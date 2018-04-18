Третий матч финальной серии КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» в столице будет конкурировать сразу с двумя играми РФПЛ и полуфиналом кубка России.

«Советский спорт» уже поднимал эту тему в прошлом году, но, похоже, никто не обратил на это внимания. Не обратит и сейчас. Кроме болельщиков, которым снова предлагается «разделить внимание». Особенно интересно, как это будут делать армейцы - в 19.30 начинают играть хоккеисты, часом позднее - футболисты.

Бессмысленно ждать какой-то реакции от лиг, и, тем более - федераций. Они в любом случае скажут, что делают все согласно регламенту, и что предусматривать все обстоятельства не является возможным. Как это было с РФПЛ, «не знавшей» о дате президентских выборов.

Их можно понять, но только в том случае, если признать, что никакой общности «российского спорта» не существует в природе, его отдельные виды существуют сами по себе, и чхать они хотели на других. Крайним становится телевидение, не понимающее, какой трансляции отдавать приоритет, и зритель, вынужденный искать технические решения, позволяющие увидеть все самое интересное.

Решение этой проблемы (которая «проблемой» является только в понимании «самих утопающих») может быть только проявление воли государства. В лице, например, министерства спорта. Кто-то должен познакомить друг с другом хотя бы Сергея Прядкина и Дмитрия Чернышенко. И популярно объяснить, чем они должны, познакомившись, заняться. Напротив, отсутствие этой воли, оставляет два варианта - или государству все равно, или его вообще устраивает текущее положение дел. В сущности, оба этих варианта одинаковы. В отсутствии мысли о болельщике, или, если сказать шире - потребителе зрелища. В этом смысле очень показательно недавнее выступление одного, назовем его так, VIP-болельщика баскетбольного ЦСКА, сообщившего, что он вынужден пользоваться наушниками, ибо ему мешают трибуны.

Эта проблема для российского спорта вообще ключевая. Он существует не для болельщика. Для спонсора, для владельца, для отчетности, для местных чиновников - но только не для болельщика. Когда он понадобится - ему объяснять, куда ему идти, или какую кнопку телевизионного пульта нажать. Как порой объясняют централизованно, что надо встать с дивана и обеспечить «массовку» на трибунах.

Данный подход не имеет ничего общего с сутью спорта. Это, если угодно, бизнес, социальная функция (пусть и в несколько извращенном виде), проведение мероприятий для отчетности. Не спорт. Потому что спорта без болельщика не бывает, и подход «Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста», воспетый в культовом фильме «Джентльмены удачи», ему чужд. Но это в нормальном обществе, а не там, где принято все и всегда делать как «старший приказал». Не включая при этом голову.