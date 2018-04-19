«Ювентус» разделил очки с «Кротоне», Роналду в концовке спас «Реал» от поражения от «Атлетика», а «Шальке» вылетел из Кубка от «Айнтрахта».

Еще три очка – и можно отдыхать

После собственноручной коронации «Сити» подопечные Жозе Моуринью обыграли на выезде «Борнмут» и увеличили отрыв от идущего третьим «Ливерпуля» до четырех очков. Игра в целом получилась равной (а по ударам хозяева превзошли соперника более чем вдвое: 11-5), но «Юнайтед» грамотно воспользовался своими возможностями и набрал три очка.

Отметим, что впервые с 1 января в АПЛ появился голландец Дейли Блинд, вышедший за 10 минут до финального свистка вместо Поля Погба. Француз, к слову, записал на свой счет результативную передачу и вообще провел сильный матч, что не укрылось от взора прославленного в прошлом полузащитника «МЮ» Пола Скоулза. Последний заявил, что если Погба продолжит в том же духе, «в футболе не будет игрока лучше него».

Чтобы гарантировать себе осенью Лигу чемпионов, «МЮ» достаточно набрать три очка. После этого сезон для «красных дьяволов» будет, по сути, завершен.

Англия. 35 тур

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2

Голы: Смоллинг, 28 – 0:1. Лукаку, 70 – 0:2.

GOAL ALERT: 1 Goal from Romelu Lukaku at min 70 assist Paul Pogba. Bournemouth 0-2 Man United #BOUMUN #PLpic.twitter.com/8vxHf2vurI — Man United Wall Club Rawang (@MUWC_Rawang) 18 апреля 2018 г.

12 матчей Роналду

Также состоялись три матча в чемпионате Испании. Здесь обращает на себя внимание, что сразу два клуба ведущей четверки потеряли очки на своем поле.

Так классно стартовавшая прошлой осенью «Валенсия» проиграла второй матч подряд (правда, до этого на «Камп Ноу» - 1:2), не справившись на своем поле с «Хетафе». Игра получилась жесткой – начиная с 62-й минуты арбитр Рикардо Бенгоэчеа вынес футболистам восемь предупреждений и удалил с поля полузащитника хозяев Даниэля Парехо. «Летучие мыши» много владели мячом, но очень тяжело проходили эшелонированную оборону соперника и сумели забить всего раз, чего не хватило даже для ничьей.

Еще более неожиданно потерял очки мадридский «Реал». Футболистам «Атлетика» удался быстрый гол – Иньяки Уильямс убежал от Серхио Рамоса и красиво отправил мяч в ворота над Кейлором Навасом, – после чего они перешли на осадное положение. Показательна статистика ударов (в створ): 25 (11) – 3 (2).

Тем не менее, подобрать ключи шифрования к воротам Кепы Аррисабалаги «сливочным» удалось лишь в самой концовке. Сделал это, конечно, Криштиану Роналду, набравший весной ошеломительную форму. Португалец повторил свой собственный рекорд, забивая в 12 матчах примеры подряд. Ранее ему это удавалось в сезоне-2014/15.

Испания. 33 тур

«Валенсия» - «Хетафе» - 1:2

Голы: Реми, 16 – 0:1. Реми, 49 – 0:2. Родриго, 69 – 1:2.

Удаление: Парехо, 86 («Валенсия»).

«Реал» - «Атлетик» - 1:1

Голы: Уильямс, 14 – 0:1.Роналду, 87 – 1:1.

«Кротоне» вернул чемпионскую интригу

Удивил и «Ювентус», потерявший два очка в Кротоне. Туринцы имели астрономическое преимущество (70% владения мячом) и быстро открыли счет, но позволили сопернику отыграться. Осечкой лидера воспользовался «Наполи» (4:2 с «Удинезе») и сократил отставание до четырех очков за пять туров до завершения сезона.

Судьба скудетто может решиться уже в ближайший уик-энд – претенденты на золото встретятся лицом к лицу в Турине. Но это только в том случае, если победу одержат хозяева. А вот если неаполитанцам удастся победить, борьба обострится до предела, ведь у «Юве» впереди еще выезды в Милан (к «Интеру») и Рим (к «Роме»).

