1.​ Чемпионство «Локомотива» заслуга клуба, но и конкуренты сдали позиции.

Успех зависит от атмосферы в команде. И в подавляющем большинстве такая атмосфера создается, когда с командой работает тренер из старшего поколения. Поэтому ничего удивительного нет, что именно Семину удалось создать такую атмосферу. Этим «Локомотив» отличался от конкурентов. И нельзя сказать, что по подбору игроков «Локо» сильно превосходил другие наши ведущие клубы. Но железнодорожники отличались сбалансированностью состава и ровностью всех линий. Мы не вспомним матча, где команда Семина явно провалилась. А вот у конкурентов провальные матчи случались, они теряли важные очки.

Но и, конечно, не умаляя заслуг «Локомотива», конкуренты тоже сдали в этом сезоне по разным причинам.

2.​ Победа «Локомотива», второе место ЦСКА – триумф российской тренерской школы.

Мы рано списали со счетов группу наших тренеров, которая на протяжении полутора десятилетий задавала тон в нашем футболе. Я имею в виду Юрия Семина, Валерия Газзаева и Олега Романцева. Из этого трио остался только Семин. Он шел туда, куда звали. Он поехал в Саранск, занял с «Мордовией», кажется, восьмое место. И это был успех для команды, которая никогда не играла в премьер-лиге. И вот он вернулся в «Локомотив», где до этого тренеры менялись постоянно. И все равно в команде происходили какие-то подковерные дела, контракт Семину предложили переподписать только перед матчем с «Зенитом».

Семин высказал интересную мысль, когда на днях был у нас в редакции. Ведь как часто бывает: одиннадцать играют, а остальные на лавке им завидуют и только ухудшают атмосферу в команде. Так вот Семин сказал, что большая заслуга в чемпионстве тех десятерых, кто сидел в запасе. Они не завидовали, а помогали, болели за общее дело.

Гончаренко здорово поработал с ЦСКА, хотя состав у него был ограничен. И если говорить о российской школе, надо упомянуть Семака. Он отлично работал в Уфе, совершенно понятно, что Сергей хочет расти, как тренер. В Питере за ним внимательно следили, и сейчас Сергей один из главных претендентов на пост главного тренера в «Зените». Поэтому в нынешнем сезоне мы можем с полным правом говорить о триумфе российской тренерской школы.

3.​ Случилась справедливая развязка: ЦСКА по делу занял второе место и уже заработал 12 млн евро за Лигу чемпионов, что в нынешнем положении для армейцев станет большим подспорьем.

«Спартак» не заслужил второго места, учитывая, как он провел концовку чемпионата. А ЦСКА, несмотря на ограниченность состава, в конце прибавил. Поэтому все логично и справедливо.

4.​ Промес – лучший бомбардир с 15-ю голами, а Кокорин с 10-ю стал третьим, хотя пропустил несколько месяцев.

Кто-то скажет, что в Европе лучшие снайперы забивают по 35 мячей. Но такие цифры результативности всегда были характерны для нашего чемпионата. Ведь и в чемпионате СССР, который априори считается сильнее, чем нынешний российский, лучшие бомбардиры редко забивали больше 20 голов. Когда мы в 1969 году стали чемпионами, лучшим бомбардиром стал Николай Осянин, он забил 16 голов. Олег Блохин выигрывал спор лучших бомбардиров с 18-ю голами. Не будем брать в расчет сезон, когда Протасов забил 35 голов и побил вечный рекорд Никиты Павловича Симоняна. Этот рекорд Протасова вызвал много вопросов.

5.​ Видимо, проблемы внутри команды не позволили «Спартаку» занять второе место.

Похоже, не все хорошо было в отношениях между Глушаковым, Комбаровым с одной стороны и Каррерой – с другой. Даже пошли разговоры, что Глушаков может уйти, если Каррера останется. Но не думаю, что в наше время так просто можно уйти. Это я когда-то из-за конфликта с Бесковым пошел к Николаю Петровичу Старостину и заявил ему, что ухожу из «Спартака». И никто мне не смог помешать. Но сейчас у всех есть контракты и их нужно выполнять.

Руководство клубы выразило доверие Каррере. Надеюсь, он проявит мудрость. Во все времена были игроки, которые руководствовались девизом: молчи и копи деньги. Но в «Спартаке» всегда разрешалось говорить прямо и отстаивать свое мнение. Поэтому и коллектив всегда был настоящий. А сейчас что-то разъело команду изнутри. Думаю, скоро мы об этом узнаем.

6.​ Частая смена тренеров в «Зените» не оправдывает себя.

Порекомендовал бы «Зениту» повнимательнее подойти к выбору тренера. Это должен быть человек, который вместе с командой именно в Питере хочет что-то доказать. А пока получается, что иностранные специалисты приезжают сюда за большими зарплатами, и как только что-то не выходит, они быстро уезжают, заработав хорошие деньги. И если б меня спросили, кого выбрать: иностранца или Семака, я бы однозначно высказался в пользу Сергея. Ему точно есть что доказывать. Как он это сделал на Евро-2008, когда Сергея уже списали, а он принес огромную пользу.

7.​ Огромная плотность результатов в турнирной таблице РФПЛ.

В последнем туре во всех восьми матчах что-то решалось для обеих команд, либо для одной. Такого на моей памяти не было. Но эта непредсказуемость получилась из-за того, что сдали лидеры. У всех разные причины. У ЦСКА с атакой были проблемы. У «Спартака» – в защите, да и играла команда очень неровно. В «Зените» не угадали с тренером.

Да, чемпионат получился непредсказуемым, держал в напряжении до самого конца. Но говорит ли это о силе нашей лиги? Мы видели, как «Спартак» получил в Ливерпуле 0:7, действующий на тот момент чемпион. Затем будущий чемпион «Локомотив» был разгромлен «Атлетико».

8.​ В последнем туре был побит рекорд посещаемости.

В первую очередь из-за такой интриги. И сказался ввод новых арен. Отличная погода и зрители с удовольствием пошли на новые стадионы. Теперь надо всем подумать, как это сохранить,.

9.​ Молодежь вышла на новый уровень.

В этом сезоне выросли братья Миранчуки, Ташаев, Игнатьев, продолжил свой рост Головин. Но таких очень мало. Еще несколько лет назад я был против отъезда наших лучших игроков в Европу. Когда все говорили, что Аршавину пора уезжать, я отвечал – а почему он должен уезжать? Пусть радует здесь наших болельщиков. Но сейчас я свое мнение изменил. Все-таки в нашем чемпионате есть потолок для роста талантливого игрока. Далеко не во всех матчах он может выкладываться на сто процентов, чего никто не может себе позволить в Европе. Для того чтобы расти, нужен новый вызов и матчи другого накала.

10. Закончился телевизионный контракт на показ матчей РФПЛ стоимостью 1,5 млрд рублей.

Да, контракт закончился, но возникает вопрос: выросла ли стоимость нашего продукта под названием чемпионат России? Если брать последний тур, который получился очень интересным и интригующим, то выросла. Но необходимо, чтобы таких туров было большинство. Да, новые стадионы на первых порах добавят посещаемости, но все же первичен футбол. Будет он достойного качества, посещаемость будет расти, будет расти интерес, тогда и стоимость продукта вырастет.

Посмотрите на посещаемость на новых аренах ЦСКА и «Спартака». Если приезжают условный «Амкар» или «Анжи», трибуны не заполнены полностью. Если же матч с кем-то из лидеров, стадион битком, я уж не говорю про игры Лиги чемпионов.