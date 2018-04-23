Во вторник, 24 апреля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.

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2018 вопросов без ответов

«К сожалению, российская сборная стала интересна остальному миру лишь в преддверии крупного домашнего турнира. Ее воспринимают как эдакое приложение к организационной и политической составляющим, к которым приковано наибольшее внимание наших будущих гостей». Заместитель шеф-редактора «ССФ» Дмитрий Роговицкий – об изнанке чемпионата мира.

«Спартак» – не классная команда

Обозpеватель «ССФ» Евгений Ловчев – о кубковом провале красно-белых, эсэмэске Денису Глушакову и символичности успеха «Авангарда» и «Тосно».

«Мы еще попьем крови»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня в эксклюзивном интервью «ССФ» рассказал, как едва не стал сталеваром, когда последний раз повышал голос на игроков и почему его команда не повторит судьбу «Томи».

«Казалось, мы на правильном пути…»

Лишь три месяца проработал в Хабаровске Ринат Билялетдинов. «ССФ» расспросил тренера о причинах расставания со СКА, фаворитах Лиги чемпионов и задумках Станислава Черчесова.

В чем сила, Массимо?

Массимо Каррера твердо вознамерился большими буквами вписать свое имя в историю «Спартака». В первый же сезон тренер стал чемпионом, набрав рекордное для красно-белых в XXI веке количество очков. Впрочем, «ССФ» выяснил: «спартаковской силы» у итальянского специалиста больше, чем «спартаковского духа».

Путь к мечте

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Стеген в матче с «Сельтой» (2:2) впервые надел капитанскую повязку. «ССФ» приводит с небольшими сокращениями очерк ThePlayersTribune.com, в котором 25-летний вратарь поведал о своем футбольном пути – от гаража родителей до «Камп Ноу».

«Меня либо любят, либо ненавидят»

По мнению экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна, жизнь полосатая – то черная полоса, то белая. Как признался он в интервью еженедельнику France Football, сейчас как раз наступила черная.

«Саша, распорядись!»

Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Пономарева – известного в прошлом игрока и авторитетного тренера. Это была выдающаяся личность – сильная, мужественная, сверкающая талантом. Подойдем к портрету, тронутому временем, вглядимся в черты нашего героя.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Бесчинства Игоря Денисова и скорострельность Артема Дзюбы.

– Яркий фоторазворот, посвященный чемпионату мира-1994.

– Календарь оставшихся матчей РФПЛ и других важнейших турниров.