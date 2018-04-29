Замена Икарди на Сантона

Замена нападающего на защитника при победном счете – решение, за которое тренеров обычно ругают журналисты и свои же фанаты. Им не понять, сколько сил было отдано, как физических, так и моральных, чтобы получить искомое преимущество. А Спаллетти то и дело бросал свой взгляд на часы и на табло – он ждал финального свистка. И не верил своему счастью. Отсюда и взялась идея поменять уставшего Икарди и выпустить дополнительного игрока в оборону, к тому же высокого (рост Сантона под 190 см), для борьбы в воздухе. Любой на месте Спаллетти мог поступить бы также. Счет 2:1 к 85-й минуте матча с «Юве», в котором твоя команда действует в меньшинстве больше часа игры, невероятен. Поэтому лучше, посчитал Спаллетти, перестраховаться. Но футбол – жестокая игра, и два пропущенных гола в концовке превратили волевую и героическую победу «Интера» в тренерское поражение. Спаллетти еще долго будут припоминать эту замену, особенно если миланцы в итоге не выйдут в Лигу чемпионов.

Голы на последних минутах

Если посмотреть на весь сезон, то пропускать на последних минутах «Интер» любит и умеет. В матчах с «Фиорентиной» и «СПАЛом» в добавленное время были упущены важнейшие победы. В домашней встрече с «Удинезе» на 77-й минуте миланцы получили гол, который лишил их всех шансов даже на ничью. С «Сампдорией» – пропустили от Квальяреллы на 85-й и обеспечили себе нервную концовку. В дерби с «Миланом» – оформили автогол в начале заключительной десятиминутки, к счастью, точный удар с пенальти Икарди все исправил. Неделю назад в Вероне – снова позволили сопернику забить на 90-й. Ну и, разумеется, вчерашняя драма. Злополучный рикошет от Шкриньяра и светлая голова Игуаина выбросили в мусорную корзину все усилия хозяев добиться приемлемого для себя результата. И да, в этом тоже есть вина Спаллетти. Потеря игроками концентрации перед финальным свистком наверняка не раз была предметом для обсуждения на послематчевых разборах, но решить эту проблему тренерскому штабу так и не удалось.



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Синдром больших матчей

Лишь две победы одержал «Интер» в девяти матчах с топ-соперниками в нынешнем сезоне – над «Миланом» (3:2) и «Ромой» (3:1). Поражений набралось еще меньше – вчерашнее оказалось первым. Но шесть ничьих – это потеря 12 очков! Матчи с «Лацио», «Ювентусом» (оба в 1-м круге), «Миланом» (во 2-м круге), дважды с «Наполи», ко всему прочему, прошли без голов. И никого из конкурентов «Интер» не обыграл на своем поле (миланское дерби не в счет). Сложись все иначе и научи Спаллетти своих футболистов выигрывать большие матчи, боролся бы сейчас синьор Лучано за свое первое скудетто в карьере. А так – остается мечтать о месте в четверке. Победа «Лацио» над «Торино» сегодня практически лишит «Интер» шансов попасть в Лигу чемпионов. Для справки: в последний раз «нерадзурри» играли в главном клубном турнире Европы в сезоне-2011/12, когда Икарди еще выступал за молодежку «Сампдории».