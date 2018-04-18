Стартовала последняя фаза продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как обычно, без скандалов не обошлось.

ФИФА, судя по всему, опять придется извиняться перед болельщиками, которые хотели бы посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В прошлый раз футбольным чиновникам пришлось просить прощения за очереди, которые не сравнятся даже с теми, что мы застали в Советском Союзе. Тогда возможности приобрести билет пришлось ждать несколько часов – человечка, который по миллиметру в час продвигался в виртуальной очереди, все успели проклясть по нескольку десятков раз. В итоге, когда очередь заканчивалась, человек, как и в СССР, попадал в магазин с практически пустыми прилавками. Нет, на игру Туниса и Панамы в Саранске, конечно, билет купить было можно, но рейтинговые игры были уже все раскуплены.

Кто-то влез без очереди?

В среду 18 апреля в очереди стоять пришлось чуть меньше. Мы решили провести эксперимент. На одном из компьютеров на ночь оставили открытым окно, на котором должна была начаться очередь и настроили автообновление страницы – все, чтобы встать в очередь как можно пораньше, может, даже тогда, когда ее еще нет. Сердце чуть не остановилось, когда за час до старта продаж на экране появилось сообщение с ошибкой – сервис «упал». После обновления страницы, правда, все вернулось на свои места.

На втором компьютере мы с другого имени встали в очередь уже в тот момент, когда продажи стартовали. И там, и там на экране рядом с человечком было лаконично написано: «Время ожидания – больше часа». И что вы думаете? Второй человечек в своей виртуальной очереди дошел до магазина намного раньше, чем первый – примерно за полтора часа. По какому принципу распределялись места в этой очереди – неизвестно.

Второй человечек, который мучился у компьютера с полуночи до 12:00 среды, пока не встал в очередь, дошел до магазина лишь в 15:20 – через 3 часа 20 минут после старта продаж. Некоторым это удалось сделать даже позже – почти в 17:00 по Москве. При этом очередь, дойдя до «40 минут ожидания» начала идти в обратную сторону и дошла до «53 минут ожидания», будто кто-то начал влезать без очереди – по старой русской традиции.

По ходу ожидания даже появилась крамольная мысль – продать место в очереди, чем частенько промышляют в третьих странах. ЧМ-2018 наверняка тоже не обошел бы стороной подобный бизнес, если бы это было возможно.

Видишь билет? А его нет

Как вы думаете, в «магазине» что-то осталось? Конечно! Билеты были в наличии не только на самый «редкий» матч между Аргентиной и Исландией на стадионе «Спартака», но и на финал, и на полуфиналы, и на матч-открытие чемпионата и на все игры сборной России – аж глаза разбегались!

Первой попыткой мы решили купить билеты на финал. Выбрали единственную доступную категорию – за 42 с лишним тысячи рублей за билет, выбрали количество билетов, ввели проверочный код и… Сервис выдал нам сообщение, что произошла ошибка и билеты положить в корзину для последующей оплаты невозможно. Сбой не был случайным. Это повторялось раз за разом. И дело было не только в нас. В интернете тут же появились скриншоты, на которых тысячи болельщиков делились тем, как они тоже оказались обманутыми.

То же самое произошло с дешевыми билетами четвертой категории на полуфинал в Москве, на матч сборной России в Самаре, на «редкую» игру Аргентины с Исландией в Москве, на встречу сборной Бразилии с Сербами тоже в Москве и еще на много игр. То есть, создавалась иллюзия разнообразия, которого на самом деле нет – как в пустом ресторане, на каждом столике которого стоит табличка со словом «Резерв».

Покупай. Не хочу

На многие встречи билеты можно купить до сих пор. Как и предполагалось, одним из самых невостребованных матчей оказалась игра последнего тура группового этапа между Панамой и Тунисом, назначенная на четверг 28 июня на 21:00 по московскому времени. Также низкой популярностью пользовалась игра Японии и Польши в Волгограде, Марокко и Ирана в Санкт-Петербурге и даже Бельгии с Тунисом в Москве на стадионе «Спартака».

В один день со стартом последнего этапа продаж билетов, открылись и билетные центры во всех городах-организаторах. Пока в них можно только забрать свои билеты, но с 1 мая в них же можно будет и приобретать заветные билеты – как в обычных кассах, если, конечно, что-нибудь останется.

Для вас мы приводим адреса билетных центров во всех 11-ти городах ЧМ-2018:

Екатеринбург: Улица Вайнера,9.

Калининград: Гвардейский проспект, 3.

Казань: Кремлевская набережная, 5.

Москва: ул. Житная, 4.

Нижний Новгород: проспект Гагарина, 29.

Ростов-на-Дону: ул. Пойменная, 1.

Самара: Московское шоссе, 81А.

Саранск: ул. Красная, 40

Сочи: район Адлер (Имеретинская низменность)

Волгоград: ул. Краснознаменская, 11.