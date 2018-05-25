Екатеринбургский «Урал» вот уже пять лет достойно выступает в премьер-лиге. Но речь сегодня не о нем. Знаете ли вы, что в Испании тоже есть футбольный клуб «Урал»? Это молодежная команда, названная – не удивляйтесь! – в честь Уральских гор и воспитывающая настоящих звезд. Именно здесь делал первые шаги в большой футбол Лукас Васкес, который 26 мая может сыграть в составе «Реала» в финале Лиги чемпионов.

УРОК ГЕОГРАФИИ

1961 год. Одна из школ Ла-Коруньи. 15-летний Аугусто Сесар Лендойро слушает рассказ учителя про самые знаменитые горные массивы мира. Среди них – Уральские горы, название которых откладывается у юноши в голове.

Лендойро с ранних лет беззаветно влюблен в спорт. Не только в футбол. Он интересуется даже не самым популярным хоккеем на квадах (в него играют в зале, на роликах, маленьким мячиком) и через десять лет станет сооучредителем местного клуба «Лицей».

Но главная страсть Лендойро – конечно, футбол. Каждый день он гоняет с друзьями мяч в районе парка Санта Маргарида. Но «дворового футбола» им уже мало. В 1962-м они организуются в любительский клуб. Но как его назвать? Тут-то и становится источником вдохновения красота и великая история Уральских гор, запомнившаяся Аугусто по урокам географии. «Урал»!

Сразу же сочинилась и эмблема. Яркое голубое небо, парящие в нем чайки, горы – по одному лишь изображению можно многое сказать о романтичной влюбленности юношей в жизнь. Влюбленность эта – вместе с безграничным энтузиазмом – сильно помогла им на первых порах, когда хотелось развиваться и двигаться вперед, а финансов и возможностей для этого было не так много.

ЛУЧШИЙ КЛУБ ГАЛИСИИ

Лендойро в свои 16 стал первым президентом «Урала». Основное направление было понятно: помочь мальчишкам, мечтающим построить профессиональную карьеру, всестороннее их развить и довести до уровня ведущих команд страны. Прежде всего, «Депортиво» – главного клуба Ла-Коруньи.

Уже в середине 60-х «Урал» занял третье место в юношеском чемпионате Испании и с того момента неизменно входит в число сильнейших молодежных команд провинции Галисия. Но не стоит на месте, не довольствуется локальными успехами: в 1977-м, чтобы повысить качество обучения, в клубе создана полноценная школа – Ural EFADE.

В 1997-м «Урал» был признан лучшим галисийским клубом, опередив аж 1200 конкурентов. Это достижение особенно ценно, оно бережно отражено на официальном сайте. Там же, на самом видном месте, – интервью с совсем юными футболистами. Этим тренерский штаб поощряет мальчишек. Играешь лучше всех – попадаешь на главную страницу и получаешь свою порцию славы.

Сегодня «Урал» – это 23 команды разных возрастов и 400 детей. Он является партнером «Депортиво» и в первую очередь для него старается воспитывать юных игроков. Когда на горизонте появляется кто-то другой, руководство «Депора» имеет полное право обидеться. Так пару лет назад оно через сайт выступило с гневным заявлением в адрес «Сельты», когда та без ведома «Урала» пыталась переманить одного из мальчишек. Хитрецам из Виго пришлось извиняться.



СОЗДАТЕЛЬ ЗОЛОТОГО «ДЕПОРТИВО»

На повышение в главный клуб города уходят не только футболисты. В 1988-м Аугусто Сесар Лендойро был избран президентом «Депортиво». И вскоре стал настоящим местным героем.

В тот момент клуб имел огромный долг размером в 600 миллионов песет и чудом спасся от вылета из второго испанского дивизиона. Дон Аугусто проделал гигантскую работу и создал мощнейшую команду, вышедшую в элиту и гремевшую на весь мир. В 1995-м она остановилась в шаге от золота, а в 2000-м стала чемпионом. Впервые в истории. Отмечать событие на улицы города высыпали 300 тысяч местных жителей.

За годы президентства Лендойро – он ушел с этого поста в 2013-м – в Ла-Корунье не раз звучал гимн Лиги чемпионов, играли такие звезды, как Бебето, Паулета, Ривалдо, Макай, Тристан, Валерон, Амависка. Славные были времена.



ЗВЕЗДЫ ДЛЯ «РЕАЛА»

Еще одна гордость «уральцев» – голкипер Франсиско Буйо, 6-чемпион Испании, серебряный призер Евро-1984 и участник Московской Олимпиады-80. Он родился в Ла-Корунье, в 14 лет попал в «Урал». Причем играл не только на вратарской позиции, но и на фланге атаки, да так здорово, что в выпускном сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Потом в его карьере были «Мальорка», «Депортиво», свыше 200 матчей за «Севилью» и четыре сотни – за «Реал», где на протяжении 10 лет Франсиско занимал пост первого номера. Фотография молодого Буйо в клубной летописи «Урала» – на самом видном месте.

А вот портрета другой легенды школы – Лукаса Васкеса – там пока нет. Видимо, попросту не успели обновить информацию. Васкес провел в «Урале» три ярких года, с 2004 по 2006-й, и, справив 16-летие, отправился в «Королевский клуб».

– Конечно же, наша мечта – видеть лучших воспитанников в бело-голубых футболках «Депортиво», – говорил в 2016-м нынешний президент «Урала» Пабло Бараллобр. – Но на предложения оттуда отец Васкеса отвечал отказом, а обязательного соглашения с «Депортиво» у «Урала» тогда не было. И тут на горизонте появился «Реал»… Мы понимаем, что Лукас счастлив в Мадриде. Он всегда был очень умным, скромным, трудолюбивым парнем. Выделялся на общем фоне и считался лучшим. Мы всегда знали, что Лукас станет отличным игроком.

Во многом благодаря Васкесу «Реал» добрался до финала Лиги чемпионов. На последних секундах ответного четвертьфинала с «Ювентусом» при счете 0:3 Лукас заработал «тот самый» пенальти. На высоком уровне он провел и полуфинал с «Баварией». Впереди – решающий матч, по итогам которого полузащитник может стать уже трехкратным обладателем самого престижного европейского трофея. Правда, в прошлогоднем финале он не участвовал, зато два года назад в битве с «Атлетико» открыл точным ударом серию послематчевых 11-метровых. Чем принес скромному «Уралу» еще один повод для гордости.