Пока еще главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, о чьей отставке по окончании сезона было объявлено на прошлой неделе, уверил всех поклонников своего таланта в том, что обязательно продолжит работать. Пока у французского специалиста, по его словам, конкретных планов нет, но уже сейчас видны несколько перспективных (и не очень) вариантов развития его карьеры.

«ПСЖ» – 25%

Самый очевидный из них, конечно, парижский гранд. Мало того, что Венгер француз и будет наверняка рад вернуться на родину, так еще и отношения у него с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи дружеские. Причем уже несколько лет. С тех пор, как Венгер участвовал в работе одного из катарских телеканалов, принадлежащих бизнесмену.

Уже дважды хозяин «ПСЖ» звал Арсена в Париж, но каждый раз терпел неудачу. И теперь, когда после очередного лигочемпионского провала клубу нужен новый наставник, лучше кандидатуры не найти. Хотя Венгер сам никогда не выигрывал Лигу чемпионов, всегда называл победу в этом турнире футбольной мечтой номер один. У парижан ровно такие же цели.

Кроме того, в «Арсенале» таланту и опыту Венгера было сложно проявить себя на фоне сумасшедших трат конкурентов, которые «канониры» себе позволить не могли (хотя надо признать, что в последние несколько лет картина несколько изменилась, а результаты лучше не стали). Зато «ПСЖ» в средствах практически не ограничен и может позволить себе купить абсолютно любого футболиста, который придется по нраву наставнику.

Сборная Франции – 20%

Также весьма велика вероятность того, что Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции по окончании чемпионата мира в России. Кандидатура Венгера и здесь пришлась бы ко двору. Сам он не раз заявлял, что тренировать национальную команду – гордость для любого француза.

Однако есть очень большие сомнения, что расслабленный график работы в сборной подойдет Венгеру. Все-таки за последние 22 года он не пропустил ни одной тренировки в «Арсенале», привык к бешеному ритму работы в клубе и вряд ли захочет переключить скоростной режим.

«Боруссия» Дортмунд – 15%

Петер Штегер немного выправил дела «Боруссии» по ходу нынешнего сезона, но для постройки нового коллектива нужен опытный специалист. Венгер имеет в этом огромный опыт и говорит по-немецки, так что шансы получить приглашение из Дортмунда весьма велики.

Здесь он, вполне вероятно, поработает с Миши Батшуайи, чей талант не раз отмечал. Поскольку в «Челси» уже есть два нападающих (Оливье Жиру и Альваро Мората), вряд ли бельгиец вернется в Лондон.

«Челси» – 10%

Нельзя исключать и того, что сам Венгер может оказаться в «Челси». Романа Абрамовича впечатлили успехи «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов, и в Лондоне всерьез заговорили о приглашении в клуб наставника римлян Эусебио Ди Франческо. Однако после игры в Ливерпуле вряд ли эта тема все еще актуальна.

Другой итальянский специалист, которого сватают в «Челси», – Антонио Конте – также может остаться на своем месте. «Старую синьору» летом ждут большие перемены, и не исключено, что осуществлять их решится он сам.

В этом случае взор Абрамовича может упасть на Венгера. Французу даже не придется выезжать из столицы Англии.

«Реал» – 10%

Под вопросом и позиции соотечественника Венгера Зинедина Зидана в «Реале». Если ему не удастся выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, наверняка его ждет отставка. Ранее Флорентино Перес уже интересовался возможностью пригласить Венгера, но тогда наставник не был готов покинуть Англию. Теперь причин для отказа у него нет.

Япония – 5%

О возвращении Венгера в Японию говорили еще летом 2017-го. Он уже работал в этой стране в сезоне-1995/96 и остался очень высокого мнения о японской культуре. Кроме того, именно там он «нашел себя» в тот тяжелый период, когда после ряда неудач ему пришлось покинуть Францию.

ФИФА/УЕФА – 5%

Поначалу этот вариант может показаться как минимум странным, но для того, чтобы его оценить, надо вспомнить о философском складе ума Венгера, его невероятной работоспособности и страстном желании приносить пользу футболу. На чиновничьем посту он смог бы реализовать многие свои идеи и раскрыться футбольному миру с другой стороны.

А еще работу в ФИФА можно совмещать с работой в сборной, что также делает эту версию вполне правдоподобной.

Китай – 5%

Хотят различные слухи о том, что в Китае француза готовы завалить деньгами, лишь бы убедить приехать. Несколько лет назад китайцы уже предлагали ему 30 млн фунтов в год (он стал бы самым высокооплачиваемым тренером планеты), но француз предпочел продлить контракт с «Арсеналом».

Наверняка китайцы попытаются повторить свою попытку и даже увеличат предложение. И наверняка Венгер вновь откажет.

Другое – 5%

Как известно, всегда существуют и другие варианты. Венгер может передумать и уйти на пенсию (во что невозможно поверить), оказаться в РФПЛ (уже правдоподобнее) или стать экспертом на ТВ. Жизнь слишком многообразна, чтобы иметь возможность все возможные варианты, поэтому оставим для них 5%.

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«У Венгера не будет проблем с предложениями от других клубов. За последние несколько лет им интересовались крупнейшие топ-клубы мира, такие как «Реал» и «ПСЖ», а в определенный момент его звали в сборную. Поэтому куда бы Венгер ни решил отправиться этим летом, он останется востребованным человеком. Его умения, опыт и атакующая философия всегда будут полезны клубам всего мира».

Дэвид Дин, бывший вице-президент «Арсенала»