как и Озилу.

- Бистрович неожиданно появился в составе. Как только он покинул поле, «Арсенал» забил.

- Он хорошо смотрелся, может излишне рискованно действовал. Но тем не менее сразу же его бросили в пекло и он не испугался. А по поводу его ухода, повторюсь, что замены не усилили нашу игру.

- С чем связано появление на левом фланге Кучаева, а не Щенникова?

- Состав был оптимальный.

«НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ОБСУЖДАТЬ СУДЕЙСТВО»

- Вылет из еврокубков облегчает борьбу в РФПЛ?

- Нам от этого не легче, мы через два дня на третий играем благодаря переносу матча с 18 марта на 18 апреля.

- Мустафи в первом тайме сыграл рукой в штрафной. Это ключевой момент?

- Не вижу смысла обсуждать судейство. Как бы мы не хотели, топ-клубам помогают чуть больше. А в целом, говорить о работе рефери не буду.

- Вы не выглядите довольным, хотя почти победили «Арсенал», почти совершили чудо.

- Футбол мы все любим за эмоции. Они были полярными. Сначала у нас был шанс, мы заслуженно вели, затем мы пропустили два мяча. Большую часть игры мы контролировали и заслуживали победу.

«НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО ТЕМПА ОТ ЦСКА»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер также поделился впечатлениями о встрече в Москве.

- Вы сильно нервничали на протяжении матча.

- Мы по ходу первого матча еще поняли, что ЦСКА технически хорошо подготовлен. Мы понимали, что они могут доставить нам проблемы. Нам было тяжело вернуться в игру, но мы это сделали. Картина в Европе такая: все команды находятся примерно на одном уровне, футбол становится открытым, порой бывает тяжело отыграться.

- Что вы сказали Виктору Гончаренко после финального свистка?

- Поздравил с неплохой игрой в двух матчах. Не ожидали такого быстрого темпа от ЦСКА. Пожелал ему дальнейших тренерских успехов.

- Уэлбек в последних матчах очень полезен.

- Дэнни набрал отличную форму, он первоклассный футболист, вне сомнений. Уэлбек постоянно находится внутри себя дополнительную мотивацию.

- С кем не хотели бы столкнуться в полуфинале?

- Конечно с «Атлетико», это сильная команда не только на бумаге, но и на поле. К тому же я француз, поэтому для меня много значит «Марсель», но и с этомй командой я никому не пожелал бы встретиться.

- Как оцените действия Головина? Ходили слухи, что им интересовался «Арсенал».

- Головин очень интересный игрой, в очередной раз он продемонстрировал высокий класс. На данный момент мы не думаем о трансферах, но при этом я не могу сказать, что в ЦСКА играет хотя бы один плохой футболист. Хороши все.

- Мхитарян сможет сыграть в финале, если «Арсенал» там окажется?

- Можете не беспокоиться, через две недели Генрих будет готов, у нас высоко квалифицированный медицинский персонал.