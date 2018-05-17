За 59 лет существования этот клуб никогда не терял профессионального статуса. Здесь, в костромском «Спартаке», начинали карьеру Георгий Ярцев, Джемал Силагадзе, Эльдар Низамутдинов, впоследствии получившие приглашение в «Спартак» московский. Сегодня волжский коллектив рискует исчезнуть с футбольной карты страны. «Советский спорт» решил выяснить все на месте и отправился в старинный русский город.

«НЕУРОЖАЙНЫЙ» ГОД

Поселок Караваево к юго-востоку от Костромы, с советских времен известный своей сельскохозяйственной академией, в последние годы еще и футбольный центр области. Именно здесь, на стадионе с чудным названием «Урожай», принимает соперников «Спартак» в рамках первенства ПФЛ группы «Запад». Когда-то команда играла в самом городе, на матчи приходило по несколько тысяч человек, включая губернатора Виктора Шершунова.

В 2007 году Шершунов разбился в ДТП в Подмосковье. Новые власти стали уделять все меньше внимания клубу. Он лишился своей арены, перебрался на окраину, тем не менее продолжал занимать высокие места. В текущем сезоне красно-белые идут на пятой позиции, почти не уступая дома. Матч 23-го тура оказался исключением. «Чертаново», лидирующий в зоне, уже к исходу получаса игры забил три безответных мяча и заработал численное большинство. За разгромом костромичей на трибунах «Урожая» наблюдали две-три сотни болельщиков…

«Теряем половину зрителей из-за того, что играть приходится за чертой города, - сетует главный тренер и рекордсмен клуба по числу проведенных матчей Дмитрий Александрийский, с которым мы встретились на базе через час после финального свистка. - Арена неустроенная, неухоженная, негде даже укрыться от ветра. Вдобавок игру поставили на 16:00. Пятница, люди еще работают! Никто никого не спросил, не поинтересовался. Возможно, это делается намеренно, чтобы потом сказать: «Смотрите, народ не ходит, так давайте закроем команду».

Бюджет «Спартака» - 30 млн рублей. По сравнению с ведущими клубами «Запада» сумма небольшая. Но даже эти деньги руководство теперь найти не в состоянии. «Спонсоров у нас нет, - продолжает Александрийский. - Область дотационная, здесь отсутствуют предприятия, способные содержать команду, либо отсутствуют рычаги воздействия на них. В результате мы полностью финансируемся из федерального бюджета. Но, уверен, при желании губернатор, администрация, сити-менеджер могут решить вопрос. Это ведь социальный проект. «Спартак» - единственный профессиональный спортивный клуб на всю область. Больше нет ничего - даже шахмат!»

«ГДЕ-ТО УЖМЕМСЯ»

Средняя зарплата жителя Костромской области, по официальным данным, составляет 26 800 рублей. Примерно столько получают и футболисты «Спартака». Есть еще премиальные, однако их в клубе не видели с прошлого сезона.

«Ребята в команде порядочные, не подают заявления в Палату по разрешению споров, - подчеркивает Дмитрий Евгеньевич. - Они хотят играть в Костроме, защищать честь своего города, области. Если бы гнались за рублем, давно ушли бы в клубы нашей группы, где своевременно выплачивают заработанное. Игроки просят президента лишь об одном - дать гарантию, что получат свои деньги. Пусть не сейчас, так потом. Но сегодня такой гарантии нет. Когда недавно из бюджета нам выделили определенную сумму, руководство первым делом закрыло долги не команде, а по стадиону».

К слову, из девятнадцати футболистов клуба тринадцать - местные. Впечатляющий показатель, учитывая, что собственных детско-юношеской школы и молодежной команды у «Спартака» нет уже два года. А регламент строг: в матче ПФЛ обязательно одновременное присутствие на поле как минимум двух игроков, родившихся не ранее 1 января 1996 года (в клубной заявке таковых должно быть не менее пяти). Любого молодого футболиста, даже костромского, красно-белые бесплатно взять не могут. Надо заплатить школе, которая его воспитала, и клубу, откуда он пришел. Сумма компенсации колеблется от 150 до 300 тысяч рублей.

«Ребята стремятся в профессиональный коллектив, им неинтересно играть на область, - вступает в разговор ассистент главного тренера Владимир Куликов. - Вдобавок для КФК уже сейчас требуется готовая команда: чемпионат в зоне «Золотое кольцо» стартует в мае, а у футболиста в течение 30 дней с момента последнего выхода на поле сохраняется статус профессионала, в это время он не имеет права выступать на любительском уровне. Пусть наш бюджет сократят до 20 миллионов, где-то ужмемся. Но клуб любыми путями надо сохранить, тем более в канун 60-летия».

У «Спартака» не осталось ни своего стадиона, ни автобуса, ни денег на сборы. Третий сезон подряд команда зимует в Костроме. «В 90-е средств тоже не было, но ежегодно мы тренировались в Адлере, - вспоминает Александрийский. - Потом, в 2000-е, ездили в Турцию, на Кипр. В этом году подготовительный процесс был сорван полностью. Весь специализированный транспорт отдали на расчистку города, мы провели лишь четыре полноценных занятия. Футболисты, вооружившись лопатами и ломами, сами убирали снег. Руководители не приложили ни малейших усилий!»

