«Локомотив» со скрипом, но пришел к финишу первым.

КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ ВЫЕХАЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ

Весенний отрезок для «Локо» трудно назвать успешным: в десяти турах железнодорожники одержали всего четыре победы. Но так ли важна оценка дистанции, когда команда решила главную задачу – стала чемпионом? У красно-зеленых была цель, и они ее достигли, все остальное второстепенно.

Сильная сторона команды Юрия Семина, благодаря которой трофей стал возможен, – организация оборонительных дел. Весной коллектив из Черкизова сыграл семь матчей на ноль - лучший результат второй части. А пропустил на данном отрезке шесть мячей. Подобным может похвастаться только ЦСКА. Поэтому по зернышку, но очки железнодорожники клевали - в их активе сразу три нулевых ничьи. И это заслуга наставника, как организатора.

В обороне ключевую роль у «Локо» играл Соломон Кверквелия, а в средней линии заводилой был Игорь Денисов. Если Юрий Семин организовывал игру на базе, то на поле главными действующими лицами были названные опытные игроки. Во многом благодаря их наличию по ходу сезона стал возможен переход без потери качества в обороне от схемы 5-4-1 на модуль 4-4-2. Весной красно-зеленые неизменно играли с дуэтом в центре обороны. По итогам чемпиона «Локо» наряду с «Зенитом» пропустил меньше всего – 21 мяч.

Мало пропуская, «Локо» забивал по праздникам. В пяти весенних встречах красно-зеленые не смогли распечатать чужие ворота. Но такой сценарий возможен у команды, делающей ставку на организованную оборону. В среднем за матч в минувшем чемпионате России железнодорожники угрожали воротам лишь 12 раз за игру – это девятый показатель лиги! Поэтому многое впереди зависело от класса созидательных игроков. Его хватило для завоевания титула. Но были ли у кого-то нынче сомнения в уровне Фернандеша, Фарфана, братьев Миранчуков?

9 мячей забил «Локо» во второй части чемпионата. Из них 5 пришлись на стандартные положения: два пенальти (оба забил Фернандеш), еще пара – прямые штрафные удары (Антон Миранчук и Фарфан), один – подача со штрафного (Тарасов). В своей самой яркой игре весны – с «Динамо» (4:0) - красно-зеленые три мяча забили со статичных положений.

По ходу сезона соперники стали серьезнее относиться к команде Семина и ее результативность упала – с 1,6 мяча за игру (невыдающийся показатель) до 0,9 (кошмарная цифирь). Как следствие у «Локо» стало больше холостых матчей – три без голов в первой части и пять в весенней. Если в обороне «Локо» по ходу дистанции наблюдалась надежность на протяжении всего турнира, то в атаке прослеживалась отрицательная динамика. Над ней тренерской бригаде предстоит работать. Сдюжит ли? Пожалуй, одна из главных интриг следующего сезона. Потенциал для прогресса присутствует.

КТО УДИВИЛ

Владислав ИГНАТЬЕВ, защитник

Будучи большую часть карьеры полузащитником, весь нынешний сезон 31-летний россиянин успешно отыграл справа в обороне.

Весной уроженец Брежнева стал главным героем сразу трех матчей! В игре с «Локо» (0:0) он сдержал Квинси Промеса и совершил спасение тура - вынес мяч из пустых ворот после удара Александра Самедова. Тогда Юрий Семин назвал своего подопечного СуперВладом! Во встречах с «Ростовом» (1:0) и «Зенитом» (1:0) с передач правофлангового универсала забили соответственно Джефферсон Фарфан и Антонио Эдер.

С учетом роли Игнатьева в «Локо» его включение лишь в резервный список игроков сборной России выглядит удивительно.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

АРИ, нападающий

Ноль результативных действий за 388 минут – такова статистика бразильского форварда в весенней части чемпионата. Пять раз южноамериканец, восстановившийся от травмы крестообразных связок, попадал в стартовый состав, поэтому о недоверии к нему говорить не приходится.

Ари был полезен для команды – умением зацепиться за мяч и снабдить им партнеров. В такой же роли в первой части сезона «Динамо» приносил пользу Фатос Бечирай, а «СКА-Хабаровску» по ходу всего чемпионата – Мирослав Маркович. Но все же главная задача форварда – делать результат. Здесь у футболиста из Латинской Америки возникли трудности. Нетипичный сюжет для игрока «Локо» Юрия Семина нынешней сборки.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

29-й тур. «Зенит» (Д) – 1:0.

После перерыва «Локомотив» запер противника на его половине поля и смог вырвать победу, принесшую золотые медали. В период с 45-й по 80-ю минуты «Зенит» не нанес ни одного удара по воротам!

В упорной игре (в матче было всего 13 ударов – 7 у «Локо» и 6 у «Зенита») единственный мяч провел вышедший на замену Антонио Эдер. После игры Юрий Семин отметил, что верил в нападающего, так как он забил победный гол в финале Евро-2016 Франция – Португалия (0:1). Тогда нападающий появился на поле тоже по ходу представления.

ХУДШИЙ МАТЧ

30-й тур. «Арсенал» (Г) – 0:2.

На игру в Тулу «Локомотив», уже ставший чемпионом, приехал и даже вышел на поле, но мыслями был в другом месте: хозяева нанесли 25 ударов, тогда как гости только 5! Проиграв в два мяча, железнодорожники еще легко отделались – Кангва загубил рандеву с голкипером, а Сергей Ткачев угодил в штангу. Оба раза передачами их снабжал Артем Дзюба - автор победного гола.

РАБОТА ТРЕНЕРА

ЮРИЙ СЕМИН: ОЦЕНКА «ХОРОШО»

Весной «Локо» набирал очки со скрипом, но сумел прийти к своей цели – взял трофей. В новом году игра команды была подчинена ей, поэтому странно оценивать действия коллектива в отрыве от задачи. В противном случае за работу на обозначенном отрезке Семину следовало поставить «удовлетворительно».

По итогам всего сезона Юрий Семин заслуживает наивысшую оценку. Ему удалось организовать игру, перейти на более атакующую схему по ходу сезона, раскрыть таланты футболистов (Фернандеш, Фарфан и братья Миранчуки – самые яркие примеры) и сплотить команду.