Свидетелями удивительного матча стали те, кто следил за противостоянием «Фиорентины» и «Лацио». Бело-голубые под руководством Симоне Индзаги обрели в нынешнем сезоне невероятную мощь в атаке (достаточно сказать, что римляне лидеры по количеству голов в серии а), но не могут найти игровой баланс, что вновь подтвердили во Флоренции.

Уже к 14-й минуте судья Антонио Дамато удалил по игроку с каждой стороны – Марко Спортьелло и Алессандро Мургиа получили по прямой красной карточке. «Фиалки» воспользовались неразберихой в стане гостей и усилиями Жордана Верету дважды поразили их ворота, однако уже к перерыву растеряли преимущество.

Во втором тайме Верету вновь вывел подопечных Стефана Пиоли вперед, но вновь римляне сжали волю в кулак и в течение четырех минут перевернули ход матча. В результате – пенальти, два удаления, семь голов и сотни седых волос болельщиков.

Этот матч очень показателен в контексте критики Индзаги в адрес арбитров, которых он практически обвиняет в заговоре против его команды. Судейство Дамато четко укладывается в эту канву. Во всяком случае, удаление Мургиа и пенальти в ворота Томаса Стракоши были, скажем так, весьма спорными. Особенно первый эпизод. Посмотрите в обзоре ниже, как Федерико Кьеза технично подставил защитника под фол «последней надежды».

«Милан», сыграв вничью с «Торино», продлил серию матчей без побед до пяти.

Италия. 33 тур

«Кротоне» - «Ювентус» - 1:1

Голы: Алекс Сандро, 16 – 0:1. Нванкво, 65 – 1:1.

«Наполи» - «Удинезе» - 4:2

Голы: Янкто, 41 – 0:1. Инсинье, 45+2 – 1:1. Ингельссон, 55 – 1:2. Альбиоль, 64 – 2:2. Милик, 70 – 3:2. Тонелли, 75 – 4:2.

«Фиорентина» - «Лацио» - 3:4

Голы: Верету, 16 – 1:0. Верету, 31 – 2:0 (с пенальти). Луис Альберто, 39 – 2:1. Касерес, 45 – 2:2. Верету, 54 – 3:2. Ф. Андерсон, 69 – 3:3. Луис Альберто, 73 – 3:4.

«Торино» - «Милан» - 1:1

Голы: Бонавентура, 9 – 0:1. Де Сильвестри, 70 – 1:1.

«Львы» выгрызли себе финал

А в Германии, Франции и Португалии на среду были запланированы полуфиналы местных Кубков. В победе «ПСЖ» над «Каном» нет ровным счетом ничего неожиданного или интересного. В финале парижанам предстоит сыграть с клубом третьего дивизиона «Ле-Эрбье», и результат этой встречи также очевиден всем.

Не только болельщики «Спартака» покидали вчера трибуны родного стадиона удрученными. Похожая история случилась и с «Шальке». Правда, франкфуртский «Айнтрахт» соперник посерьезнее «Тосно» и борется в нынешнем сезоне за место в Лиге Европы, тем не менее в Гельзенкирхене фаворитами были «горняки». Игра получилась равной, а преуспели в ней больше гости – единственный мяч на 75-й минуте забил Лука Йович. С 81-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Желсона Фернандеша, но выстояли.

А вот «Спортингу» в противостоянии с «Порту» удалось то, что у спартаковцев и «Шальке» не получилось – не только забить, но и удержать необходимый результат. Поскольку в Кубке Португалии на стадии полуфинала предусмотрены два матча, и в первом «Порту» выиграл дома с минимальным счетом, в ответной встрече «львам» было необходимо забивать. С поставленной задачей они справились лишь на 84-й минуте, зато были неизменно точны в серии пенальти.

Кубок Франции. ½ финала

«Кан» - «ПСЖ» - 1:3

Голы: Мбаппе, 25 – 0:1. Диоманде, 43 – 1:1. Мбаппе, 81 – 1:2. Нкунку, 90+5 – 1:3.

Удаление: Диоманде, 90 («Кан»).

Кубок Германии. ½ финала

«Шальке» - «Айнтрахт» Ф – 0:1

Гол: Йович, 75.

Удаление: Желсон Фернандеш, 81 («Айнтрахт»).

Кубок Португалии. ½ финала

«Спортинг» - «Порту» - 1:0, 5:4 по пенальти

Гол: Коатес, 84.

Результат первого матча – 0:1.