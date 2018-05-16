Чемпион России-2017/18 и один из лучших защитников минувшего сезона Владислав Игнатьев оказался в резервном списке кандидатов на участие в домашнем чемпионате мира. То есть, на сборы в Австрию он с национальной командой не летит. Тем интереснее было узнать, как автор золотого паса «Локомотива» будет поддерживать форму в ближайшие недели, если надеется в итоге попасть в основу сборной.

«СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ В ОСНОВНОМ СПИСКЕ»

– Чемпионский матч с «Зенитом» и последующие празднования позади. А что сейчас? – вопрос 31-летнему защитнику «Локо», с передачи которого, напомним, Эдер забил гол, принесший команде первое за 14 лет золото.

– Пока я в Москве. Провожу время с семьей. А скоро лечу в отпуск.

– То есть 18 мая в Новогорск в расположение сборной не заглянете?

– Нет. Там будут только те футболисты, которые потом отправятся в Австрию. Я же оказался в резервном списке из семи человек. Нам пояснили, что мы должны находиться в зоне доступа и быть готовыми в любой момент присоединиться к команде.

– Для вас, как одного из лидеров чемпионского «Локо», такой статус – не унизителен?

– Да нет, что тут унизительного? Главный тренер сборной принял решение. Я повлиять на это решение не могу. Со своей стороны весь сезон делал все, чтобы заработать вызов в сборную. Но состав определять не мне. Раз Черчесов включил в основную обойму на моей позиции других игроков, значит, с его точки зрения, они меня в чем-то превзошли. Либо он просто лучше знает возможности этих футболистов. А, может, дело в схеме. «Локомотив» играет в четыре защитника, сборная – в пять. Впрочем, не вижу смысла сейчас гадать.

«ГИЛЕРМЕ, ДЕНИСОВ И ТАРАСОВ НАВЕРНЯКА РАССТРОИЛИСЬ»

– Включение в «список 7» повлияло на выбор места для отпуска?

– Честно говоря, до последнего не планировал отпуск, так как рассчитывал на вызов. По прошлому опыту, всегда стараюсь держать себя в форме. Вот и теперь намерен тренироваться. Программы для индивидуальной работы нам раздали. Буду выполнять. Для этого тренер рядом не нужен.

Хотя, конечно, это не то же самое, что полноценный сбор. В Австрии со всеми готовиться было бы лучше, если рассчитывать на участие в чемпионате мира.

– А вы рассчитываете?

– Даже не знаю. После оглашения списка Черчесов со мной не связывался. До этого он поздравил «Локомотив» с чемпионством, но тогда тема сборной даже вскользь не затрагивалась.

– Вы будете готовы сыграть за сборную, скажем, 5 июня в последнем перед чемпионатом мира контрольном матче – против Турции?

– Повторюсь, готовиться пару недель с коллективом, держать темп и ритм – не то же самое, что работать самостоятельно. Никогда не сталкивался с ситуацией, когда бы меня выдернули в команду из отпуска. После паузы кондиции все-таки не те. Но если подобное все же произойдет, разумеется, сразу поеду. Семья меня поймет. Это же чемпионат мира. Любой футболист мечтает там сыграть.

– Ваш одноклубник Гилерме переживает из-за того, что его тоже включили лишь в резерв?

– Я считаю, он заслужил право быть в команде. Весной Гилерме был очень надежен. Наше чемпионство – во многом его заслуга. Но тему сборной я с ним не обсуждал. Могу лишь предположить, что Гиля расстроился.

Не отказались бы оказаться сейчас в команде и Игорь Денисов с Дмитрием Тарасовым. Жаль, что «Локомотив» в основном списке представлен только братьями (Алексеем и Антоном Миранчуками. – Прим. ред.).

Публикация от Vlad Ignatev (@ignatev_vlad) 5 Сен 2017 в 9:15 PDT

«ОТКУДА В СМИ БЕРУТСЯ ЭТИ СЛУХИ?»

– Денисов может помириться с Черчесовым?

– Я в такие дела не вмешиваюсь. Знаю только, что у Денисова было огромное желание сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. И в этом сезоне Игорь здорово себя проявил. На его позиции никто не играл так стабильно.

– С главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным обсуждали «списки Черчесова»?

– Юрий Палыч только спросил, вызвали меня или нет. А я ответил, что вызвали, но не в основу. Больше тему не затрагивали. Тогда у Семина был день рождения. Отмечали всей командой на базе. У всех было отличное настроение.

– Президент «Локо» Илья Геркус тоже присутствовал?

– Не знаю. Я сам раньше времени уехал. Мы могли разминуться.

– Вокруг все больше трансферных слухов. Слышали, что Денисов может вернуться в «Зенит», и что по этому поводу думаете?

– Мне он ничего такого не говорил. Впервые слышу. Поэтому не вижу смысла комментировать такие слухи.

– При этом Магомеда Оздоева сватают обратно в «Локомотив»…

– Без понятия, откуда в СМИ все это берут. Если честно, сейчас совершенно не слежу за трансферными новостями. Позади – тяжелый сезон. Хочется нормально отдохнуть и восстановить силы.

– Не забывая при этом о варианте с экстренным вызовом в сборную?

– Разумеется. Это было бы лучшей наградой за проделанную в течение сезона работу. В какой-то мере участие в чемпионате мира сопоставимо с завоеванием золота в РФПЛ. Хотя… Наверное, надо сначала испытать эти эмоции, чтобы сравнивать.