«МИРАНЧУКИ И ФАРФАН БЬЮТ ШТРАФНЫЕ НЕ ХУЖЕ ФЕРНАНДЕША»

– «Спартак» проиграл «Уралу» и теперь отстает от «Локомотива» на восемь потерянных очков. Как вам такой расклад?

– Конечно, вдвойне приятно. Только что узнал счет, трансляцию из Екатеринбурга не смотрел. Но ребята на базе шумели по поводу этого результата, радовались. Меня, впрочем, игры соперников не слишком волнуют. Нам надо самим брать очки без оглядки на конкурентов.

– В последних двух турах это удавалось. В субботу так просто разгромили «Динамо» в Химках. В чем секрет?

– Трудовая победа над «Ростовом» на прошлой неделе добавила эмоций и уверенности. На «Динамо» мы выходили по-хорошему раскованными. Поэтому показали свой футбол. Получали удовольствие от игры.

– Три из четырех мячей «Локомотив» забил после стандартов…

– Это наш конек. Даже в отсутствие Мануэла Фернандеша, который является штатным исполнителем штрафных. На тренировках стандарты регулярно отрабатывают Миранчуки, Джефферсон Фарфан – и у них тоже отлично получается. В субботу все это увидели.

– Чем объясняете, что «Локомотив» так уверенно побеждает «Ростов» и «Динамо», но до этого проигрывает дома «Амкару»?

– У меня нет ответа. Наверное, в игре с «Амкаром» сказалась усталость после матчей сборных. С другой стороны – та осечка в какой-то степени пошла на пользу. Команда встряхнулась, мобилизовалась на финишный рывок.

«ЗА «АК БАРС» УЖЕ НЕ БОЛЕЮ»

– После победы над «Динамо» Юрий Семин, похвалив вас, не советовал летом уезжать в Европу. Дескать, и так получите практику в Лиге чемпионов.

– Уважаю мнение нашего тренера. Но чувствую, что мог бы попробовать себя в каком-нибудь топ-чемпионате. Сейчас для этого критический возраст, а я набрал хорошую форму. Если появится интересный вариант за рубежом, обязательно его рассмотрю. А вот внутри России никуда из «Локомотива» точно не перейду. У нас настоящая команда, каждый вносит лепту в результат – это здорово.

– Если уезжать за границу, то куда?

– Мне нравится английская премьер-лига. На втором месте – испанская лига, но там позвонки выкручивают – наверное, для меня в 31 год уже поздновато.

– Параллельно проходит финал хоккейного Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА. Это правда, что вы болеете за казанцев?

– Действительно, когда жил в Набережных Челнах, поддерживал «Ак Барс». Но с тех пор хоккейные пристрастия поменялись. Больше слежу за НХЛ. Когда был в Лос-Анджелесе, ходил на решающие матчи Кубка Стэнли с участием местных «Королей». С тех пор за них и переживаю. Хотя в настоящий момент и за НХЛ не слежу. Нет времени отвлекаться от игр «Локомотива».

– Чемпионство близко, но календарь тяжелый. Придется играть и с «Краснодаром», и с «Зенитом»…

– Вы забегаете вперед. Сначала – перенесенный матч против «Ахмата». Потом – «Уфа». В этих играх многое определится, если показать в них максимум. Сейчас никого в премьер-лиге недооценивать нельзя. Мы проиграли «Амкару», а «Спартак» – «Уралу». Кто этого ожидал?

«ЖАЛЬ, ТРАВМИРОВАЛСЯ В МАДРИДЕ»

– Скоро домашний чемпионат мира. Довольны своим положением в национальной команде?

– Станислав Черчесов вызывал меня на последние сборы. Но из-за травмы я больше восстанавливался, чем играл. В то же время приятно ощущать, что тренеры на тебя рассчитывают. Да и вообще любой приезд в сборную – как праздник. И одновременно это огромная честь.

– Как думаете, Черчесов в своем выборе учитывал тот эпизод из мартовского матча «Локомотив» – «Спартак», в котором вы выбили мяч из пустых ворот и обеспечили команде ключевую в турнирном плане ничью?

– Возможно. В чемпионате любой игрок в том числе старается доказать свою необходимость сборной. Жаль, потом я получил травму в мадридской игре Лиги Европы с «Атлетико». Из-за того повреждения не сыграл против Франции и Бразилии, хотя очень хотел.

– Черчесов не вызывает в сборную Игоря Денисова. А стоит тренеру рассмотреть кандидатуру другого вашего одноклубника – Ари, если бразилец все-таки получит паспорт РФ?

– В любом случае решает Черчесов. Но я бы с удовольствием сыграл с Ари и за сборную. У него вроде бы тоже есть такое желание, он об этом сам заявлял. Так что давайте подождем.

– ЦСКА теряет очки в РФПЛ из-за усталости после матчей Лиги Европы. А «Локо» сейчас хватило бы сил бороться на два фронта?

– Ну, специально проигрывать «Атлетико» мы точно не собирались. Но у всех испанских клубов такой уровень – они многим по 3­-5 голов забивают. Думаю, мы проиграли будущему победителю Лиги Европы. Это был полезный опыт, который пригодился и для концовки национального чемпионата. После «Атлетико» уже никто не страшен.

– В таком безумном графике свободное время остается?

– Все свободное время провожу с семьей. Ребенку два с лишним года… А так постоянно на базе. Тренировки, матчи и опять тренировки.