САМО СОВЕРШЕНСТВО

Давно замечено, что чемпионами России почти всегда становятся команды, где важные, ключевые роли исполняют сильнейшие или, как вариант, прогрессирующие российские игроки. Справедливость этого постулата не раз доказывал ЦСКА; «Зенит» в золотые годы тоже преуспевал, прежде всего, благодаря россиянам, о которых любители футбола уже сейчас, хотя времени прошло совсем немного, вспоминают с тем же благоговением, что и о легендах советского футбола.

Не опроверг истину и прошлогодний лауреат «Спартак»: Денис Глушаков и Роман Зобнин в центре поля, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов и Андрей Ещенко на флангах, Георгий Джикия с Ильей Кутеповым в обороне и оба вратаря, все поголовно, провели лучший сезон своей жизни. Одни достигли вершин доступного им футбольного умения, другие сделали широченный шаг, а то и два, вперед и вверх по горной дороге профессионального роста.

Несущийся к золоту «Локомотив» превращает обозначенную теорему в аксиому. Конечно, без голевой феерии Джефферсона Фарфана, эквилибров Мануэла Фернандеша, блокпостов Соломона Кверквелии ему было бы, прямо скажем, нелегко выбиться в лидеры. Но системность игре «Локо» придают все-таки наши футболисты. И они, как спартаковцы в 2017-м, армейцы в 2016-м, растут – или штурмуют наивысший пик мастерства. Без конца и остановки совершенствуются Алексей и Антон Миранчуки; обрели себя увядавшие, казалось еще недавно, Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов; раскрылся в новом качестве, как зрелый мастер, Владислав Игнатьев. Рядом с ними предметно учится большому футболу Михаил Лысов. Никто из конкурентов «Локомотива» не может похвастать тем, что их россияне вот так вот дружно, разом качественно прибавили.

ЛИХОРАДКА ПОСЛЕ ЗОЛОТА

Как любой предмет имеет другой конец или оборотную сторону, так и последняя фраза механически влечет вывод, что предыдущий чемпион играет в этом году не на максимуме. Глушаков и Самедов вызывают прежние восторги лишь эпизодически, не говоря уже о Комбарове с Ещенко. Немного поутихли комплименты в адрес Зобнина – полугодичный простой не мог пройти бесследно. С Кутепова публика уже начинает угрюмо требовать оплаты щедрых авансов. Даже Джикия, поначалу вдохновенный, поздней осенью начал фальшивить, сбиваться с такта, а досадная травма пока не позволяет ему исправить это впечатление.

Объяснение тут простое, и дано оно было еще в первой части нынешнего чемпионата. Слишком долго «Спартак» шел к титулу, отчего слишком сильным был эмоциональный выхлоп от этого успеха – а времени на то, чтобы от души его отпраздновать и потом как следует отдохнуть, из-за Кубка конфедераций и короткой летней паузы практически не было. С корабля, минуя бал, обратно на корабль – так и вступил «Спартак» в новый сезон психологическим изможденным, выхолощенным. И рассыпал кучу очков, после чего был принужден думать только о результате и о том, как поправить мораль и физику, а вовсе не о каком-то там росте и прогрессе. В этом плане год для него прошел впустую.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ. В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Конечно, нельзя отрицать, что тот же Джикия по сравнению с прошлым сезоном заметно прибавил. Причем настолько, что в какой-то момент его считали лучшим центральным защитником сборной. Можно условно допустить, что разрыв в очках между «Спартаком» и «Локомотивом» – в какой-то мере следствие разрыва связок Зобнина и Джикии.

Другое дело, что в «Спартаке» наращивал скиллы только один из «наших», а остальные в лучшем случае остались на прежнем уровне, тогда как в «Локо» пошла в рост вся русская линейка.

Возможно, потому, что Юрий Семин нашел правильное применение на поле каждому из них, не мешал творить, не запрещал ошибаться. Лучшей среды для развития не существует. Тем более, когда любой игрок способен не только дополнить партнеров, помочь им, но и чему-нибудь их научить. Если, конечно, те хотят научиться. В «Локо» этого, как кажется со стороны, хотят все.

А право творить и ошибаться, в свою очередь, помогло сегодняшнему лидеру перемолоть по осени всех основных конкурентов. В том числе, в ситуациях, когда выбор стоял между простым поражением и разгромным, – а получалась победа. Благодаря этому у красно-зеленых одновременно крепли и характер, и мастерство. И отрыв от преследователей.

Напоследок можно заметить, что у россиян в «Локомотиве» и «Спартаке» почти все позиции разные. За исключением левого фланга, где заочно конкурируют Комбаров и Игнатьев. И опорной зоны. В этом месте снова открывается широкая и волнующая тема для пересудов, касающаяся сборной России…