«ЯРЦЕВ РАД БЫ ПОМОЧЬ…»

Георгий Ярцев, главная легенда костромского футбола, в курсе плачевной ситуации в клубе. Увы, нынешний гендиректор «Тамбова» не в силах помочь родной команде. «Долго беседовали по телефону с Георгием Александровичем, - рассказывает Александрийский. - Он и рад бы оказать содействие, но не знает как: влиятельных знакомых здесь не осталось. Но Ярцев произнес от чистого сердца: «Парни, что хотите делайте, упирайтесь, уговаривайте, ищите внебюджетные источники, но клуб не должен исчезнуть. Не повторяйте ошибок, которые совершили многие команды и в результате не вернулись на прежний уровень».

Переход на систему «осень-весна» - одна из основных причин гибели региональных клубов, уверен 49-летний специалист. «Тяжело в таких условиях работать, формировать бюджеты на новый сезон, - объясняет он. - Посмотрите, только в нашей зоне закрылись вологодское «Динамо», череповецкая «Шексна», тверская «Волга»… Никто не подумал о низших дивизионах, решили играть, как Европа. И разве мы что-то выиграли за это время? Кстати, недавно вышло большое интервью с президентом ПФЛ Андреем Соколовым. Там ни слова про костромской «Спартак». Руководство Лиги должно интересоваться, как обстоят дела в каждой группе. Изучайте, где проблемные регионы, где футбол загибается, а где растет. Выравнивайте положение. Вот у нас в области раньше было два профессиональных клуба - «Спартак» и «Динамо», было свое костромское дерби. «Динамо» уже стало любительским, теперь к этому близки мы».

«В России сейчас около ста профессиональных футбольных команд, - добавляет Владимир Куликов. - Среди них осталось четыре «Спартака»: московский, костромской, владикавказский и нальчикский. Два в центральной части страны, два на юге. Такими темпами останется только московский. А ПФЛ, зная тяжелую финансовую ситуацию большинства клубов, настаивает: нет в составе молодого футболиста - надо выкатить 300 тысяч рублей. Ребята, спуститесь на землю!»

НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Президент клуба Олег Ченцов (он же директор стадиона «Урожай») избегает прямого общения с командой и журналистами. «Он не хочет с нами встречаться, - говорит Александрийский. - За все время ни разу не позвонил, не задал вопрос: «Дмитрий Евгеньевич, что нужно?» А все вопросы, которые задавал я, не услышаны. Увы, руководство - нефутбольные люди. Вероятно, этот вид спорта им как ком в горле. Решения принимаются в обход нас, не один десяток лет отдавших «Спартаку». Обидно и больно, когда то, что создавалось годами, хотят разрушить одним росчерком пера. Тем временем мы, неравнодушные, перед матчем с «Чертаново» за свои деньги печатаем афиши и расклеиваем их по городу. Стыдобища!»

В первенстве ПФЛ-2017/18 волжанам осталось провести два матча - против «Пскова-747» и столичного «Велеса». 28 мая команда должна уйти в отпуск. Между тем ближайшее будущее «Спартака» остается туманным.

«Еще живы люди, которые играли в клубе с момента его основания в 1959 году, - резюмирует главный тренер. - Их под руку приводят на стадион, они переживают за команду, радуются, что она до сих пор существует. Сохраните «Спартак» хотя бы ради этих людей! Мы продолжаем борьбу. Но не уверен, что она закончится в нашу пользу».

Обозреватель «Советского спорта», председатель МФСО «Спартак» Евгений Ловчев:

В истории красно-белых был один провал - в 1976 году команда вылетела в первую лигу. Тренером назначили Константина Бескова, и первое, что он сделал, - провел в Москве спартаковский турнир. Участвовало более двадцати клубов общества, в том числе костромской «Спартак». По сути, триумфальное возвращение команды в элиту и началось с этого турнира, где подбирали новый состав - с Романцевым, Шавло, Гавриловым и, конечно же, Ярцевым. Такие коллективы, как Кострома, нас спасли.

Жаль, та эпоха ушла. Спартаковских команд все меньше, на местах они умирают. Для меня личная трагедия, что костромской клуб, воспитавший очень заметного футболиста, будущего тренера сборной, на грани закрытия. Во многом по этим причинам я возглавил МФСО «Спартак». Хочется возродить утраченное. Понятно, изменились времена, команды планируется переводить на самоокупаемость. Но помогать надо здесь и сейчас!

Обращаюсь к руководству Костромской области не только от своего имени, но и от лица Никиты Симоняна, Алексея Парамонова, других прославленных игроков клуба. Не так много осталось команд под красно-белым флагом. Сохраните то что есть. «Спартак» должен жить!

P.S. В среду тренерский штаб и ветераны костромского «Спартака» направили электронное письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой спасти клуб. На данный момент ответа не последовало, за исключением сообщения: «Ваше письмо получено».