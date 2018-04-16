150 разгневанных мужчин

Меньше года прошло с тех пор, как «Аякс» играл в финале Лиги Европы, а его генеральный директор Эдвин ван дер Сар номинировался на звание лучшего клубного футбольного руководителя по версии Football Business Awards и пел с болельщиками в фан-зоне.

За это время любовь в сердцах фанатов амстердамцев к великому в прошлом вратарю, писавшему золотые страницы клуба в 90-х, заметно остыла. В минувшее воскресенье после разгромного поражения от злейшего противника ПСВ (0:3) амстердамцы отстали от соперника на 10 очков и за 3 тура до конца сезона лишились шансов на чемпионский титул, а после матча около 150 разгневанных фанатов аяксидов остановили автобус с командой.

Het was eventjes grimmig bij de Amsterdam Arena, waar boze supporters de spelersbus van Ajax tot een halt riepen. pic.twitter.com/vemCfwA6wN — NOS Sport (@NOSsport) 15 апреля 2018 г.

Несмотря на их агрессивное поведение, к фанатам вышли не только футболисты, но и ван дер Сар с главным тренером Эриком тен Хагом. Болельщики высказали им недовольство игрой команды, в четвертый год подряд оставшейся без золотых медалей. «Этот «Аякс» больше не является «Аяксом», – говорили они.

Болельщики требовали объяснений и изменений. То есть отставок. В данном случае ван дер Сара, поскольку тен Хаг пришел в команду уже по ходу неудачного сезона. Гендиректор ответил на несколько вопросов, заверил всех, что клуб сделает все возможное, чтобы вернуться на победные рельсы, и автобус продолжил движение.

«Продажное» лето 2017-го

Как же так получилось, что меньше, чем за год отношение фанатов так быстро переменилось? Понять их можно, ведь выход в финал Лиги Европы не был достижением ван дер Сара – он занял пост генерального директора только в декабре 2016 года. А настоящей проверкой стало для него лето 2017-го. И он ее не прошел.

По традиции, после сильного сезона в летом команду покинули лидеры: Давинсон Санчес («Тоттенхэм», €40 млн), Дэйви Классен («Эвертон», €27 млн), Джайро Риневальд («Кристал Пэлас», €9 млн), Кенни Тете («Лион», € 4 млн), а также опытный и всегда готовый подсказать Хейко Вестерманн («Аустрия», бесплатно). В сумме клуб заработал на трансферах €81 млн, а вложил в новичков только €17 млн.

И все же куда более весомой оказалась потеря Петера Боша, уехавшего на пике славы в дортмундскую «Боруссию» (где он резво стартовал, но недолго продержался). После его отъезда клуб сделал ставку на малоизвестного для широкой публики Марсела Кейзера. Он также является воспитанником легендарной академии клуба (хотя за взрослую команду не сыграл и десятка матчей). На протяжении целого сезона-2016/17 возглавлял молодежку, после чего пошел на повышение.

Все всем виноват Бергкамп?

Естественно, без группы лидеров и с новым неопытным тренером (к 48 годам Кейзер нигде серьезно не засветился) «Аякс» провалил еврокубковую кампанию, проиграв по сумме двух встреч и «Ницце (1:1 в гостях, 2:2 дома) в квалификации Лиги чемпионов, и «Русенборгу» (0:1, 2:3) в квалификации Лиги Европы.

Вылетев из еврокубков, красно-белые сконцентрировались на внутреннем первенстве и выдали очень приличный отрезок, но неожиданно запнулись в декабре на «Твенте» в Кубке Голландии (1:1, 5:6 по пенальти). К тому же отставание от ПСВ по-прежнему составляло 5 очков, и руководство решилось на кардинальные перемены.

С Кейзером покинули тренерский штаб и его помощники. А один из них – известный в прошлом футболист Деннис Бергкамп – даже заслужил отдельной строчки в заявлении клуба: «Руководство «Аякса» не уверено в том, что эти специалисты смогут реализовать амбиции клуба… Также стороны расходятся во взглядах с Бергкампом по техническим вопросам в работе».

Взошедший на тренерский мостик тен Хаг ничего в команде не испортил, но и не улучшил. За тур до разгрома в Эйндховене аяксиды довольно уныло обыграли «Эреклес» (1:0), а еще туром ранее чудом вырвали три очка в Гронингене (в меньшинстве на 89-й минуте). 10-очковое отставание от ПСВ прославленные ветераны клуба в прессе называют унизительным, что также не способствует здоровой атмосфере.

«Мы дарим юным игрокам мечты»

Увы, нельзя не признать, что причины отсутствия у «Аякса» трофеев кроются в трансферной политике клуба. Да, растить молодежь и выгодно подавать – это здоровая бизнес-модель для современного клуба. Недаром аяксиды являются лидером по количеству воспитанников в европейских лигах (71). Для сравнения, у мадридского «Реала» этот показатель равен 58, а у лидеров РФПЛ «Локо» и «Спартака» – по 36.

– В этом вся суть «Аякса». Клубная философия заключается в том, что парни знают — у них будет шанс проявить себя в клубе. Когда вам 17 лет и вы видите, как ваши друзья дебютируют в первой команде, вы мечтаете пойти тем же путем. Мы дарим юным игрокам мечты и возможности, а уже от них потом зависит, закрепятся ли они в команде, – подчеркивает ван дер Сар. – Мы предоставляем парням шанс и заботимся о том, чтобы место ушедшего футболиста всегда был готов занять новый. Это один из немногих клубов в мире, который способен на такое, и именно поэтому нас так уважают в международном футболе.

Но нельзя увлекаться и забывать про спортивную составляющую. А каждый год строить из новых футболистов новые команды могут только избранные вроде Леонарду Жардима.

После финала Лиги Европы амстердаский клуб попал в «продажную волну» и раздал почти все самое ценное, что у него было. Естественно, место лидеров заняла молодежь, которой потребовалось время на адаптацию. За год футболисты притерлись друг к другу, и в следующем сезоне при некоторых финансовых вливаниях вполне способны побороться с ПСВ.

А для этого надо удержать летом лидеров. В первую очередь, Джастина Клюйверта. Да-да, сына того самого Патрика Клюйверта, который влюблял своей игрой в конце 90-х – начале 2000-х. Глядя за игрой Клюйверта-младшего, слюни текут у всех грандов Европы от «МЮ» до «Барселоны».

Справится ли ван дер Сар с поставленной задачей? И ему ли придется ломать голову над ее решением? Зависит от совета директоров. Хочется верить, что руководство даст ему шанс завершить начатое.

И еще о ван дер Саре

Для характеристики ван дер Сара важно отметить, что он начал работать в «Аяксе» с 2012 года, как только завершил профессиональную карьеру. Сначала занял должность директора по маркетингу и в течение четырех лет «дослужился» до поста генерального и председателя совета директоров.

Последний пост он покинул в октябре 2017-го. Вместо него еженедельные встречи совета директоров проводит другая легенда – Марк Овермарс, отвечающий за трансферную политику.

Также напомним, что в качестве футболиста ван дер Сар четырежды выигрывал с красно-белыми чемпионат Голландии, а также по разу Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Со сборной Голландии дважды брал бронзовые медали чемпионатов Европы.

Обзор матча ПСВ – «Аякс» (3:0), после которого клуб из Эйндховена стал недосягаем для конкурентов.