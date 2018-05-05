В карьере Сергея Карасева 64 матча под эгидой УЕФА (еврокубки и матчи с участием сборных). За внешнее сходство с легендарным итальянским арбитром его называют «русским Коллиной». А за качество судейства – португальцы «вором», а турки – «врагом турецкого народа». Что послужило причиной такого отношения? Чтобы в этом разобраться, давайте вспомним матчи, в которых бригада Карасева не справилась со своей работой.

«Ред Булл Зальцбург» 2-1 (ОТ) «Марсель» (1/2 финала ЛЕ, сезон 2017/18)

Самый свежий пример. Претензии к судейству были у обеих команд. Руди Гарсия (главный тренер «Марселя») заявил о том, что второй гол хозяев был забит из офсайда, хотя на самом деле это не так. В момент передачи Айдара в штрафную Даббур, может, и находился в положении вне игры, но мяча не коснулся, и он отскочил к Шлэгеру от ноги защитника «Марселя». Поэтому никакой ошибки здесь нет.

Зато есть вопросы по другим эпизодам. Многие думают, что Карасев «прибил» австрийцев своими решениями. Но если посмотреть момент на 87-й минуте, когда мяч угодил в руку защитника «Зальцбурга» Чалета-Кара, находившегося в собственной штрафной, то можно убедиться в том, что ошибался Карасев в обе стороны. Рука игрока хозяев была в неестественном положении и увеличивала площадь тела. Однако пенальти назначен не был. Поставь арбитр «на точку», никакого дополнительного времени не было бы и французы прошли бы дальше, реализуй они 11-метровый.

Ну а эпизод с ошибочно назначенным угловым, с которого пришел решающий гол Роланду, даже не требует подробного разбора. Мяч, действительно, ушел от игрока «Марселя» Окампоса за лицевую линию, и следовало назначить удар от ворот. Но здесь больше виноваты помощники Карасева – боковой и тот, что за воротами – с их позиции можно было разглядеть момент. Но, увы, ни тот, ни другой правильно трактовать эпизод не сумели. И «Марсель» избежал серии пенальти и вышел в финал, а «Зальцбург» вылетел.

«Шальке» 4-3 «Спортинг» (групповой этап ЛЧ, сезон 2014/15)

После матча в Гельзенкирхене Карасева возненавидели в Португалии. В ключевой встрече групповой стадии чемпионской лиги между двумя конкурентами в борьбе за выход в плей-офф, на 93-й минуте, наш арбитр поставил пенальти в ворота португальцев. Причина – игра рукой футболиста «Спортинга». Такое решение Карасев принял после подсказки Виталия Мешкова. После повтора стало понятно, что мяч попал в лицо Жонатану Силве, и вердикт был вынесен неверно. Но приговор был приведен в исполнение. Немцы победили 4:3 и впоследствии вышли из группы, а «Спортинг» занял лишь третье место.

«Бешикташ» 1-3 «Брюгге» (1/8 ЛЕ, сезон 2014/15)

В марте 2015 года Карасеву и его бригаде предстояло отработать в кипящем котле стамбульского стадиона «Ататюрк». «Бешикташ» принимал «Брюгге» и намеревался взять реванш за поражение с минимальным счетом в гостях. Турки начали игру активно, и уже на 13-й минуте Демба Ба выбежал один на один с вратарем и получил удар сзади по ногам, после чего рухнул на газон. Карасев, застрявший в центральном круге, не только не показал прямую красную карточку игроку «Брюгге», но и не зафиксировал нарушения правил. В результате команды продолжили игру в равных составах и «Брюгге» прошел в четвертьфинал.

«Наполи» 2-3 «Бешикташ» (групповой этап ЛЧ, сезон 2016/17)

В прошлом сезоне Карасев еще больше разозлил турок и поставил два пенальти в ворота «Бешикташа» во встрече с «Наполи». Дошло до того, что турецкие СМИ писали о том, что «Карасев – враг турецкого народа» и что он специально «топит» «Бешикташ». Справедливости ради, вопросы к судье возникли лишь по второму пенальти. Несмотря на наличие формальных признаков фола на Мертенсе, не каждый арбитр пошел бы на столь решительный шаг. Поскольку захватов в штрафной площади случается великое множество. Также в том матче линейный судья ошибочно зафиксировал офсайд у Габьяддини и отнял чистый гол у «Наполи». Но турки, конечно же, об этом не вспоминают.

