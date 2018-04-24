«Ливерпуль» дома обыграл «Рому» (5:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. О феноменальном форме феноменального египтянина – в репортаже «Советского спорта».

ВЕРНУТЬСЯ В 1984-й

Важнейшая встреча между командами состоялась в 1984 году в финале Кубка чемпионов. Тогда «Рома» принимала «Ливерпуль» на Олимпийском стадионе в Риме, что могло быть круче? В основное время команды сильнейшего не выявили (1:1), мягкий вечер медленно перетек в ночь и серию пенальти, в которой англичане оказались сильнее – 4:2. После того римляне столь близки к трофею лучшего клубного турнира не были никогда. Тернистый путь – вспоминая фантастическую победу над «Барселоной» (3:0) – мог подарить «Роме» культовое возвращение в финал Кубка, теперь Лиги, чемпионов. «Ливерпуль»? Они в финалах играть привыкли и без того.

Чтобы осуществить мечту миллионов и показать всю мощь итальянского футбола, Эусебио Ди Франческо привез на «Энфилд» психологически накаченный состав по главе с Даниэле Де Росси, любимцем болельщиков Алессандро Флоренци, спасителем Костасом Маноласом и помолодевшим Эдином Джеко. Кроме них – Алиссон, Федерико Фасио, Жуан Жезус и Кевин Стротман, висящие на карточках, а также Александр Коларов, Дженгиз Ундер и полностью восстановившийся Раджа Наингголан.

Юрген Клопп понимал, что недооценивать «Рому» – значит повторить один из матчей против «Халлов», «Вест Бромвичей» и «Бернли», когда шапкозакидательство фатально сказывалось на результате. Поэтому никаких кадровых послаблений: впереди огненное трио Мохамед Салах (кстати бывший футболист «Ромы»), Роберто Фирмино и Садьо Мане, ниже мощная подставка из Алекса Окслейда-Чемберлена, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера, затем – поумневший рядом с Вирджилом ван Дейком Деян Ловрен и молодые крайние защитники Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон. Ну а в раме Лорис Кариус.

И если у РФПЛ совсем недавно не было оранжевых мячей, то УЕФА страдал из-за качества флажков. Одному из лайнсменов в бригаде Феликса Брыха достался сломанный аксессуар, флаг в руках рефери в первые минуты встречи сломался. И даже замена не помогла, бедный судья был вынужден фиксировать офсайды у Фирмино, поднимая вверх мачту без клетчатого элемента. Где-то на бровке резервный арбитр пытался спасти коллегу, но не вышло.

ЧЕРЧЕСОВ, БОЙСЯ САЛАХА!

И пока публика наблюдала за провалами технического департамента УЕФА, «Рома» на правах гостя смело начала, но трусливо отдала инициативу. Ну и где все то, что было с «Барселоной»? В Риме, что ли, оставили? Выключилась после дебютной 15-минутки «Рома», будто вспомнив, что не жалея живота своего следует действовать в ответном матче.

А «Ливерпуль», будучи командой настроения, раскачался только после получаса бодрого, но не шибко увлекательного футбола. Хозяева – то ли как тряпку то ли от своей штрафной – отжали соперника, положили салфетку на колени и приступили к вечерней трапезе. Римский пирог первым на вкус попробовал Мане. Сенегалец запорол три момента подряд, забил из офсайда, но головы не опустил, а передал тарелку дальше, во главу стола.

А там Салах, еще недавно этот пирог создававший, как откусил от него! Божественный удар египтянина с правого угла штрафной, почти без разбега, завершился идеальным голом. Мяч по предсказуемой параболе обошел перчатки Алиссона и со звоном от перекладины (почти девятки) залетел в ворота.

«Энфилд» взорвался, а Салах затих, почтенно подняв руки к небу. Никаких эмоций, никакой радости после гола в ворота «Ромы». Обидел Мохамед бывшую. Может и нехотя, а потому что так надо. Затем еще добавил в концовке, идеально разыграв скоростную контратаку с Фирмино. Пролетев мимо защитников как электричка мимо олдскульной и оторванной от реальности платформы, Салах черпачком перекинул Алиссона и вновь замолчал. Это были 11-й и 12-й голы форварда в восьми последних встречах. Ну что, Станислав Саламович, страшно?

ДАЙТЕ САЛАХУ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»

И все-таки Мане забил! Не заметил боковой судья офсайд у Салаха – видимо, снова чинил флажок – позволил Мохамеду просочиться с правого фланга в штрафную и выдать классическую для «Ливерпуля» Клоппа передачу на набегающего. А там как раз Садио в касание заставил Алиссона всплакнуть в третий раз за полчаса.

Погодите-ка, опять? Салах снова прорвался справа, снова рядом никого, снова передача на набегающего и теперь уже забил Фирмино. Дайте Салаху «Золотой мяч»! Развалилась «Рома», вечер перестал быть томным и превратился в кошмар. «Ливерпуль» в очередной раз уничтожил соперника, а «Рома» в очередной раз в Лиге чемпионов пропустила четыре гола.

Заключительные полчаса – неинтересно. Навес Милнера с углового – и дубль Фирмино. Дубль Фирмино – и мысли о профнепригодности Ди Франческо на столь высоком уровне. Профнепригодность Ди Франческо – и растерянность в глазах Рамона Мончи и Франческо Тотти. Ну и чтобы немного скрасить впечатление от вечера, Джеко за 10 минут до конца, вывалившись тет-а-тет с Кариусом, прошил вратаря в ближний угол.

Это какая-то магия! Еще через пять минут мяч попал в руку Милнеру, а он был в штрафной. А значит пенальти. И Перотти установил окончательный счет – 5:2. Но вряд ли «Рома» способна на еще одно чудо в этом году. Большие сомнения, что Ди Франческо соберет парней в автобусе на выезде со стадиона и начнет спич со слов «несколько недель назад вы дернули «Барсу» и заставили Рим погрузиться в экстаз. Мы сможем это повторить!».

Осмысленность и целесообразность ответной встречи? Позволю употребить фразу своего тезки Константина Станиславского: не верю!

«Ливерпуль» – «Рома» – 5:2 (2:0)

Голы: Салах, 36, 45, Мане, 56, Фирмино, 61, 69 – Джеко, 81, Перотти, 85

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Мане, Фирмино (Клаван, 90+3), Салах (Ингз, 75)

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Флоренци, Де Росси (Гоналон, 67), Стротман, Коларов, Ундер (Шик, 46), Наингголан, Джеко

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).