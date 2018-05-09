Появление Иньесты стало бы для чемпионата Японии огромным шансом для раскрутки лиги. Эта практика не нова.

В разные годы многие клубы из самых экзотических стран мира приглашали к себе мировых звезд. Вспомним тех, кто одним из первых решился на переезд в не самую футбольную страну.

США

Первооткрыватели: Пеле, Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Джордж Бест, Йохан Кройфф

Пожалуй, одним из первых стал великий Пеле. После 18 лет в «Сантосе» (1956-1974) он решился на переезд в Северную Америку, где его с распростертыми объятиями ждал «Нью-Йорк Космос». Согласившись отправиться в США из-за серьезных финансовых проблем, здесь бразилец стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Чемпион США-1997.

После Пеле сюда приезжали доигрывать многие звезды мирового футбола – Франц Беккенбауэр (тот же «Космос» в 1977-1980 годах), Эйсебио (четыре разных клуба с 1975-го по 1978-й), Джордж Бест (три клуба с 1976-го по 1981-й), Йохан Кройфф («Лос-Анджелес Ацтекс» - 1979, «Вашингтон Дипломатс» - 1980-1981).

Вторая волна футбольных иммигрантов пришлась на начало XXI века, и ознаменовал ее Дэвид Бекхэм, сменивший мадридский «Реал» на «Лос-Анджелес Гэлакси». Здесь он был одним из лидеров и помог команде завоевать немало трофеев – Кубок MLS, регулярный чемпионат и плей-офф Западной Конференции. Признавался в 2012 году лучшим игроком.

С тех пор в США уезжали играть Кака, Давид Вилья, Себастьян Джовинко, Дидье Дрогба и многие другие.

Япония

Первооткрыватели: Зико, Жоржиньо, Бебето, Дунга

А вот в чемпионате Японии всегда любили бразильцев. Даже сейчас самым дорогостоящим футболистом лиги является бразильский нападающий Жо («Нагойя Грампус») – €4 млн. Первым проторил тропу Зико. По стечению обстоятельств, оба хорошо знакомы российским болельщикам. Первый забивал за ЦСКА (2006-2008), второй его тренировал (2009).

Зико приехал в Японию в 1991 году, а в 1993-м стал чемпионом страны с «Касима Антлерс». Перед входом на стадион стоит памятник, посвященный бразильцу.

Вслед за ним последовали Жоржиньо («Касима Антлерс» - 1995-1998), Дунга (Джубило Ивата» - 1995-1998), и Бебето («Касима Антлерс» - 2000). Играл здесь и будущий нападающий «Порту» и «Зенита» Халк, но тогда он еще не был известным игроком. Напротив, именно в Японии он сложился как футболист.

Саудовская Аравия

Первооткрыватели: Роберто Донадони, Бебето, Андрей Канчельскис, Христо Стоичков

Еще в 1981 году Марио Загалло тренировал «Ан-Наср» из Эр-Рияра, но из футболистов одним из первых был болгарский нападающий Христо Стоичков, окончательно покинувший «Барселону» в 1997 году. С тех пор он немало поколесил, играл в Японии и США. И с каждым клубом выигрывал по титулу – Кубок обладателей кубков Азии-1998 («Аль-Наср»), Кубок J-лиги-1999 («Касива Рейсол») и Кубок МЛС-2000 («Чикаго Файр»).

Заглядывали в местный чемпионат и другие звезды: Роберто Донадони («Аль-Иттихад» - 1999-2000), Бебето («Аль-Иттихад»-2002), Андрей Канчельскис («Аль-Хиляль»-2003).

Китай

Первооткрыватели: Николя Анелька, Фадио Рошембак, Карлос Тевес

Сейчас новости о том, что клуб из Китая приглашает к себе очередную звезду межгалактического масштаба за сумму, нули которой не помещаются на листе бумаги, уже никого не удивляют. Но еще несколько лет назад было совсем не так. В 2012 году сообщение о том, что бывший нападающий сборной Франции уезжает из «Челси» в «Шанхай Шеньхуа» вызвало у футбольных людей шок.

Как оказалось, он стал лишь первой ласточкой. Вслед за ним потянулись жадные до денег футболисты. Самым показательным примером последнего времени стали трансферы Акселя Витселя и Халка из «Зенита», а до них совершил китайский вояж форвард сборной Аргентины Карлос Тевес. За два года он заработал достаточно и теперь возвращается в родной «Бока Хуниорс».

ОАЭ

Первооткрыватели: Джордж Веа, Давид Трезеге, Фабио Каннаваро

Нынешний президент Либерии приехал завершать свою карьеру в ОАЭ еще в далеком 2001 году, став футболистом «Аль-Джазиры». Правда, за два года он провел здесь всего 8 матчей. Зато записал на свой счет аж 13 голов. Завершив карьеру, сконцентрировался на гуманитарной и политической деятельности.

Также в Эмиратах недолго выступали чемпион мира-1998 Давид Трезеге («Бани Яс» - 2011) и чемпион мира-2006 Фабио Каннаваро («Шабаб Аль-Ахли» - 2010-2011).

Катар

Первооткрыватели: Хосеп Гвардиола, Ромарио, Франк Лебеф, Штефан Эффенберг, Габриэль Батистута, Марсель Десайи

В 2003 году в чемпионат Катара приехала сразу россыпь звезд мирового футбола. Хосеп Гвардиола после отъезда из «Брешии» провел два сезона в «Аль-Ахли» (2003-2005), после чего отправился в Мексику.

А «Аль-Араби» приехали сразу двое – Габриэль Батистута (2003-2005) и Штефан Эффенберг (2003-2004). Аргентинский бомбардир и здесь дурака не валял – 25 голов в 18 матчах первого же сезона. После отъезда Эффенберга сыграл три матча и принял решение завершить профессиональную карьеру.

В то же время за «Аль-Садд» выступали Ромарио (в аренде из «Флуминенсе»-2003) и Франк Лебеф (2003-2004). В первый же сезон они привели команду к золотым медалям чемпионата страны. Француз затем уехал в другой катарский клуб «Аль-Вакра» и стал с ней обладателем Кубка шейха Яссима-2005.

Также два года в Катаре провел чемпион мира-1998 Марсель Десайи. В 2005 году стал чемпионом страны с «Аль-Гаррафа».

Узбекистан

Первооткрыватель: Ривалдо

Невероятный бразилец завершил все-таки свою карьеру только в 2015 году, в возрасте 43 лет. А за семь лет до того его занесло в чемпионат «Узбекистана». «Бунедкор» был амбициозным проектом, и ему требовалась статусная звезда. Ею бразилец и стал, проведя в Ташкенте два сезона. Дважды чемпион Узбекистана (2008 и 2009).