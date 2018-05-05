Обозреватель «Советского Спорта» - о завершении чемпионской гонки в РФПЛ. И, видимо, завершении карьеры Роберто Манчини в России.

Во-первых, отрадно, что золото «Локомотив» взял сам, а не дождался очередной осечки соперника. Именно так и надо выигрывать – на своем стадионе, у принципиального соперника, в драматичной концовке.

Во-вторых, очень хорошо для нашего футбола, что победу одержал российский тренер. Мы (впрочем, себя я сюда включить не могу) настолько увлеклись «иностранными пророками», что совершенно перестали различать за деревьями лес. Да, Курбан Бердыев и Виктор Гончаренко, к примеру – легионеры условные, они родились и воспитывались в одной большой стране. Но вот Манчини – он же нам совершенно чужой. Казалось, что хуже, чем при Луческу, быть уже не может. Оказалось – может, да еще как. Думаю, «Зениту» следует сделать отдельную фотовыставку – со всеми «прикидами» своего главного тренера. Больше ему похвастать нечем. Сыграв 29 матчей из 30-ти, «Зенит утвердился на 5-м месте. Может, сменит его на 4-е – но все равно это приговор надменным и даже высокомерным амбициям, очковтирательским заявлениям, всему тому стилю лубочной (и фальшивой) роскоши, что пришла в наш футбол из Санкт-Петербурга.

Мой дед очень любил поговорку: Не тот дурак, кто рожь на крыше сеет, а тот, кто ему помогает. Манчини же не сам себя назначил на пост. О нем многое знали, предупреждали. Некому было услышать, потому что у того, кто должен слышать, слух атрофирован. Можно слушать, да не слышать – это уже моя школьная учительница так говорила. Думаю, по сложившейся традиции «партбилет на стол» - «Зенит» обязан вымыть полы не только вслед за Манчини. А и вымести со своего участка все наследие «Аленьких цветочков». Спорт на большие деньги (оставим сейчас в стороне вопрос – частные ли они?) подразумевает ответственность. Кстати, у Манчини этой ответственности – ноль. В каждом интервью, он, будто мантру, повторяет одно и то же – для достижения успеха надо забивать, а у нас забивать некому. Так и хочется спросить: синьор, а кто же выгнал Артема Дзюбу, и за кого он теперь забивает? Но ладно, пустое это все…

В-третьих, что бы ни говорила «пятая колонна» - а Семин остается весьма современным тренером. В отличие от своих классических соперников 90-х (Олега Романцева и Валерия Газзаева) он не сдался под гнетом трофеев прошлого, не потерял интерес к работе, не засел с удочкой или в думском кресле. Ему в «без недели 71» по-прежнему интересен футбол, он любит свое дело, и честно его делает. Как умеет. Кому-то кажется, что это девальвирует развитие нашего футбола? Очень хорошо, как любил говорить Лобановский – мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Семин кого-то злит и раздражает? Да увольте, более душевного человека в нашем футболе просто нет. И если раздражает – значит это футбол такой. Черствый. Как недельной давности багет.

В-четвертых, уникальность успеха Семина в том, что он совершенно не отвлекается на сторонние «понты» (не будем показывать пальцем, кто и где это делает). Он всегда отстаивает интересы футбола – так, как их понимает. Старается не лезть туда, куда не стоит лезть футбольному тренеру. Не тратит время на околофутбольные игры. За месяц до своего назначения в «Локомотив» (в качестве тренера – в четвертый раз) он приходил на большое интервью на телеканал «Дождь» (https://tvrain.ru/teleshow/harddaysnight/semin-413677/). В конце передачи, ухмыляясь, сказал – ребята, все будет хорошо с нашим футболом. Кто-то спросил – а с вами? А с «Локомотивом»? Тоже все будет хорошо – озорно подмигнул Семин. С того дня прошло меньше 2-х лет…

В-пятых, естественно «пятая колонна». По-моему, никогда чемпионат России не выигрывался в такой обстановке – с плохо скрываемой пикировкой между тренером и клубным офисом. Все, как на войне, Дмитрий Селюк в роли орудия, происхождение Ильи Геркуса, как главный аргумент против него. Слово против слова. СМИ на службе у тех, и у других. Однако, общаясь довольно близко и с тренером и с офисом, я вам точно могу сказать – и там, и там большие профессионалы, иначе дела бы просто не получилось. Илья Геркус (и его команда, один человек такое не исполняет) очень сильно подтянул клуб, погрязший в последнее время… Впрочем, зачем нам негатив? Погрязший. Об этом и Семин много раз говорил – еще в прошлый свой приход. Семин подтянул команду. В которой нашлось место и «престарелому» Фарфану, и огненным талантам Миранчукам, и одному из немногих, знающих, что такое чемпионство легионеру (да еще и украинцу!) Михалику, списанному «Зенитом» и тренером сборной Денисову, молодым Баринову и Лысову, заново открытому для футбола в новом амплуа Игнатьеву, «новому русскому вратарю» Гилерме. Всем. И когда камеры выхватывали торжествующего защитника Бориса Ротенберга – в этом тоже был определенный смысл. С такими родителями Борис Борисович в свои неполные 32 давно мог бы рулить большой компанией, носить дорогие костюмы и наслаждаться жизнью. Он наслаждается иначе – проливая пот на тренировках, довольствуясь редкими выходами на поле. Такой подход к делу, такое упорство в осуществлении детской мечты невозможно не уважать. Всего этого могло бы не случиться в другом разделе российского футбола. Именно поэтому чемпионство «Локомотива» - лучшее, что могло с ним случиться. С ним самим, и с футболом тоже.

В-шестых. После матча Семин несколько раз повторил простую мысль – главное, что мы вернули людей на трибуны, они снова нам поверили. Это действительно важно. Это – лучик света в темном царстве российского спорта, который мечется в треугольнике «допинг – скандал – расследования». Очень бы хотелось не потерять эту волну. Спорт должен дарить позитивные эмоции, а когда обсуждается тайно тренирующий допингер Чегин, или очередная дисквалифицированная биатлонистка – уши вянут. Как и от речей Манчини, постоянных «спартаковских интрижек», громких скандалов едва ли не в любом виде спорта. В такие минуты особенно радуешься за людей, которые просто хорошо сделали свое дело.

Хорошо. Сделали. Свое. Дело. Это и правда довольно просто, как выясняется. Таким нельзя не сопереживать, если только ты сам не черств сердцем.

Браво, «Локомотив»!