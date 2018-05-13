Турнирных раскладов у этого матча было не так много, как во многих других встречах 30-го тура. Лучший исход для «Рубина» - седьмое место, худший – 12-е. Команда уже точно не могла попасть ни в зону еврокубков, ни в зону стыков. Перед «Краснодаром» маячила туманная возможность угодить в число призеров и в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Но для этого нужно было не только победить, но и дождаться поражения ЦСКА от «Анжи». Поэтому внимание к московскому матчу из Краснодара было повышенное. А количество болельщиков у «Анжи» увеличилось в разы.

«Будет непростой матч, заключительнаявстреча сезона, - рассуждал накануне вылета в Краснодар наставник «Рубина» Курбан Бердыев. - «Краснодар» - играющая команда. Они играют в открытый атакующий футбол. Для нас это очень интересный матч и в плане результата, и в плане самой игры». Также главный тренер казанцев сообщил, что в свете внезапно открывшихся перспектив на попадание в Лигу Европы, не жалеет о потерянных очках в последних матчах с «Уфой», «Динамо» и «Ростовом». Эти гипотетические шесть баллов вознесли бы казанцев на чистейшее шестое место. Но у Бердыева, похоже, резкий взлет (именно для этого его и вернули в Казань) намечен на следующий сезон.

В премьер-лиге казанцы и краснодарцы встречались между собой 13 раз. Подавляющее большинство побед (10) на счету краснодарской команды, одна встреча завершилась вничью, в двух матчах сильнее оказывался «Рубин». Разница мячей 19-10 в пользу южан. Из последних восьми встреч семь выиграл «Краснодар». А в Краснодаре «Рубин» вообще играет кошмарно – шесть поражений в шести матчах с разницей мячей 3:10! Поди разберись: кто из них молодой клуб, недавно разменявший первый десяток лет (подсказка – «Краснодар») и где клуб с 70-летней историей, двукратный чемпион России, а также побеждавший «Барселону» на ее поле?

Еще одна локальная интрига: сумеет ли Федор Смолов в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата России. После 29 туров он имел на своем счету 14 мячей, чуть больше (15) забил спартаковец Промес.

По числу сборников на поле (2 у «Краснодара» и 4 у «Рубина») этот матч виделся самым важным для наставника сборной Станислава Черчесова. Пять кандидатов вышли на поле в составе ЦСКА, четыре – «Зенита». Но у их соперников сборников не было. В матче «Спартак» - «Динамо» играли пять кандидатов на участие в ЧМ-2018: три у хозяев и два у гостей.

На последнюю игру сезона в Краснодаре собрался аншлаг. Интересно, что работники стадиона выстригли на газоне футболки с номерами Гранквиста и Жоаозиньо. Оба футболиста покинут краснодарскую команду по окончанию сезона. Гранквист – железный игрок основного состава и матч с «Рубином» начал с первых минут. Жоаозиньо же остался в запасе и повился на поле на 73-й минуте, заменив автора единственного гола в составе краснодарцев Павла Мамаева.

Игра смотрелась. В первом тайме больше атаковали хозяева. Пару раз выскакивал на ударную позицию Федор Смолов, наносил удар головой Юрий Газинский. Но самый верный момент получил нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Игрок сборной Ирана, который вскоре вернется в России на ЧМ-2018, выскочил один на один с Крицюком, но вратарь накрыл мяч намертво.

После перерыва «Краснодар» забил. Гранквист «на посошок» выдал чудесную передачу на 40 метров. Ее принял Смолов, и был сбит защитниками. Пока нападающий размахивал руками, требуя пенальти, мяч подхватил Павел Мамаев и вогнал его в сетку – 1:0! 34 055 еще больше поверили, что их любимцы могут ворваться в Лигу чемпионов, ведь в матче ЦСКА – «Анжи» счет к тому времени был 1:1. Но армейцы очень быстро забили второй мяч. А в концовке отыгрался и «Рубин» - Азмун замкнул фланговую передачу.

«Краснодар» – «Рубин» – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 56 Мамаев, 1:1 – 87 Азмун

«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов

«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун

Предупреждения: Вандерсон (43), Камболов (45), Перейра (48), Мамаев (56), Смолов (61)